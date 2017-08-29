«Радио, педали и истории о лучшем городе»: Велоночь глазами очевидца

Красноярск днем и Красноярск ночью — совершенно разные города. Все вроде и остается прежним, и одновременно меняется: улицы кажутся меньше, а Енисей, наоборот, разливается до самого горизонта. В этот момент важно отпустить себя, поддаться течению и дать свободу воображению: ведь скоро начинается захватывающее приключение — Первая Красноярская Велоночь, обещающая незабываемое погружение в историю города. Я настраиваю радио на нужную волну, надеваю наушники и кручу педали в сторону площади Мира.

Если кто не знает, Велоночь — это прогулка по городу на велосипедах, во время которой участников ждут интересные рассказы не менее интересных ученых на совершенно разные темы — от мамонтов и до современности. Проект разработан Velonotte Academy при поддержке компании «Русал» и красноярского Музейного центра «Площадь Мира», и прошел в рамках РУСАЛ Фестиваля #Вело.

На площади уже ждет добрая пара сотен велосипедистов с шариками. Звучит музыка, народ в радостном нетерпении: еще бы, многие всерьез боялись отмены Велоночи. Поводов было много: дождь всю неделю, потоп, перерытые и перекрытые из-за ремонта дороги. Но организаторы смогли все устроить, кардинально поменяв маршрут и сделав его виртуальным: мы перенеслись в идиллический город Зеленоярск, где живут все исторические персонажи Велоночи.

Все-таки классная была задумка с радио: саундтрек и все лекции транслировались, и не нужно было пробиваться в толпу, чтобы не пропустить что-то важное. Мы стартуем и слушаем лекцию лондонского исследователя Оуэна Метьюса о дипломате и предпринимателе Николае Резанове, памятник которому установлен неподалеку. Он умер в Красноярске в 1807 году и был похоронен здесь же.

«Резанов ощущал себя колонизатором американской земли, — рассказывает Оуэн. — Казаки двигались на восток в поисках пушнины, и у них не было причин останавливаться на границе континента. Поэтому Резанов видел Америку и Аляску как продолжение Сибири. Будучи коренным петербуржцем, Резанов рассматривал не только сухопутные торговые пути, а видел Россию морской супердержавой. В его планах была торговля с Японией, Китаем, Гаваями».

Подъезжаем к первой остановке у здания № 61 на проспекте Мира (виртуально, на самом деле тормозим на пешеходном мосту). Это комплекс зданий первой городской больницы, а в середине XIX века здесь была усадьба красноярского купца первой гильдии Никиты Мясникова. Прославился купец своим подарком супруге Енисейского губернатора Василия Падалки: уезжая в Санкт-Петербург, он попросил у нее разрешения прислать ей подарок. Та ответила, что хочет лапти — мол, липа в Сибири не растет. Мясников и отправил ей из столицы посылку с лаптями. Но были они не из лыка, а из чистого золота. Тогда в Сибири была золотая лихорадка, и золотодобытчики кичились доходами, как только могли.

Смеемся над историей и поставленному по ней перформансу Карины Прониной под названием «Танец-Взятка», и продолжаем путь на остров Татышев. Свежий ветер над Енисеем заставляет налечь на педали. В колонне особо не разгонишься, и я сворачиваю на какую-то тропинку, чтобы согреться. Сверкая фонарями, процессия медленно движется по асфальту.

Снова останавливаемся и мысленно переносимся на Афонтову гору. Расположенный там поселок Таракановка получил название из-за крутой лестницы и изначально был не слишком популярным местом.

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Но вскоре купцы оценили вид на Енисей и начали активно здесь селиться. Среди них был и торговец вином и библиофил Геннадий Юдин, тративший на книги огромные деньги и собравший уникальную библиотеку.

В 1906 году из-за болезни и революции Юдин решил продать библиотеку. Обращался к томским купцам, но получил отказ. Даже писал царю Николаю II, но тот ответил, что на покупку библиотеки денег нет. Тогда Юдин продал собрание из 81 тысячи томов библиотеке Конгресса США за 40 тысяч рублей. Книги везли в пяти товарных вагонах — так Сибирь лишилась бесценного источника знаний. После Юдин собрал новую библиотеку, гораздо меньше предыдущей. Она стала основой нашей Краевой библиотеки. Еще один перформанс Велоночи был посвящен продаже книг американцам.

После того, как Карина Пронина в образе библиотеки Юдина была продана заграничному покупателю, мы переносимся в Николаевку и представляем это место в эпоху мамонтов. Ведь Афонтова гора известна во всем мире именно благодаря найденным в 1883 году их костям. Кроме того, на ней также обнаружены самые древние следы приручения человеком собаки.

«20-30 тысяч лет назад местный пейзаж напоминал тундру, — рассказывает археолог Евгений Артемьев. — Погода стояла соответствующая: температура редко поднималась выше 10 градусов, моросил снег. Человек в то время селился редкими группами по 50-60 человек и не был хозяином этих мест. Одна из самых древних стоянок человека в Красноярске располагалась в районе улицы Ладо Кецховели и называется „Афонтова гора-5“. Но есть свидетельства, что в окрестностях Красноярска человек жил и 150 тысяч лет назад. Но пока этому нет научного доказательства».

Мы снова садимся на велосипеды и едем к самой дальней точке маршрута — кольцу в центре Татышева, где открылась Площадь Добрых Губернаторов. Аллеи были посвящены Александру Степанову, Василию Копылову и Василию Падалке. Фигуры добрых губернаторов были сделаны Дарьей Серебряковой.

После фото с губернаторами возвращаемся на площадь Мира, слушая рассказ научного консультанта Международной Велоночи и доцента Экологического факультета РУДН и МГЛУ Марины Авдониной про Енисей:

«Бассейн Амазонки ни с чем не сравним. Все остальное сравнимо с Енисеем. Когда я вышла замуж, я поехала по Енисею от Красноярска до Диксона. Меня потрясли и тайга, и тундра, и это незабываемые впечатления. Енисей — главная река Сибири».

У Музейного центра «Площадь Мира» рассказ о Енисее продолжается — в этот раз о его уникальном обитателе под названием гребневик. Кстати, по этой истории видно, что Велоночь — это не просто веселые «покатушки», но и масса полезной информации, поданной занятно и к месту.

«В свое время Карл Линней назвал гребневик „животным-растением“, — говорит Марина Авдонина. — Ученые не могли понять, что это было: понятия о нервной системе тогда не существовало. Люди наблюдали некое желе в форме стаканчика размером от сантиметра до полутора метров (в теплых местах). Считалось, что это подвид медузы. В последние годы красноярские ученые открыли необычные свойства гребневика: это животное, необыкновенно отошедшее от ветви развития и имеющее элементарный мозг (у медузы эту функцию выполняет всего одна нервная клетка). Этот очень умный хищник за 3-4 дня способен восстанавливать весь свой мозг, если он ампутирован. Если мы поймем, как действует этот механизм, мы сможем помочь людям, получившим травмы мозга. Сейчас на это брошены силы лучших институтов мира. Кроме того, у гребневика есть и еще одно удивительное свойство — его свечение. Зачем он это делает, пока неизвестно».

Велоночь заканчивается перфомансом «Вуаля, гребневик!». Те, кто продержался до конца, делают совместное фото на память, прощаются и разворачивают велосипеды в сторону дома.

Григорий Денисенко специально для интернет-газеты Newslab.ru