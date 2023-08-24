«Праздник спорта, музыки и добрых дел»: как в Зеленогорске выступила звездная футбольная команда «Старко»

Настоящий звездный десант высадился в Зеленогорске в минувшую пятницу — в городе впервые побывала футбольная команда «Старко». Визит состоялся в рамках программы «Территория культуры Росатома», генеральным спонсором выступил Электрохимический завод. Мастер-классы от лучших футболистов, товарищеский матч с командой Зеленогорска и вечерний концерт на городской площади — этот день зеленогорцам запомнится надолго.

С корабля на бал

Тур команды «Старко» по городам присутствия «Росатома» начался в Красноярском крае. 17 августа звезда побывали в Железногорске, а 18 августа прибыли в Зеленогорск.

«В течение августа-сентября мы посетим Курчатов, Краснокаменск, Димитровград, Саров, Снежинск, Озерск, Десногорск и другие города. Это будет праздник спорта, музыки, добрых дел и хорошего настроения. В каждом городе состоятся футбольные матчи артистов с руководством города и предприятий „Росатома“, грандиозные гала-концерты, мастер-классы, фотосессии и просто общение со зрителем», — рассказал фронтмен группы «Зодчие» Юрий Давыдов.

Первым пунктом назначения для них стал детский дом. Это давняя традиция «Старко» — в каждом городе обязательно навещать подобные учреждения.

Зеленогорский детский дом рассчитан на 40 детей. Сегодня здесь — 37 воспитанников, примерно треть из них — ребята не из Зеленогорска. Многие из них собрались в холле второго этажа, чтобы пообщаться со звездными гостями. Ребята рассказали музыкантам и спортсменам о своем детском доме, блеснули вокальными талантами, читали стихи. Гости в свою очередь тоже исполнили несколько песен и подарили ребятам гитару с собственными автографами — с надеждой на то, что у кого-нибудь из воспитанников проснется талант. Ну, а когда настало время неформального общения, ребята буквально облепили Влада Топалова. Завершилась встреча теплой беседой за чаем.

Мастер-класс от чемпионов

Несмотря на то, что «Старко» в первую очередь — команда музыкантов, в ее составе в Зеленогорск приехали настоящие легенды футбола: Алексей Прудников и Сергей Горлукович, олимпийские чемпионы в составе сборной России в 1988 году в Сеуле, и игрок сборной России 2002-2010 годов, бронзовый чемпион Европы 2008 года Дмитрий Сычев.

Звезды футбола провели мастер-класс для юных футболистов Зеленогорска и Рыбинского района. Дмитрий Сычев делился секретами игры в нападении с ребятами постарше, а вратарь Алексей Прудников и защитник Сергей Горлукович занимались с самыми маленькими. Впрочем, за работой мастеров с нескрываемым интересом наблюдали зрители всех возрастов, к тому времени уже собравшиеся на стадионе «Труд».

Легенды отечественного футбола также приняли участие в церемонии награждения юных футболистов — победителей и призеров Восточной лиги Красноярского края. Соревнования, к слову, были организованы зеленогорской ДЮСШ «Юность» при финансовой поддержке Электрохимического завода.

Победила дружба

Пожалуй, главным событием дня стал товарищеский матч между звездной командой «Старко» и сборной Зеленогорска, в качестве капитана которой на поле вышел глава города Михаил Сперанский. В составе команды «Радиус доверия» играли кураторы проектов одноименной программы, представители администрации города и городских предприятий и и. о. министра спорта Красноярского края Денис Петровский, приехавший в Зеленогорск с рабочим визитом. Он и открыл дружескую встречу.

По давней традиции команда «Старко» «усилилась» молодыми игроками — в команду пригласили трех футболистов из детского дома и трех воспитанников ДЮСШ «Юность». Надо сказать, ребята на поле не потерялись, и если в начале матча чувствовалось, что они робеют рядом со взрослыми и знаменитыми товарищами, то в процессе молодые футболисты разыгрались и даже отметились несколькими результативными передачами. В итоге победила дружба, 3:3.

«Мне посчастливилось сыграть в составе зеленогорской команды „Радиус доверия“ против команды артистов, в составе которой выступили профессиональные в недалеком прошлом футболисты. Сама игра и рукопожатия олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Алексея Прудниковым, легендарного защитником „Спартака“ Сергея Горлуковича и совсем недавней звезды российского футбола Дмитрия Сычевым останется в памяти и на фотографиях навсегда. И впервые имел честь сыграть в одной команде с нашими ветеранами, легендарными для зеленогорского футбола Сергеем Мисевро и Алексеем Боданиным. Ребята по-прежнему в отличной спортивной форме. Спасибо „Территории культуры Росатома“ за великолепный праздник», — отметил начальник отдела общественных коммуникаций АО «ПО ЭХЗ» Сергей Коржов.

Много песен хороших и разных

Вечером зеленогорцы собрались на площади у Дворца культуры. Гала-концерт продолжался около двух часов. Вместе с именитыми гостями выступили и наши «звездочки» — вокальные группы «Талисман» и «Выше радуги».

Искрометный конферанс в исполнении Александра Алешкина, великолепный голос Павла Иванова, памятные для зрителей постарше хиты группы «Ариэль», современные композиции в исполнении Влада Топалова и Михаила Гребенщикова — для молодых зеленогорцев, забойный рок-н-ролл и ироничные тексты группы «Зодчие». И, конечно, харизматичный Сергей Крылов. Уверены, каждый услышал что-то на свой вкус! А если кому-то праздника не хватило, будем ждать новых встреч с командой «Старко». Ведь дружба с «Росатомом», однажды начавшись, не заканчивается никогда.

Алина Каренина, фото Дмитрия Коновалова