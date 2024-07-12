«Путевка в жизнь от ЭХЗ»: как зеленогорские школьники побывали на большом и серьезном производстве

Лучшие из лучших
Желающих было много, но на экскурсию смогли попасть только те, кто показал достойные результаты в учебе и высокий уровень мотивации к инженерно-технической и естественно-научной деятельности, участники региональных и российских конкурсных мероприятий, победители информационно-просветительского проекта ЭХЗ «Технобит». В том числе ребята были организованы в рамках направления «Настоящее вместе с созидателями» проекта «Созидатели. Люди, меняющие мир».
В преддверии основной программы для школьников провели экскурсию в музейно-выставочном центре ЭХЗ. Разговаривать было легко, потому что для отдела общественных коммуникаций ребята все знакомы, не раз приходилось пересекаться на различных проектах. Базовые знания об атомной отрасли и ЭХЗ у детей точно есть.
«От звонка до звонка»
На следующий день школьники появились на предприятии в 9.30 утра, а домой уехали уже после 17 часов... Целая рабочая смена получается. И отработали ребята плотно. Всё было по полной программе. С инструктажами, подписями в журналах, переживаниями на КПП и другими формальными вещами. Судя по реакции, прочувствовали важность момента.
Дальше в дело вступили «волшебники» из цеха по производству изотопов, которые легко, просто и доступно рассказали о том, как из «сибирской глуши» можно держать в своих руках мировой изотопный рынок. Мы, конечно, детям рассказывали об этом на уроках, но, когда вживую видишь центрифугу и слышишь ее неповторимую работу, — совсем иной уровень восприятия.
О всех хитросплетениях производства ребятам рассказали старший инженер-технолог Павел Гришмановский и инженер-приборист Станислав Семченок.
После изотопного «обогащения» произошел процесс «разделения». В том смысле, что ребят разделили на четыре группы по интересам. Часть ребят не покинула стены ЦПИ и переместилась в химико-аналитическую лабораторию ЦЗЛ. Я, конечно, разных детей видел, но, когда они начинают со знаем дела оценивать качество оборудования и делать комплименты работе взрослых специалистов — это впервые. Значит, есть из кого в будущем выбирать начальнику ЦЗЛ Дмитрию Арефьеву.
«Химичили» со школьниками ведущий инженер-аналитик Наталия Наумова, инженер-аналитик по контролю товарной продукции Анастасия Кучерявая, инженер-аналитик по специальным и общим анализам Наталья Кулиш и инженер-методист по химическому анализу Оксана Павлова.
Другую команду под опеку взял инженер службы главного механика Артем Бочаров, который показал ребятам возможности работы с 3D-сканером. Участники вдохновились, но посетовали, что мало времени было на знакомство и предложили, чтобы на следующей экскурсии школьникам дали возможность что-нибудь этакое успеть смоделировать самим. Подумаем. Посоветуемся с главным механиком Андреем Орликовым.
Третья группа прошла курс «молодого бойца-электрика» на тренажерах цеха сетей и подстанций. Наставниками выступили начальник цеха Валерий Куренков и начальник участка эксплуатации Анатолий Стегура. Школьники узнали, как исправлять аварийные ситуации, а также потренировались на виртуальном тренажере. И всё у них получилось! Так что специалисты цеха пошутили, что после таких успехов ребят можно смело зачислить в штат. Что ж, как говорится, в каждой шутке есть только доля шутки... А молодые кадры здесь ждут, готовы обучить, помочь в овладении профессией и продвижении по карьерной лестнице.
Ну и, конечно, не смогли мы провести ребят мимо уникального для России участка по переработке обедненного гексафторида урана «W-ЭХЗ» химического цеха. Заместитель начальника цеха Сергей Воробьев четко, быстро и интересно расставил акценты в процессе работы с ОГФУ. На выходе все ребята проверили себя на контрольном оборудовании — вышли все чистые.
