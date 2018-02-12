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«Как-то ночью за окном взорвалась машина»: страхи и печали Белых Рос

«Как-то ночью за окном взорвалась машина»: страхи и печали Белых Рос

Интернет-газета Newslab.ru
12.02.2018
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Белые Росы – не самый спокойный район Красноярска, тревожные новости отсюда и из окрестностей приходят регулярно. Крадут оконные стекла, выбивают двери подъездов, конфликтуют из-за узких проездов, могут ограбить прямо в лифте. Мы решили своими глазами посмотреть, что там происходит.

Как живется в прибрежных новостройках, нам рассказала местная жительница Екатерина.

«Живу в Белых Росах чуть больше трех лет. Снимаю однушку, хотя уже купила двухкомнатную в соседнем доме, — поделилась она. — Свою квартиру буду сдавать, пока с большей частью ипотеки не разделаюсь. С момента, как я сюда заехала, Росы заметно преобразились. Две дороги построили, пешеходные дорожки появились, деревца посадили. Стало намного уютней и чище, нет постоянной грязи на ботинках, как было раньше».

Цены на недвижимость в Белых Росах не самые высокие по городу. К примеру, студию в 24 м² продают за 1,3 млн рублей. 2-комнатную в 51 м² можно купить за 2,6 млн. А есть и подороже жильё. Так, за 7,5 млн рублей продается просторная (109 м²) 4-комнатная квартира.

Для начала несколько открыточных фото Белых Рос от Алины Ковригиной. Свежеуложенный асфальт на улице Карамзина.
Фото Алины Ковригиной
Панельные дома на отсыпанном берегу Енисея.
Фото Алины Ковригиной
Лед тронулся.
Фото Алины Ковригиной
Ранняя весна в Белых Росах.
Фото Алины Ковригиной
Летний вечер в микрорайоне Пашенном, в состав которого входят Белые Росы.
Фото Алины Ковригиной
Видовая щель.
Фото Алины Ковригиной

«Люблю гулять по набережной. Большой плюс, что легко попасть на остров Отдыха по Ярыгинскому проезду. Я там часто бегаю летом или просто прихожу отдохнуть, книжку почитать. Думаю, лучше, чем Пашенный, в Красноярске только Студгородок. В Белых Росах все же не так красиво, зато работа есть поблизости», — считает девушка.

«Мои окна выходят во двор, и это огорчает: вид не очень и в комнате темно, так как окна к тому же не на солнечной стороне, — отвечает она на вопрос о недостатках. — Слышимость высокая, но по опыту могу сказать, что жилья с хорошей звукоизоляцией в Красноярске почти нет. Качество большинства городских новостроек не лучшее. С дома, где я раньше жила, тут же в Росах, как-то раз упала облицовка. К счастью, никто из людей не пострадал. Что касается тепла, то в морозы стало прохладно, пришлось сменить майку с шортами на теплые кофты со штанами».

Так сейчас выглядит герой нашего репортажа — микрорайон Белые Росы. Вид с острова Отдыха.
В основном он застроен высотками. Например, вот такими башнями.
Или вот такими. Детсады и школа запланированы, но их до сих пор нет.
Зато есть дома-стены, как этот.
Или вот эти в ближайшем соседе Рос — массиве «Утиный плёс», расположившемся через дорогу.
Здесь вместо общественной двухэтажки с подземным паркингом построили полужилую пятиэтажку без подземного паркинга, но с нежилыми помещениями. В округе пара таких домов.
Чтобы обитатели не забывали о том, что это не Манхэттен, для них устроили вот такие напоминания.

С парковкой в микрорайоне проблемы. Машинам тесно в проездах, дворы плотно заставлены автомобилями.

«Помню еще одно происшествие. Как-то ночью проснулись от сильного шума, посмотрели в окно — там машина загорелась и взорвалась, — рассказывает местная жительница. — А рядом еще несколько стояло. Огонь успел перекинуться на соседнюю, она тоже взорвалась. Хозяин следующей успел откатить свою, а заодно и еще две, что рядом стояли. Их владельцев там не было. Просто решил помочь людям, которых, скорее всего, даже не знал. Мне тоже не раз помогали, здесь в принципе люди отзывчивые».

