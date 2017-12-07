Фоторепортаж: Шахтерские звездочки

4 декабря в Красноярске состоялся гала-концерт Пятого фестиваля детского искусства «Звездочки СУЭК». В нем приняли участие дети из шахтерских городов и районов Красноярского края.

Фестиваль в этом году стал юбилейным. Ежегодно он проводится по инициативе Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ». Его участниками становятся дети из Бородино, Назарово, Шарыпово, а также Рыбинского, Назаровского и Шарыповского районов. Именно в этих территориях находятся крупнейшие угольные разрезы.

«Сегодня у нас большое событие — фестиваль „Звездочки СУЭК“ отмечает свой пятилетний юбилей. Главный повод, который нас всех собрал, — это 70-летие Дня шахтера. Это главный наш профессиональный праздник. Конечно же, сегодня все свои выступления ребята посвящают людям очень ответственной профессии, которые добывают уголь и несут свет и тепло в дома красноярцев», — рассказала заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям, представитель Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» в Красноярском крае Марина Смирнова.

Перед тем, как представить свои яркие номера на гала-концерте, юные артисты прошли отборочные этапы. Оценивали выступления детей профессиональные судьи. В этом году почетным членом жюри стала заслуженная актриса РФ, артистка МХТ им. Чехова Алена Хованская.

«Впечатлениями переполнена. Коллективы очень яркие, выбрать трудно. Очень много хороших вокалистов и хореографических коллективов. Сложилось впечатление, что они уже профессионально этим занимаются. Очень хороший уровень. Я впервые в жюри этого фестиваля, но в Красноярске уже бывала. За это большое спасибо хочется сказать компании СУЭК, которая поддерживает нас в проведении гастролей. Мероприятия, которые проводит компания, нужно приветствовать и продолжать», — отметила она.

За время своего существования Фестиваль детского искусства «Звездочки СУЭК» стал призером Всероссийского конкурса «Создавая будущее» Министерства образования и науки РФ, неоднократно попадал в шорт-лист Всероссийского конкурса студенческих и корпоративных коммуникационных проектов «Eventиада Awards».

По словам организаторов, конкурс становится «трамплином» для дальнейших творческих побед ребят. Так, ежегодно входящий в состав жюри конкурса главный дирижер Красноярского театра оперы и балета Анатолий Чепурной отмечает понравившихся лично ему участников и приглашает их на благотворительный концерт «Маэстро приглашает», где они выступают на одной сцене с солистами театра и другими известными красноярскими исполнителями.

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Настоящей гордостью фестиваля считается обладательница гран-при 2014 года Екатерина Прокудина, которая представляла Красноярский край в проекте Первого канал «Голос. Дети» и поработала в команде Димы Билана. Еще одна победительница фестиваля 2015 года Софья Мантуллина уже дважды участвовала в уникальном проекте «Пусть всегда буду Я».

Отметим, что в этом году фестиваль детского творчества был посвящен 70-летнему юбилею Дня шахтера.

В рамках празднования Дня шахтера СУЭК проводит большой цикл мероприятий — Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Шахтерская Олимпиада-2017», выставка «Гордость России — шахтеры» в Законодательном Собрании края, разнообразные творческие и спортивные мероприятия, а также большое празднование Дня шахтера с приглашением российских звезд в шахтерские города и фейерверком.

Интернет-газета Newslab.ru