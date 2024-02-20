«Этот спорт доступен всем!»: как в Красноярске прошли чемпионаты по дартсу

С 16 по 18 февраля в Красноярске за звание самого меткого игрока в дартс боролись участники сразу двух чемпионатов — Красноярского края и Сибирского Федерального округа. О том, с каким азартом проходили соревнования дартсменов, почему любят этот спорт, и кто показал наивысшие результаты — в фоторепортаже Newslab.

В соревнованиях участвовали 104 спортсмена из 7 территорий региона — Красноярского края, республики Хакасия, Новосибирской, Кемеровской, Томской, Иркутской и Омской областей. За звание лучших боролись 82 мужчины и 22 женщины из Красноярска, Зеленогорска, Железногорска, Минусинска, Шарыпово, Норильска, Кемерово, Иркутска, Братска, Абакана, Новосибирска, Омска и Томска.

Специалист по физкультуре и спорту профсоюзной организации зеленогорского Электрохимического завода, вице-президент РКСОО «Федерация дартса «Яр» Ирина Зайцева на соревнованиях выступала как один из организаторов, судья и участница.

«Такой чемпионат для Красноярска — это большое событие, почетное и статусное, — говорит Ирина. — Поэтому сюда и приехали со всей Сибири спортсмены очень высокого уровня, реально сильнейшие команды и очень сильная конкуренция. Дартс — такой вид спорта, где ничего нельзя прогнозировать. Сила воли максимальная! Конечно, сложно совмещать участие и судейство, но надеемся на медали».

Женская команда из Зеленогорска отыграла просто блестяще и по праву может называться сильнейшей в Сибири — Ирина Зайцева, Татьяна Мишина, Елизавета Старицина и Людмила Трифанюк завоевали золотые медали и звание чемпионов СФО по дартс в командном разряде среди женщин. На 2-м месте — сборная команда Красноярского края (Ольга Гнедько, Виктория Сыроватская, Елена Павлова, Людмила Мирошниченко), бронзовым призером состязания стала команда республики Хакасии (Татьяна Костякова , Маргарита Кулакова, Сайора Кулумаева, Карина Сенотрусова).

Зеленогорские спортсменки Ирина Зайцева и Татьяна Мишина оказались лучшими и в парном женском разряде СФО, а их землячки Елизавета Старицина и Людмила Трифанюк заняли 2-е место.

Татьяна Мишина в личном зачете краевых соревнований уступила Виктории Сыроватской из Красноярска, взявшей «золото» на чемпионате края, но зеленогорская спортсменка собралась и на чемпионате Сибири отыграла победу, получив сразу несколько золотых медалей: в командном, парном разрядах и личном, став чемпионкой СФО.

«В дартс пришла уже в достаточно взрослом возрасте — в 45 лет, а раньше занималась легкой атлетикой, бегала, — поделилась Татьяна. — На ЭХЗ работаю в планово-экономическом отделе руководителем направления, должность ответственная, поэтому времени остается не так много. Получается играть только вечером, и это большой плюс: можно играть дома в любое время. Дартс — это вид спорта, который доступен всем: людям с ограниченными возможностями здоровья, в любом возрасте, с любым достатком. Достаточно просто купить доску и дротики».

У мужчин в финальные игры в личном зачете по Красноярскому краю вышли все представители города Зеленогорска — спортсмены разыграли все три комплекта наград. 1-е место — Олег Прудников, 2-е место — Олег Степаненко, 3-е место разделили Александр Гуща и Александр Таскаев.

Капитан команды Зеленогорска Олег Прудников занимается дартсом 8 лет, за это время стал чемпионом России в 2019 году в дисциплине американский крикет, а смешанная команда с Татьяной Мишиной и Александром Гущей в 2021 году стала призером Кубка России. На ЭХЗ спортсмен трудится электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

«Надо иметь логическое мышление и вести расчеты, сколько очков надо выбить. Сейчас много соревнований как краевого уровня, так и всероссийского, есть коммерческие турниры. Львиную долю занимают онлайн-турниры, которые возникли на фоне пандемии. Игра ведется на своей территории под камерами и транслируется онлайн. Так, играя с сильнейшими, мы набрались ценного опыта. В СФО считаю одной из самых сильных команду Омска», — говорит Олег Прудников.

В финале зеленогорцы в упорной борьбе состязались с командой из Омской области. В итоге победу в командном зачете одержали омичи (Юрий Горяинов, Евгений Эчко, Евгений Яковлев, Сергей Мелещенко), а «серебро» и «бронза» достались двум командам из легендарного спортивного Зеленогорска.

В парном разряде чемпионата Сибири у мужчин борьба развернулась тоже между омичами и зеленогорцами. «Золото» завоевали Евгений Яковлев и Сергей Мелещенко из Омска, «серебро» — у Александра Гущи и Олега Прудникова (г. Зеленогорск), «бронзу» поделили Иван Страмаус, Олег Степаненко (г. Зеленогорск) и Евгений Эчко, Юрий Горяинов (г. Омск).

В турнире участвовали и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. В одной из красноярских команд трое из четырех спортсменов были с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), но заниматься дартсом это им не мешает.

Ивану Зотову во время проведения чемпионата исполнилось 51 год, почти половину жизни после перенесенной травмы находится на инвалидности, но не сдается. Мало того, он стал титулованным спортсменом! Мастером спорта лиц с ПОДА, трехкратным чемпионом России по дартсу и бронзовым призером кубка мира в Нидерландах в 2019 году.

«24 года назад получил бытовую травму. Раньше участвовал в соревнованиях по легкой атлетике, беге на колясках на 100 и 400 метров, настольному теннису, сейчас оставил для себя только дартс. Это стимул к жизни, за счет дартса и живу. Несколько дней не покидаю дротики — уже не могу, чего-то не хватает», — рассказывает спортсмен.

Иркутская команда не завоевала призовых мест, но не расстроилась. Капитан и тренер команды Иркутской области, победитель многих сибирских чемпионатов Александр Утемисов — дартсмен с 16-летним стажем. Вот что он рассказал об этом увлекательном виде спорта: «По моему мнению, это самый лучший вид спорта, которым можно заниматься дома. Искусство метания — самый важный аспект во всей этой игре. Играйте — нужны всего лишь элементарно мишень и три дротика».

Вице-президент красноярской федерации дартса Ирина Зайцева поделилась, что осенью в Красноярске впервые пройдет супертурнир с участием «Матч-ТВ»:

«Давно вынашиваем эту идею с международной дартс-лигой. Если всё получится, то „Огни Енисея“ станут всероссийскими соревнованиями с возможностью выполнения нормативов мастеров спорта».

Ирина Егорова специально для Newslab