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Старинный остров-град и беспилотное такси: чем Казань может удивить красноярцев

Старинный остров-град и беспилотное такси: чем Казань может удивить красноярцев

Newslab.ru
07.07.2023
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Остров-град Свияжск
Фото предоставлено государственным комитетом Республики Татарстан по туризму

«Град на острове стоит»

Перелет в Казань
Проще всего прямым рейсом из Красноярска. Такой предлагает, например, авиакомпания Nordwind. Современные «Боинги» летают в Казань два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Обратно — в четверг и субботу. Стоимость билета в одну сторону (июль-август) — от 10,5 тыс. рублей. Время в полете — 4 часа.

В первой части нашего путешествия по столице Татарстана мы прогулялись по Казанскому кремлю с его многочисленными соборами, церквями, башнями и даже мечетью. Но это не единственное место в обязательной туристической программе. Всего в 30 км от Казани прямо на острове расположен необыкновенный город (сейчас это уже село) — Свияжск.

Среди туристов популярна версия о том, что именно Свияжск был описан Пушкиным в «Сказке о царе Салтане» — у поэта он стал островом Буяном. Cходство действительно имеется, разве что омывается татарский остров не морем, а сразу тремя реками — Волгой, Щукой и Свиягой.

Соорудить город-крепость решил Иван Грозный после нескольких неудачных попыток взятия Казани. Нужно было создать опорный пункт для поддержки армии.
Остров с трех сторон омывался реками, с возвышенной местности — Круглой горы — были видны дальние подступы, а главное — до столицы Казанского ханства идти всего сутки.
Забравшись на колокольню (подъем сюда обойдется в 100 рублей), как раз можно оценить дальновидность Ивана Грозного — враг незаметно не подберется.
Крепость возводилась незаметно для врага. Сначала укрепления соорудили под Угличем (200 км от Москвы). После этого их разобрали и с наступлением весны сплавили бревна по Волге к острову, затем дотащили до подножия Круглой горы. На повторную сборку крепости потратили всего месяц. Город состоял из восемнадцати башен, жилых домов и православного храма. Через год после основания крепости Казань была взята.

Золотые купола

Любителям истории и архитектуры в обязательном порядке стоит посетить Успенский монастырь, сооруженный в середине XVI века, через несколько лет после основания города. Основная реликвия — мощи святителя Германа — первого настоятеля храма. Согласно легенде, в начале XX века на волне пропаганды атеизма контейнер с мощами вскрыли, после чего начал бушевать страшный смерч, который привел всех в ужас. При советской власти в 30-е гг. на острове создали исправительную колонию, а также тюрьму НКВД.

Действующий Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Был основан в 1555 году одновременно с учреждением Казанской епархии.
В годы становления советской власти монастырь был закрыт и разграблен, а ковчег с мощами святителя Германа вскрыт красногвардейцами.
Впоследствии мощи сокрыли под престолом кладбищенского храма Ярославских чудотворцев города Казани, а в 2000 году вновь возвратили в Свияжск.
Келья святителя Германа, архиепископа Казанского, основателя Свияжской обители.
Вид на реку со стороны монастыря.

В 1957 году из-за наполнения Куйбышевского водохранилища Свияжск оказался на острове, так что добраться сюда можно было только по воде. В 2008 году построили дамбу с дорогой до «большой земли», а в 2010-м началась масштабная реконструкция и благоустройство.

Жилые дома в Свияжске в основном каменные. Есть все удобства, включая газопровод. На 1 января 2023 года в Свияжском сельском поселении насчитывалось 279 жителей.
Пожарная каланча и заодно художественная галерея Свияжска
Собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Находится он на территории женского монастыря во имя Иоанна Предтеча.
К котам в Свияжске такое же почтительное отношение, как и в Казани (см. наш предыдущий фоторепортаж).
Чувствуют они себя здесь настоящими хозяевами жизни.

