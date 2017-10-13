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«Поколение М»: супердети подарили городу супершоу

«Поколение М»: супердети подарили городу супершоу

Интернет-газета Newslab.ru
13.10.2017
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Красноярск попал в программу масштабного гастрольного тура в поддержку «Поколения М» — благотворительного проекта компании МТС. Подобные концерты в этом году уже прошли в Ростове-на-Дону, Чите, Москве и Сочи. Полное видео концерта можно посмотреть в ВК-группе проекта.

Участником всероссийского творческого движения «Поколение М» может стать любой школьник. Для этого нужно зайти на pokolenie.mts.ru — онлайн-платформу для творческого развития детей, посмотреть мастер-классы наставников проекта и загрузить видео своего выступления. Авторы лучших работ смогут пройти обучение у ведущих педагогов по вокалу и танцам в Москве и выступить на главных концертных площадках страны вместе со своими кумирами.

Гастрольный тур «SUPERДети Поколения М» приехал в Красноярск
Концерт состоялся в рамках проекта «Поколение М» компании МТС
Директор филиала МТС приветствует гостей
Проект позволяет любому школьнику раскрыть свой талант

По словам директора филиала МТС в Красноярском крае Олега Низомиддинова, главная задача концертов и проекта «Поколение М» — мотивировать молодежь к творчеству. «Я уверен, многие, кто посмотрел на юных звёзд, вдохновились их примером и поверили в себя», — отметил он.

Хедлайнер проекта Александра Болдырева
На концерт пришли несколько сотен ребят со своими родителями
Финалист второго сезона «Голос. Дети», талантливый певец Ранэль Богданов
Своей харизмой Ранэль покорил публику

Артисты исполнили собственные песни, мировые и отечественные хиты. Дарья Волосевич порадовала гостей концерта своим коронным номером — кавер-версией "Кукушки" Виктора Цоя, клип на которую набрал более 9 миллионов просмотров в YouTube.

Звезда YouTube Дарья Волосевич «качает» зал
«Мобильное» поколение
Победительница первого сезона «Голос. Дети» Алиса Кожикина
Алиса — лауреат множества международных музыкальных конкурсов

Талантливый молодой певец Грэгори, хэдлайнер проекта «Поколение М» выступил так, что заставил некоторых зрителей плакать. Его фан-клуб насчитывает уже сотни тысяч подростков.

Грэгори (Георгий Долголенко) — популярный молодой артист
У него уже есть толпа поклонниц
Каждый желающий мог задать вопросы любимым исполнителям
Ребята интересовались не только творчеством, но и личной жизнью своих кумиров

«Благодаря онлайн-площадке проекта „Поколение М“ любой талантливый ребенок сможет попробовать свои силы в творческих конкурсах. Победители получат уникальные возможности: от стажировок в Москве до выступления на одной сцене со звездами. А любая активность зрителей и участников на сайте проекта и в его соцсетях генерирует реальные деньги, которые МТС выделяет на помощь тяжелобольным детям», — пояснил Низомиддинов.

Финальное выступление, ребята поют гимн проекта
Автограф-сессия
Фото на память
Счастливая поклонница

Фото предоставлены пресс-службой МТС

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