«Как-то ночью за окном взорвалась машина»: страхи и печали Белых Рос

Микрорайон Белые Росы из 30 с лишним многоэтажных домов вырос за несколько лет на правом берегу Енисея, между Ярыгинской набережной и улицей Карамзина. Дома тут в основном монолитно-кирпичные, хотя есть и панельки. Часть территории строители отвоевали у реки — для возведения высоток сузили Абаканскую протоку.

Белые Росы – не самый спокойный район Красноярска, тревожные новости отсюда и из окрестностей приходят регулярно. Крадут оконные стекла, выбивают двери подъездов, конфликтуют из-за узких проездов, могут ограбить прямо в лифте. Мы решили своими глазами посмотреть, что там происходит.

Как живется в прибрежных новостройках, нам рассказала местная жительница Екатерина.

«Живу в Белых Росах чуть больше трех лет. Снимаю однушку, хотя уже купила двухкомнатную в соседнем доме, — поделилась она. — Свою квартиру буду сдавать, пока с большей частью ипотеки не разделаюсь. С момента, как я сюда заехала, Росы заметно преобразились. Две дороги построили, пешеходные дорожки появились, деревца посадили. Стало намного уютней и чище, нет постоянной грязи на ботинках, как было раньше».

Цены на недвижимость в Белых Росах не самые высокие по городу. К примеру, студию в 24 м² продают за 1,3 млн рублей. 2-комнатную в 51 м² можно купить за 2,6 млн. А есть и подороже жильё. Так, за 7,5 млн рублей продается просторная (109 м²) 4-комнатная квартира.

«Люблю гулять по набережной. Большой плюс, что легко попасть на остров Отдыха по Ярыгинскому проезду. Я там часто бегаю летом или просто прихожу отдохнуть, книжку почитать. Думаю, лучше, чем Пашенный, в Красноярске только Студгородок. В Белых Росах все же не так красиво, зато работа есть поблизости», — считает девушка.

«Мои окна выходят во двор, и это огорчает: вид не очень и в комнате темно, так как окна к тому же не на солнечной стороне, — отвечает она на вопрос о недостатках. — Слышимость высокая, но по опыту могу сказать, что жилья с хорошей звукоизоляцией в Красноярске почти нет. Качество большинства городских новостроек не лучшее. С дома, где я раньше жила, тут же в Росах, как-то раз упала облицовка. К счастью, никто из людей не пострадал. Что касается тепла, то в морозы стало прохладно, пришлось сменить майку с шортами на теплые кофты со штанами».

С парковкой в микрорайоне проблемы. Машинам тесно в проездах, дворы плотно заставлены автомобилями.

«Помню еще одно происшествие. Как-то ночью проснулись от сильного шума, посмотрели в окно — там машина загорелась и взорвалась, — рассказывает местная жительница. — А рядом еще несколько стояло. Огонь успел перекинуться на соседнюю, она тоже взорвалась. Хозяин следующей успел откатить свою, а заодно и еще две, что рядом стояли. Их владельцев там не было. Просто решил помочь людям, которых, скорее всего, даже не знал. Мне тоже не раз помогали, здесь в принципе люди отзывчивые».

«Самое печальное для меня — маршрутки. Точнее, давка в них. Через центр ходит только один маршрут. Там людей бывает столько, что держаться не надо. Зимой — как в парилке, со всех сторон шубы и пуховики. Бывает, бегу к автобусу, чтобы не упустить, а он стоит — закрыть двери и тронуться не может, потому что все желающие не влезают. Так что я даже не рассчитываю сесть на ближайшей остановке, иду на предыдущую. Однажды у кондуктора спросили, почему так мало автобусов на маршруте. Она ответила, что несколько машин власти убрали для улучшения экологической ситуации, и обвинила красноярцев в том, что те пишут петиции „за чистый воздух“ — вот и дождались ответа», — рассказала наша собеседница.

«Еще один минус — нет нормального торгового центра, где можно купить хорошие вещи. Ездить каждый раз в „Планету“ или в „Красноярье“ — очень долго. Минимум два часа только на дорогу потратишь. Развлекательных заведений тоже мало. Элементарно посидеть, пообщаться, вкусно поесть, кофе попить с парнем негде. Приходится ехать в центр или заказывать доставку».

«Район, конечно, не предел мечтаний. Но достаточно хороший, чтобы жить здесь долго. Хотя если бы у меня были дети и нужны были школы, сады, частые походы в поликлинику и парковка для машины, то, наверное, он мне бы не так нравился», — заключила жительница Белых Рос.

Как живется в других новостройках на берегу Енисея — читайте в наших репортажах про «Южный берег», «Орбиту» и Академгородок.