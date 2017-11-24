Красноярский край и крупный бизнес подписали меморандум о взаимодействии в регионе

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс в Москве 12 декабря подписал с владельцами и руководителями крупнейших компаний, работающих в регионе, меморандум о взаимодействии. Речь идет о компаниях «En+», группе СУЭК-СГК и «Норникеле». Документ предусматривает суммарные инвестиции примерно в 584 млрд рублей и направлен на устойчивое развитие края.

Подписи под документом оставили Александр Усс, член советов директоров АО «СУЭК» и «СГК» Андрей Мельниченко, президент ОК «РУСАЛ», председатель Наблюдательного совета группы «Базовый элемент» Олег Дерипаска и президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.

Приоритетными направлениями взаимодействия в рамках меморандума определены экология и рациональное природопользование, добыча полезных ископаемых и промышленное производство, инфраструктура энергетики, транспорта и связи, развитие социальной сферы. Основные цели сотрудничества — увеличение инвестиционного потенциала и улучшение инвестиционного климата Красноярского края, обеспечение экономического роста, снижение негативного воздействия промышленности на окружающую среду и здоровье населения.

«Мы сможем добиться большего синергетического эффекта. Для края исключительно важно, чтобы эти предприятия выступали в качестве лидеров, которые вовлекают в свою орбиту предприятия иного масштаба, чтобы наш Сибирский Федеральный университет стал своеобразным научно-образовательным цехом для крупнейших предприятий. Нам представляется, что Красноярский край и соседние регионы, Тува и Хакасия, объединенные одной рекой, связанные интересами таких предприятий, смогут стать плацдармом для ускоренного развития Сибири, новой индустриализации Сибири, реализации идеи „Восточного вектора“. При поддержке и координирующей роли федерального центра я думаю, что мы обречены на успех», — заявил Александр Усс.

«Красноярский край для компании „En+“ — это, в первую очередь, регион с огромным инновационным потенциалом, который может быть реализован не только в традиционных отраслях промышленности, но и для развития новых проектов. На эти цели до 2020 года запланированы инвестиции около 101,6 млрд рублей», — отметил Олег Дерипаска. Ключевые направления развития «En+» в Красноярском крае — проекты экологической модернизации Красноярского алюминиевого завода, природоохранные мероприятия Ачинского глиноземного комбината, создание Красноярской технологической долины, ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта «Емельяново».

«Проекты, которые реализует „Норникель“, важны не только для компании. Все они — и экологические, и социальные, и производственные — направлены на долгосрочный рост и устойчивое развитие Красноярского края и других регионов, где расположены наши предприятия. Это важная точка совпадения наших интересов с интересами администрации регионов», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин. На реализацию комплексной экологической программы, включающей в себя «Серный проект» по улавливанию и утилизации диоксида серы, «Норникель» до 2023 года направит около 150 млрд рублей. Ещё 267 млрд рублей до 2020 года компания инвестирует в добычу полезных ископаемых, развитие промпроизводства и в инфраструктуру.

Андрей Мельниченко подчеркнул: «С Красноярским краем мы во многом связываем дальнейшие перспективы роста компаний СУЭК и СГК. Основу наших планов здесь составляют проекты по повышению надежности и эффективности систем теплоснабжения и энергообеспечения Красноярска и других городов края, минимизации воздействия на окружающую среду, дальнейшего повышения производительности работы угольных разрезов и многое другое. Мы благодарны руководству региона за конструктивный диалог». Общий плановый объём инвестиций группы СУЭК и СГК на указанные в меморандуме направления до 2020 года составляет порядка 25 млрд рублей. В том числе это строительство новой дымовой трубы и электрофильтра на Красноярской ТЭЦ-1 для снижения выбросов загрязняющих веществ; оптимизация схемы теплоснабжения Красноярска. Также СГК дополнительно проработает проекты развития и модернизации объектов теплоснабжения и электроэнергетики с реализацией в 2020-2025 годах на общую сумму 40-60 млрд рублей.

Предыстория: 12 декабря 2017 Александр Усс договорился о новых инвестициях в Красноярский край