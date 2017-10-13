«Поколение М»: супердети подарили городу супершоу

Благотворительный концерт «Super Дети Поколения М» прошел в красноярском ГорДК. На сцене выступили кумиры тинэйджеров — «российский Джастин Бибер» Грэгори, звезда YouTube Дарья Волосевич, участники и победители проекта «Голос. Дети» Алиса Кожикина, Александра Болдарева и Ранэль Богданов. Смотрим, как это было!

Красноярск попал в программу масштабного гастрольного тура в поддержку «Поколения М» — благотворительного проекта компании МТС. Подобные концерты в этом году уже прошли в Ростове-на-Дону, Чите, Москве и Сочи. Полное видео концерта можно посмотреть в ВК-группе проекта.

Участником всероссийского творческого движения «Поколение М» может стать любой школьник. Для этого нужно зайти на pokolenie.mts.ru — онлайн-платформу для творческого развития детей, посмотреть мастер-классы наставников проекта и загрузить видео своего выступления. Авторы лучших работ смогут пройти обучение у ведущих педагогов по вокалу и танцам в Москве и выступить на главных концертных площадках страны вместе со своими кумирами.

По словам директора филиала МТС в Красноярском крае Олега Низомиддинова, главная задача концертов и проекта «Поколение М» — мотивировать молодежь к творчеству. «Я уверен, многие, кто посмотрел на юных звёзд, вдохновились их примером и поверили в себя», — отметил он.

Артисты исполнили собственные песни, мировые и отечественные хиты. Дарья Волосевич порадовала гостей концерта своим коронным номером — кавер-версией "Кукушки" Виктора Цоя, клип на которую набрал более 9 миллионов просмотров в YouTube.

Талантливый молодой певец Грэгори, хэдлайнер проекта «Поколение М» выступил так, что заставил некоторых зрителей плакать. Его фан-клуб насчитывает уже сотни тысяч подростков.

«Благодаря онлайн-площадке проекта „Поколение М“ любой талантливый ребенок сможет попробовать свои силы в творческих конкурсах. Победители получат уникальные возможности: от стажировок в Москве до выступления на одной сцене со звездами. А любая активность зрителей и участников на сайте проекта и в его соцсетях генерирует реальные деньги, которые МТС выделяет на помощь тяжелобольным детям», — пояснил Низомиддинов.

Фото предоставлены пресс-службой МТС