Особый тон после обеда
Пополнив силы в заводской столовой, школьная команда перешла в заводоуправление, где с ними по душам пообщались заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению Марина Васильева, заместитель генерального директора по производству Ринат Асадулин и начальник цеха по производству изотопов Дмитрий Тимофеев.
Хорошо поговорили — по делу, как с будущими коллегами. В частности, Марина Васильева отметила, что экскурсии для школьников на ЭХЗ проходят регулярно. Но ЭХЗ — это не «конфетная фабрика», на которую водят всех желающих, чтобы просто посмотреть из общего интереса.
«У нас четкая цель — не просто повысить общий уровень вашей информированности, нам важно, чтобы вы заразились от наших специалистов желанием здесь работать, определились, чтобы вы пошли с желанием учиться на соответствующие специальности, а затем вернулись в Зеленогорск трудиться на ЭХЗ. Для этого мы готовы всемерно помогать ребятам, имеющим успехи в химии, физике, математике, робототехнике... Мы вам поможем получить путевку в жизнь», — сказала Марина Васильева.
Особый тон разговор получил после демонстрации восьмиклассником лицея № 174 Валерием Константинов робота, сконструированного для соревнований «Сокровища недр» проекта «Лига технологий». Над проектом трудилась целая команда Центра «Витязь» и была по достоинству оценена экспертами. Валерий отметил, что для создания такой машины потребовались знания по 3D-моделированию, конструированию и программированию, умения работать с разными инструментами и электроникой. Валерий уже четыре года занимается робототехникой.
«Этот робот должен уметь возить „сокровища“, сортировать их с помощью искусственного интеллекта. Если модель модернизировать, то ее можно использовать и для бытовых нужд. Например — мойки окон, передвижения вещей. А можно такие машины использовать на опасных производствах с высокой температурой или напряжением», — рассказал Валерий.
Ринат Асадулин отметил, что «вещь хорошая» и вполне может быть применена в атомной отрасли. Но больше Рината Спартаковича порадовало то, что Валерий твердо заявил, что будет развивать свои навыки и создаст другие эффективные роботы. Такие люди нам нужны!
Не могли не порадовать и слова десятиклассницы школы № 163 Анастасии Пановой, которая сказала, что видела много различного лабораторного оборудования, но то, что есть в химико-аналитической лаборатории ЦЗЛ, ее поразило.
«Мы можем гордиться тем, что в нашем городе находится такое уникальное производство. Масштабы просто поражают. При этом много деревьев, ухоженные газоны. Ощущение, будто гуляешь по парку. Я занималась химией, медициной, экономикой и ландшафтным дизайном. Из всего этого остановилась на международной экономике. Поскольку ЭХЗ работает на международном рынке, я думаю, после обучения мою кандидатуру можно будет рассматривать для работы на предприятии», — рассуждала девушка.
То, что скучно не будет, если ребята придут на ЭХЗ, отметил Дмитрий Тимофеев.
«Вам повезло, что вы оказались на закрытом производстве и увидели, как работают изящные творения человеческого ума — газовые центрифуги. Все, что делается на нашем предприятии, — на пике мировых тенденций. Работа у нас сложная, но очень интересная, творческая», — сказал руководитель ЦПИ.
Точно ценности Росатома будет продвигать среди друзей и десятиклассник гимназии № 164 Евгений Раков, который собирается поступать в медицинский вуз, но потенциалом ЭХЗ искренне вдохновился. Собирается «по правильной» дороге пойти и выпускник школы № 176 Кирилл Лапа, да и от других ребят мы услышали хорошие отзывы.
«Для детей это отличная возможность прикоснуться к производственному процессу, узнать о профессиях инженерной направленности. Есть у нас школьники, которые уже заинтересованы в том, чтобы прийти работать на завод. Спасибо специалистам, которые смогли просто рассказать о сложных производственных процессах. Эта экскурсия точно ребятам запомнится!».
Анатолий Борисенко, фото автора, Сергея Якубицкого и Сергея Огородникова