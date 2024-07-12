«Путевка в жизнь от ЭХЗ»: как зеленогорские школьники побывали на большом и серьезном производстве

С начала года десятки студентов и школьников посетили атомный завод в Зеленогорске и познакомились с особенностями производства ЭХЗ. В подразделениях специалисты шутят, что уже пора корочки экскурсоводов им вручать. Из последних отметим большую экскурсию, которая традиционно в июне проводится для зеленогорских школьников. В этот раз «святая святых» увидели 18 ребят 8–11 классов, которых сопровождали специалисты МКУ ЦО ДОУ, Центра «Витязь», ЦО «Перспектива», ЦЭКиТа.

Лучшие из лучших

Желающих было много, но на экскурсию смогли попасть только те, кто показал достойные результаты в учебе и высокий уровень мотивации к инженерно-технической и естественно-научной деятельности, участники региональных и российских конкурсных мероприятий, победители информационно-просветительского проекта ЭХЗ «Технобит». В том числе ребята были организованы в рамках направления «Настоящее вместе с созидателями» проекта «Созидатели. Люди, меняющие мир».

В преддверии основной программы для школьников провели экскурсию в музейно-выставочном центре ЭХЗ. Разговаривать было легко, потому что для отдела общественных коммуникаций ребята все знакомы, не раз приходилось пересекаться на различных проектах. Базовые знания об атомной отрасли и ЭХЗ у детей точно есть.

«От звонка до звонка»

На следующий день школьники появились на предприятии в 9.30 утра, а домой уехали уже после 17 часов... Целая рабочая смена получается. И отработали ребята плотно. Всё было по полной программе. С инструктажами, подписями в журналах, переживаниями на КПП и другими формальными вещами. Судя по реакции, прочувствовали важность момента.

Дальше в дело вступили «волшебники» из цеха по производству изотопов, которые легко, просто и доступно рассказали о том, как из «сибирской глуши» можно держать в своих руках мировой изотопный рынок. Мы, конечно, детям рассказывали об этом на уроках, но, когда вживую видишь центрифугу и слышишь ее неповторимую работу, — совсем иной уровень восприятия.

О всех хитросплетениях производства ребятам рассказали старший инженер-технолог Павел Гришмановский и инженер-приборист Станислав Семченок.

После изотопного «обогащения» произошел процесс «разделения». В том смысле, что ребят разделили на четыре группы по интересам. Часть ребят не покинула стены ЦПИ и переместилась в химико-аналитическую лабораторию ЦЗЛ. Я, конечно, разных детей видел, но, когда они начинают со знаем дела оценивать качество оборудования и делать комплименты работе взрослых специалистов — это впервые. Значит, есть из кого в будущем выбирать начальнику ЦЗЛ Дмитрию Арефьеву.

«Химичили» со школьниками ведущий инженер-аналитик Наталия Наумова, инженер-аналитик по контролю товарной продукции Анастасия Кучерявая, инженер-аналитик по специальным и общим анализам Наталья Кулиш и инженер-методист по химическому анализу Оксана Павлова.

Другую команду под опеку взял инженер службы главного механика Артем Бочаров, который показал ребятам возможности работы с 3D-сканером. Участники вдохновились, но посетовали, что мало времени было на знакомство и предложили, чтобы на следующей экскурсии школьникам дали возможность что-нибудь этакое успеть смоделировать самим. Подумаем. Посоветуемся с главным механиком Андреем Орликовым.

Третья группа прошла курс «молодого бойца-электрика» на тренажерах цеха сетей и подстанций. Наставниками выступили начальник цеха Валерий Куренков и начальник участка эксплуатации Анатолий Стегура. Школьники узнали, как исправлять аварийные ситуации, а также потренировались на виртуальном тренажере. И всё у них получилось! Так что специалисты цеха пошутили, что после таких успехов ребят можно смело зачислить в штат. Что ж, как говорится, в каждой шутке есть только доля шутки... А молодые кадры здесь ждут, готовы обучить, помочь в овладении профессией и продвижении по карьерной лестнице.

