«Баба-яга, туда не ходи!»: как ребята прокатились на «Сказочном экспрессе» до Дивногорска

Мечтали ли вы когда-нибудь устроить с друзьями веселую дискотеку в поезде? У 300 ребятишек из красноярских школ такой опыт теперь есть. Корреспондент Newslab прокатился с ними до Дивногорска и обратно, повеселился и заодно узнал правила безопасности на железной дороге.

Около полудня привокзальный перрон станции Красноярск заполнила веселая толпа ребятишек старшего детсадовского и младшего школьного возраста. Это были 300 детей из красноярских школ № 55, № 83 и лицея № 11. Все учебные заведения расположены рядом с путями, поэтому малыши хорошо знают, что такое железная дорога и поезда. Выстроившись попарно, они заходили в светящуюся новогоднюю электричку, чтобы отправиться в сказочное путешествие.

Когда поезд тронулся, в вагонах зазвучала музыка и началась настоящая дискотека — малыши с удовольствием устроили танцы под любимые новогодние хиты. Приключения юных путешественников начались на станции Енисей. В вагоны вошли Богатырь с Варварой-красой, Баба Яга со ступой, Русалочка со своим отцом Нептуном и Леший с Домовым.

Восторгу малышей не было предела. Они с радостью включились в игру и бросились советами и делами помогать героям вернуться в свою сказочную страну. Ну и останавливали их от опрометчивых поступков:

Нельзя забираться на крыши вагонов — над поездом натянуты электрические провода.

— над поездом натянуты электрические провода. Не стоит пролезать под вагонами — поезд может тронуться в любой момент!

— поезд может тронуться в любой момент! Нельзя переходить железнодорожные пути в неустановленных местах.

в неустановленных местах. Тормозной путь поезда — тысяча метров, а это значит, что он не успеет затормозить, если кто-то решит внезапно перебежать пути.

Так весело и незаметно юные путешественники добрались до станции Дивногорск. Здесь машинист «Сказочного экспресса» наглядно показал детям, что такое современные пешеходные переходы, виадуки, ограничительные линии на платформах, и рассказал, как выбрать самый безопасный маршрут для перехода через пути.

Финалом путешествия стало появление Деда Мороза и Снегурочки. На обратном пути в Красноярск они рассказали детям еще одно главное правило — всегда снимать наушники и капюшон перед переходом путей. После этого они поздравили их с наступающим Новым годом и вручили подарки.

«Детям очень понравилось! Было ярко, интересно и по-новогоднему. Спасибо железнодорожникам за этот необычный и полезный праздник! Уверена, что после такого путешествия ребята точно запомнят правила безопасности на железной дороге и будут их соблюдать», — оценили поездку сопровождавшие ребят учителя.

Сотрудники Красноярской железной дороги регулярно проводят для детей уроки безопасности в игровом формате. Под особым контролем учебные заведения, которые расположены рядом с путями.

Кроме того, в этом году дорога открыла собственную площадку для школьников в Центре безопасности дорожного движения Красноярска. На сайте магистрали постоянно обновляется специальная страничка для учителей и родителей — «Азбука детской безопасности».

«Сегодня наш городской электропоезд впервые отправился в такой необычный рейс под названием „Сказочный экспресс“ и взял на борт детей, которые учатся в школах, расположенных вблизи железной дороги. Герои нашей сказки познакомили маленьких пассажиров с правилам безопасности прямо во время поездки — это помогло детям наглядно понять важность их соблюдения и лучше все запомнить», — отметил начальник сектора корпоративных проектов и обеспечения коммуникационной деятельности КрасЖД Карен Давоян.



Кстати, прокатиться на светящейся новогодней электричке могут все желающие. Она будет курсировать до 20 января 2023 года. Расписание — в официальном аккаунте Красноярской железной дороги в соцсети «ВКонтакте». Соблюдайте правила на железной дороге и счастливого вам пути!

Интернет-газета Newslab