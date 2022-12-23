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«Баба-яга, туда не ходи!»: как ребята прокатились на «Сказочном экспрессе» до Дивногорска

«Баба-яга, туда не ходи!»: как ребята прокатились на «Сказочном экспрессе» до Дивногорска

Newslab.ru
23.12.2022
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«Сказочный экспресс» — это театр в вагоне
Фото: пресс-служба Красноярской железной дороги

Около полудня привокзальный перрон станции Красноярск заполнила веселая толпа ребятишек старшего детсадовского и младшего школьного возраста. Это были 300 детей из красноярских школ № 55, № 83 и лицея № 11. Все учебные заведения расположены рядом с путями, поэтому малыши хорошо знают, что такое железная дорога и поезда. Выстроившись попарно, они заходили в светящуюся новогоднюю электричку, чтобы отправиться в сказочное путешествие.

20 декабря ученики красноярских школ проехали до Дивногорска на «Сказочном экспрессе»
Фото: Красноярская железная дорога
Поездка прошла на украшенной к Новом году электричке
Фото: Красноярская железная дорога
Дети заполнили все четыре вагона
Фото: Красноярская железная дорога
Эти малыши хорошо подготовились к поездке — на каждом специальный жилет, который делает ребенка заметным на дороге
Фото: Красноярская железная дорога
В вагонах сразу же начались веселые танцы
Фото: Красноярская железная дорога

Когда поезд тронулся, в вагонах зазвучала музыка и началась настоящая дискотека — малыши с удовольствием устроили танцы под любимые новогодние хиты. Приключения юных путешественников начались на станции Енисей. В вагоны вошли Богатырь с Варварой-красой, Баба Яга со ступой, Русалочка со своим отцом Нептуном и Леший с Домовым.

На станции «Енисей» к детям присоединились герои любимых мультфильмов
Фото: Красноярская железная дорога
Кого там только не было!
Фото: Красноярская железная дорога
Ступа Бабы Яги оказалась отдельным персонажем. Причем очень веселым
Фото: Красноярская железная дорога
Русалочка приплыла в наши края вместе со своим грозным отцом-Нептуном
Фото: Красноярская железная дорога

Восторгу малышей не было предела. Они с радостью включились в игру и бросились советами и делами помогать героям вернуться в свою сказочную страну. Ну и останавливали их от опрометчивых поступков:

  • Нельзя забираться на крыши вагонов — над поездом натянуты электрические провода.
  • Не стоит пролезать под вагонами — поезд может тронуться в любой момент!
  • Нельзя переходить железнодорожные пути в неустановленных местах.
  • Тормозной путь поезда — тысяча метров, а это значит, что он не успеет затормозить, если кто-то решит внезапно перебежать пути.

Как оказалось, сказочные герои совсем не знают правил поведения на железной дороге. Детям пришлось им подсказывать и помогать
Фото: Красноярская железная дорога
Например, богатырь узнал, что на крышах вагонов сидит чудовище, пострашнее Змея Горыныча. Причем совершенно незаметное — напряжение 27000 вольт
Фото: Красноярская железная дорога
А Нептун с дочкой хотели искать дорогу домой под вагонами. Разве ж так можно?
Фото: Красноярская железная дорога
У Бабы Яги разрядилась метла и она хотела перейти пути прямо перед поездом!
Фото: Красноярская железная дорога
Но дети помогли ей зарядить ее транспорт и уберегли Ягу от несчастья!
Фото: Красноярская железная дорога
А еще научили правилам безопасности хозяйственного Домового и его друга Лешего
Фото: Красноярская железная дорога

Так весело и незаметно юные путешественники добрались до станции Дивногорск. Здесь машинист «Сказочного экспресса» наглядно показал детям, что такое современные пешеходные переходы, виадуки, ограничительные линии на платформах, и рассказал, как выбрать самый безопасный маршрут для перехода через пути.

На станции Дивногорск для детей устроили экскурсию, чтобы наглядно показать все правила, которые перечислили им в дороге
Фото: Красноярская железная дорога
Машинист Егор Козенцев рассказал, что переходить пути нужно только по пешеходным мостам и переходам, и что нельзя заходить за желтую линию на перроне, которая обозначает безопасное расстояние до края платформы.
Фото: Красноярская железная дорога
Малыши поблагодарили машиниста за интересный рассказ
Фото: Красноярская железная дорога
Ну и сделали обязательное фото на память из нового места
Фото: Красноярская железная дорога

Финалом путешествия стало появление Деда Мороза и Снегурочки. На обратном пути в Красноярск они рассказали детям еще одно главное правило — всегда снимать наушники и капюшон перед переходом путей. После этого они поздравили их с наступающим Новым годом и вручили подарки.

«Детям очень понравилось! Было ярко, интересно и по-новогоднему. Спасибо железнодорожникам за этот необычный и полезный праздник! Уверена, что после такого путешествия ребята точно запомнят правила безопасности на железной дороге и будут их соблюдать», — оценили поездку сопровождавшие ребят учителя.

На обратном пути в вагоны подсели Дед Мороз со Снегурочкой. Угадайте, какое правило она нарушает
Фото: Красноярская железная дорога
Внучке новогоднего волшебника пришлось объяснить, что в наушниках слушать музыку у железнодорожных путей может быть опасно — она заглушит звуки приближающегося поезда
Фото: Красноярская железная дорога
Дед Мороз и его помощники вручили всем участникам мероприятия памятные подарки от Красноярской железной дороги
Фото: Красноярская железная дорога
Пора прощаться!
Фото: Красноярская железная дорога

Сотрудники Красноярской железной дороги регулярно проводят для детей уроки безопасности в игровом формате. Под особым контролем учебные заведения, которые расположены рядом с путями.

Кроме того, в этом году дорога открыла собственную площадку для школьников в Центре безопасности дорожного движения Красноярска. На сайте магистрали постоянно обновляется специальная страничка для учителей и родителей — «Азбука детской безопасности».

«Сегодня наш городской электропоезд впервые отправился в такой необычный рейс под названием „Сказочный экспресс“ и взял на борт детей, которые учатся в школах, расположенных вблизи железной дороги. Герои нашей сказки познакомили маленьких пассажиров с правилам безопасности прямо во время поездки — это помогло детям наглядно понять важность их соблюдения и лучше все запомнить», — отметил начальник сектора корпоративных проектов и обеспечения коммуникационной деятельности КрасЖД Карен Давоян.

Новогодняя электричка

Видео: Красноярская железная дорога

Кстати, прокатиться на светящейся новогодней электричке могут все желающие. Она будет курсировать до 20 января 2023 года. Расписание — в официальном аккаунте Красноярской железной дороги в соцсети «ВКонтакте». Соблюдайте правила на железной дороге и счастливого вам пути!

Интернет-газета Newslab

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