Ну и, конечно, не смогли мы провести ребят мимо уникального для России участка по переработке обедненного гексафторида урана «W-ЭХЗ» химического цеха. Заместитель начальника цеха Сергей Воробьев четко, быстро и интересно расставил акценты в процессе работы с ОГФУ. На выходе все ребята проверили себя на контрольном оборудовании — вышли все чистые.

Особый тон после обеда

Пополнив силы в заводской столовой, школьная команда перешла в заводоуправление, где с ними по душам пообщались заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению Марина Васильева, заместитель генерального директора по производству Ринат Асадулин и начальник цеха по производству изотопов Дмитрий Тимофеев.

Хорошо поговорили — по делу, как с будущими коллегами. В частности, Марина Васильева отметила, что экскурсии для школьников на ЭХЗ проходят регулярно. Но ЭХЗ — это не «конфетная фабрика», на которую водят всех желающих, чтобы просто посмотреть из общего интереса.

«У нас четкая цель — не просто повысить общий уровень вашей информированности, нам важно, чтобы вы заразились от наших специалистов желанием здесь работать, определились, чтобы вы пошли с желанием учиться на соответствующие специальности, а затем вернулись в Зеленогорск трудиться на ЭХЗ. Для этого мы готовы всемерно помогать ребятам, имеющим успехи в химии, физике, математике, робототехнике... Мы вам поможем получить путевку в жизнь», — сказала Марина Васильева.

Особый тон разговор получил после демонстрации восьмиклассником лицея № 174 Валерием Константинов робота, сконструированного для соревнований «Сокровища недр» проекта «Лига технологий». Над проектом трудилась целая команда Центра «Витязь» и была по достоинству оценена экспертами. Валерий отметил, что для создания такой машины потребовались знания по 3D-моделированию, конструированию и программированию, умения работать с разными инструментами и электроникой. Валерий уже четыре года занимается робототехникой.

«Этот робот должен уметь возить „сокровища“, сортировать их с помощью искусственного интеллекта. Если модель модернизировать, то ее можно использовать и для бытовых нужд. Например — мойки окон, передвижения вещей. А можно такие машины использовать на опасных производствах с высокой температурой или напряжением», — рассказал Валерий.

Ринат Асадулин отметил, что «вещь хорошая» и вполне может быть применена в атомной отрасли. Но больше Рината Спартаковича порадовало то, что Валерий твердо заявил, что будет развивать свои навыки и создаст другие эффективные роботы. Такие люди нам нужны!

Не могли не порадовать и слова десятиклассницы школы № 163 Анастасии Пановой, которая сказала, что видела много различного лабораторного оборудования, но то, что есть в химико-аналитической лаборатории ЦЗЛ, ее поразило.

«Мы можем гордиться тем, что в нашем городе находится такое уникальное производство. Масштабы просто поражают. При этом много деревьев, ухоженные газоны. Ощущение, будто гуляешь по парку. Я занималась химией, медициной, экономикой и ландшафтным дизайном. Из всего этого остановилась на международной экономике. Поскольку ЭХЗ работает на международном рынке, я думаю, после обучения мою кандидатуру можно будет рассматривать для работы на предприятии», — рассуждала девушка.

То, что скучно не будет, если ребята придут на ЭХЗ, отметил Дмитрий Тимофеев.

«Вам повезло, что вы оказались на закрытом производстве и увидели, как работают изящные творения человеческого ума — газовые центрифуги. Все, что делается на нашем предприятии, — на пике мировых тенденций. Работа у нас сложная, но очень интересная, творческая», — сказал руководитель ЦПИ.

Точно ценности Росатома будет продвигать среди друзей и десятиклассник гимназии № 164 Евгений Раков, который собирается поступать в медицинский вуз, но потенциалом ЭХЗ искренне вдохновился. Собирается «по правильной» дороге пойти и выпускник школы № 176 Кирилл Лапа, да и от других ребят мы услышали хорошие отзывы.

«Для детей это отличная возможность прикоснуться к производственному процессу, узнать о профессиях инженерной направленности. Есть у нас школьники, которые уже заинтересованы в том, чтобы прийти работать на завод. Спасибо специалистам, которые смогли просто рассказать о сложных производственных процессах. Эта экскурсия точно ребятам запомнится!».

Анатолий Борисенко, фото автора, Сергея Якубицкого и Сергея Огородникова