Типичный двор Рос: скромная детская площадка, редкие кустики и много машин.
Помещений для малого бизнеса в Белых Росах полно. Они заняты ломбардами, пивнушками, продуктовыми лавками, парикмахерскими, частными детсадами — все как в других районах с новостройками.
Новая остановка на улице Карамзина. Автобусы тут пока не ходят. Чтобы уехать, придется дойти до Судостроительной.
Гордость Белых Рос — набережная Енисея.
Не вся она очищена от снега, до Коммунального моста пока не дойти, да и переход через Ярыгинский проезд сделан неудобно. Но жители района любят свою набережную и такой.
Та самая неудобная железная лестница от Ярыгинского проезда к домам и набережной.
Это не полярная станция. Это рыбаки на льду Абаканской протоки у Белых Рос.

«Самое печальное для меня — маршрутки. Точнее, давка в них. Через центр ходит только один маршрут. Там людей бывает столько, что держаться не надо. Зимой — как в парилке, со всех сторон шубы и пуховики. Бывает, бегу к автобусу, чтобы не упустить, а он стоит — закрыть двери и тронуться не может, потому что все желающие не влезают. Так что я даже не рассчитываю сесть на ближайшей остановке, иду на предыдущую. Однажды у кондуктора спросили, почему так мало автобусов на маршруте. Она ответила, что несколько машин власти убрали для улучшения экологической ситуации, и обвинила красноярцев в том, что те пишут петиции „за чистый воздух“ — вот и дождались ответа», — рассказала наша собеседница.

Хулиганам здесь приходится нелегко: на детской площадке запрещено и пить, и курить, и выгуливать собак.
За порядком следит Большой брат.
И это оправданно, ведь украсть могут даже оставленную без присмотра дверную ручку.
Дворовые проезды узкие: мусоровоз еле проходит, двум легковушкам не разъехаться.
Дома под завязку набиты квартирами. 207 в одном подъезде — не предел для района.
Например, через этот узкий проход каждый день ходят жильцы 252 квартир. В подъезде всего два лифта.
Местами на тротуарах брусчатка просела ниже бордюрного камня. Понижения поребриков есть не везде. Ну и мусорный контейнер прямо у входа в подъезд — не самое приятное зрелище.
А здесь инновации — зеленая парковка. Зимой трудно оценить ее преимущества, но летом наверняка выглядит лучше, чем асфальтированная площадка.

«Еще один минус — нет нормального торгового центра, где можно купить хорошие вещи. Ездить каждый раз в „Планету“ или в „Красноярье“ — очень долго. Минимум два часа только на дорогу потратишь. Развлекательных заведений тоже мало. Элементарно посидеть, пообщаться, вкусно поесть, кофе попить с парнем негде. Приходится ехать в центр или заказывать доставку».

Некоторые квартиры могут похвастаться панорамными видами. Так в дни черного неба выглядит Коммунальный мост и центр города с 24 этажа.
А это вид на Такмак с 18-го.
Кажется, до новостроек Октябрьского района — «Орбиты» и «Альбатроса» — рукой подать.
Бараки и прочий жилой неликвид, оставшийся под окнами новых многоэтажек, потихоньку сносят.
Однако здесь еще можно встретить наполовину вросшую в землю деревянную хату.
А эта новостройка в «Плесе», похоже, сверхбюджетная. Пандусов нет, балконы не остеклены, вместо серьезного озеленения тонкие веточки.
Застройка Пашенного продолжается. На подходе еще несколько тысяч квартир. А вы бы хотели тут жить?

«Район, конечно, не предел мечтаний. Но достаточно хороший, чтобы жить здесь долго. Хотя если бы у меня были дети и нужны были школы, сады, частые походы в поликлинику и парковка для машины, то, наверное, он мне бы не так нравился», — заключила жительница Белых Рос.

Как живется в других новостройках на берегу Енисея — читайте в наших репортажах про «Южный берег», «Орбиту» и Академгородок.

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