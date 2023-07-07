Старинный остров-град и беспилотное такси: чем Казань может удивить красноярцев

В столице Татарстана — Казани, есть множество достопримечательностей с богатой историей, и изучать их туристу можно не одну неделю. Там куда ни посмотри, всюду слышится классическое экскурсионное: «В таком-то году именно здесь...» Впрочем, так же запросто можно переместиться и в будущее. Об этом — в продолжении фоторепортажа Newslab.

«Град на острове стоит»

Перелет в Казань Проще всего прямым рейсом из Красноярска. Такой предлагает, например, авиакомпания Nordwind. Современные «Боинги» летают в Казань два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Обратно — в четверг и субботу. Стоимость билета в одну сторону (июль-август) — от 10,5 тыс. рублей. Время в полете — 4 часа.

В первой части нашего путешествия по столице Татарстана мы прогулялись по Казанскому кремлю с его многочисленными соборами, церквями, башнями и даже мечетью. Но это не единственное место в обязательной туристической программе. Всего в 30 км от Казани прямо на острове расположен необыкновенный город (сейчас это уже село) — Свияжск.

Среди туристов популярна версия о том, что именно Свияжск был описан Пушкиным в «Сказке о царе Салтане» — у поэта он стал островом Буяном. Cходство действительно имеется, разве что омывается татарский остров не морем, а сразу тремя реками — Волгой, Щукой и Свиягой.

Золотые купола

Любителям истории и архитектуры в обязательном порядке стоит посетить Успенский монастырь, сооруженный в середине XVI века, через несколько лет после основания города. Основная реликвия — мощи святителя Германа — первого настоятеля храма. Согласно легенде, в начале XX века на волне пропаганды атеизма контейнер с мощами вскрыли, после чего начал бушевать страшный смерч, который привел всех в ужас. При советской власти в 30-е гг. на острове создали исправительную колонию, а также тюрьму НКВД.

В 1957 году из-за наполнения Куйбышевского водохранилища Свияжск оказался на острове, так что добраться сюда можно было только по воде. В 2008 году построили дамбу с дорогой до «большой земли», а в 2010-м началась масштабная реконструкция и благоустройство.

«Живой» музей дерева

В нижней, посадской части Свияжска, рядом с причалом, внутри искусственного холма находится один из самых необычных музеев не только в России, но и в мире. Музеев археологической древесины в мире немного, в основном они посвящены деревянным судам, как, например, музей «Васа» в Стокгольме или музей кораблей викингов в Роскильде.

Археологических же музеев деревянной застройки в мире всего два: «Берестье» в Бресте (Белоруссия) и Музей археологического дерева «Татарская слободка» в Свияжске.

Еще одна впечатляющая «фишка» музея — огромное анимационное панно, созданное местным художником Рашитом Сафиуллиным. На нем изображены свияжская крепость, древние монастыри и храмы, жилые дома XVII века, а также горожане, каждый из которых занят своим делом (местный мальчишка, например, бежит через весь город, спасаясь от злого гуся). Причем всё это со звуком!

Роботы и айтишники

Если вы устали от изучения истории, самое время посетить Иннополис — футуристический наукоград, построенный в 2012 году на татарстанских холмах в 40 км от Казани.

Воздушное пространство этого города мониторят дроны, посылки доставляют роверы, пассажиры передвигаются на первом в стране беспилотном такси, местный университет входит в топ-100 вузов мира, а в особой экономической зоне рождаются стартапы, «мечтающие» изменить мир.

Университет Иннополис — центр подготовки кадров для сферы IT. Каждый год частный вуз выпускает больше тысячи специалистов: разработчиков и управленческий состав. На площадке университета проходят олимпиады, здесь разрабатываю IT-продукты для российских компаний, проводят исследования в области искусственного интеллекта.

Туристу на заметку: по инновационному городу можно передвигаться на роботакси без водителя, причем совершенно бесплатно. За рулем там и, правда, никого, но на переднем пассажирском кресле всегда сидит тестировщик, готовый взять на себя управление. Хотя нас заверили, что ДТП тут еще ни разу не случалось.

Приезжайте в удивительный Татарстан — лучше всего минимум на неделю, ведь, как вы сами убедились, тут есть на что посмотреть и чему удивиться. А если уже бывали здесь, поделитесь впечатлениями в комментариях.

Newslab благодарит агентство по туризму Красноярского края, государственный комитет по туризму Татарстана, авиакомпанию Nordwind за организацию пресс-тура в Казань.

Богдан Богданов специально для Newslab