«Живой» музей дерева

В нижней, посадской части Свияжска, рядом с причалом, внутри искусственного холма находится один из самых необычных музеев не только в России, но и в мире. Музеев археологической древесины в мире немного, в основном они посвящены деревянным судам, как, например, музей «Васа» в Стокгольме или музей кораблей викингов в Роскильде.

Археологических же музеев деревянной застройки в мире всего два: «Берестье» в Бресте (Белоруссия) и Музей археологического дерева «Татарская слободка» в Свияжске.

Экспонаты в этом необычном музее расположены на трех уровнях. Часть подвешена в воздухе.
Другие — на среднем уровне — вдоль стен по периметру.
Всё это было найдено при раскопках в том самом месте, где стоит сам музей.
Здесь же можно узнать о технологиях строительства деревянных построек.
А на нижнем ярусе — прямо на земле — оставшиеся сохранными части деревянных построек крепости.
Повсюду проложены вот такие дорожки.
Они стеклянные, так что историю можно наблюдать прямо под ногами.
На этой экспозиции можно увидеть, как выглядели дома внутри крепости.
Это говорящий экспонат — можно нажать на годовое кольцо, и оно подскажет, что происходило в том или ином году.

Еще одна впечатляющая «фишка» музея — огромное анимационное панно, созданное местным художником Рашитом Сафиуллиным. На нем изображены свияжская крепость, древние монастыри и храмы, жилые дома XVII века, а также горожане, каждый из которых занят своим делом (местный мальчишка, например, бежит через весь город, спасаясь от злого гуся). Причем всё это со звуком!

Роботы и айтишники

Если вы устали от изучения истории, самое время посетить Иннополис — футуристический наукоград, построенный в 2012 году на татарстанских холмах в 40 км от Казани.

Воздушное пространство этого города мониторят дроны, посылки доставляют роверы, пассажиры передвигаются на первом в стране беспилотном такси, местный университет входит в топ-100 вузов мира, а в особой экономической зоне рождаются стартапы, «мечтающие» изменить мир.

Технопарк имени А. С. Попова — визитная карточка Иннополиса. И первое здание, которое было открыто в этом городе.
Лавочки для программистов.
Подстанции тоже оформлены тематически.
Кремниевая долина по-татарски.
Кажется, тут собраны все айтишные российские компании.
А это стена QR-кодов с предсказаниями. Навел камеру смартфона и прочел на экране умную цитату.
В технопарке мы заглянули в столовую — вполне себе обычную, не инновационную.
Тут вам не Гугл, где кормят бесплатно, но цены, как можно убедиться, вполне доступные.
Клубника так и вовсе почти даром!

Университет Иннополис — центр подготовки кадров для сферы IT. Каждый год частный вуз выпускает больше тысячи специалистов: разработчиков и управленческий состав. На площадке университета проходят олимпиады, здесь разрабатываю IT-продукты для российских компаний, проводят исследования в области искусственного интеллекта.

Учебные корпуса и разбросанные шишки (согласно местной примете, перед экзаменами нужно потереть — на счастье). В 2022-2023 учебном году в вузе обучаются 1 086 студентов по 171 дисциплине.
Жилые кварталы.
Всего в городе проживает около 5 тыс. человек.
Есть всё для комфортной жизни. Но купить здесь квартиру нельзя — только арендовать.
Спорткомплекс Иннополиса.

Туристу на заметку: по инновационному городу можно передвигаться на роботакси без водителя, причем совершенно бесплатно. За рулем там и, правда, никого, но на переднем пассажирском кресле всегда сидит тестировщик, готовый взять на себя управление. Хотя нас заверили, что ДТП тут еще ни разу не случалось.

Приезжайте в удивительный Татарстан — лучше всего минимум на неделю, ведь, как вы сами убедились, тут есть на что посмотреть и чему удивиться. А если уже бывали здесь, поделитесь впечатлениями в комментариях.

Newslab благодарит агентство по туризму Красноярского края, государственный комитет по туризму Татарстана, авиакомпанию Nordwind за организацию пресс-тура в Казань.

Богдан Богданов специально для Newslab

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