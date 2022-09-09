30 октября 2022 года АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») отметит свое 60-летие. День завода не просто значимая дата для Зеленогорска — ведь если бы не ЭХЗ, и города-то никакого не было бы! И как же хотелось устроить для зеленогорцев настоящий праздник — с разнообразными площадками, концертом на площади и фейерверком... Однако 30 октября, день пуска первых мощностей ЭХЗ, не самое подходящее по погоде время для народных гуляний. В этом году решение нашлось — праздник, посвященный круглой дате, дал старт 60-дневному марафону юбилейных мероприятий. 3 сентября все зеленогорцы смогли отметить день рождения предприятия. И каждому нашлось занятие по душе.

В любую погоду!

Праздник открылся масштабным велопробегом, собравшим более 120 зеленогорцев. Самому младшему участнику, пусть и преодолевшему двухкилометровую дистанцию верхом на крутившем педали папе, — три года; самому старшему — ветерану ЭХЗ Борису Васильевичу Роспускову — 90! Самой многочисленной семейной командой — 5 человек — стала семья Власовец.

Мне бы в небо...

Фестиваль воздушных змеев собрал любителей смотреть в небо. Здесь можно было своими руками изготовить воздушный змей и принять участие в одном или сразу нескольких конкурсах: как индивидуальных по запуску фрисби-тарелок и самолетов, так и среди семейных команд — по запуску воздушных змеев.

Самым ярким стал массовый запуск воздушных змеев, когда в воздух одновременно взмыли десятки ярких хвостатых летунов. Организаторы так увлекли участников фестиваля, что даже после закрытия площадки ребята продолжали запускать воздушных змеев в небо.

«Если бы не было Электрохимического завода, не было бы и Зеленогорска, поэтому День завода — это наш общий праздник. Пока жив и развивается завод, живет и развивается наш город. У нас огромное количество совместных очень хороших проектов — это и медицина, и культура, и спорт, и благоустройство города. И особенно отрадно, что с каждым годом это взаимодействие только увеличивается и набирает обороты», — подчеркнул Михаил Сперанский, глава ЗАТО г. Зеленогорск.

Для любого возраста!

После обеда центр Зеленогорска превратился в настоящий «парк культуры и отдыха» — так много было здесь локаций! Для любого возраста, на любой вкус. Самые маленькие наслаждались кукольным спектаклем «Сказки дедушки Атома». Ребята постарше осваивали игры, требующие внимания и концентрации, с удовольствием примеряли роль «Повелителя молний» на интерактивной площадке, мастерили вертушки с логотипом завода и заключали свет в пробирку на мастер-классах, крутили педали, управляя «Велооркестром».

Целыми семьями зеленогорцы бродили по карте России, «посещая» атомные города — напольная игра «Арги Мота» пользовалась популярностью! Но еще больший интерес вызвала фотозона Bullettime Freezlight — к загадочному черному кубу у здания администрации выстроилась очередь. Не пустовал и виртуальный предсказатель (и предсказывал только хорошее).

Площадки «Мультиспорт» и «Силовой экстрим» собрали немало желающих продемонстрировать удаль молодецкую. И девическую — бурные аплодисменты и восторженные ахи зрителей сопровождали выступление 13-летней Полины Стома. Эта хрупкая девочка 60 раз подняла штангу, которая весит как минимум вдвое больше спортсменки. Такой вот рекорд в честь 60-летия ЭХЗ.

Футбольные привязанности

Настоящим открытием для зеленогорцев стал гигантский «Кикер». Представьте себе огромный настольный футбол, где вместо фигурок — живые спортсмены. Только ограниченные в движениях, ведь каждый крепко привязан к поперечной перекладине и может двигаться только вправо-влево. Первыми кикер освоили юные спортсмены, а потом на площадку вышли организованные команды Электрохимического завода, Красноярской ГРЭС-2, пожарной части и городских организаций.

В любую эпоху

В Литературном сквере весь день работала машина времени. Здесь можно было поностальгировать под советские хиты в исполнении ВИА «Проверено временем», освоить вполне современное рисование разноцветным песком и даже изготовить из подручных средств собственный атом. Но самой зрелищной, конечно, стала площадка клуба ролевой игры и исторической реконструкции «Грифон». Стрельба из лука и настоящий рыцарский турнир, звон мечей и лязг брони — практически полное погружение в далекую эпоху ристалищ.

Награды

Самой торжественной частью стало вручение наград лучшим работникам Электрохимического завода. Почетной грамоты президента РФ удостоен Владимир Мясоедов. Благодарственные письма Законодательного Собрания Красноярского края вручены Григорию Жданову, Илье Игнатьеву, Наталье Наумовой, Ларисе Савицкой и Алексею Фризену.

«Юбилей мы встречаем с отличным настроением. ЭХЗ продолжает динамично развиваться — у нас идет масштабная модернизация основного технологического оборудования, продолжается строительство второй установки обесфторивания, получено одобрение инвесткомитета Госкорпорации „Росатом“ на третью установку, развивается производство стабильных изотопов, расширяется номенклатура ядерной продукции... В общем, жизнь кипит, работы много, а когда много работы и у сотрудников настроение хорошее», — отметил Сергей Филимонов, генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод».

На любой вкус!

Вечернюю праздничную программу открыло совместное выступление Праздничного мужского хора Московского Данилова монастыря и Сибирского мужского хора. Искушенные меломаны наверняка оценили и необычные аранжировки знакомых песен, и стройное звучание, и необыкновенные голоса, и виртуозное многоголосие, и саму атмосферу — торжественную, строгую, духовную.

Впрочем, для любителей танцевальных ритмов тоже были приготовлены подарки — вслед за хорами на сцене появилась поп-группа DIP Project. Настя Клименко и Денис Мурзин задали вечеру ритм. Но по-настоящему раскачали толпу новосибирцы — «Рви меха — оркестр» со своим «цыганским панком» и «восточно-славянским роком», остроумными текстами и залихватской манерой исполнения сорвали бурю аплодисментов!

Завершала праздничную программу московская мэшап-группа NANSY&SIDOROV. Участники дуэта Анастасия Белявская и Олег Сидоров порадовали необычными, «авторскими» версиями известных хитов. И поставили в празднике красивую точку известной песней «Третье сентября», которая на фоне фейерверка звучала, что называется, «в тему».

Интернет-газета Newslab, фото: пресс-служба ЭХЗ