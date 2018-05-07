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50 оттенков серости в центре Красноярска: прогулка по качинским трущобам

50 оттенков серости в центре Красноярска: прогулка по качинским трущобам

Интернет-газета Newslab.ru
07.05.2018
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Кача — колыбель красноярской цивилизации. История города начинается у ее устья. Старинное имя реки — Изыр-Су — переводят по-разному: как «Прозрачная», «Стремительная» или «Орлиная речка», «Езерская вода» (по имени княжества Езер). Современное название происходит от искаженного русскими поселенцами слова «изыр-кичи», или «люди, живущие у реки Изыр» — так называло себя местное тюркское население.

Кача всегда была своенравной рекой — разливалась, высыхала, замерзала, меняла русло. Из-за опасности наводнений застраивать берега Качи стали не сразу, а лишь к середине XIX века, когда город разросся. Возникли пивоваренные, мыловаренные, водочный заводы, склады, мельницы, бани, кондитерская фабрика. Появились Качинская и Закачинская слободки. Улицы Республики, Лебедевой и Марковского носили названия Береговая Качинская, Мало-Качинская и Больше-Качинская.

Сегодня берега Качи в значительной мере остаются зоной индивидуальной застройки. Эта серая, потемневшая от времени деревня в центре города-миллионера хорошо видна каждому, кто поднимется на смотровую площадку у часовни Параскевы Пятницы — главное обзорное и достопримечательное место Красноярска.

Вид с Караульной горы на прикачинский частный сектор в районе улиц Перенсона, Достоевского, Островского.

В дореволюционные годы берега реки многократно укрепляли, в том числе зловонным назьмом, вызывая возмущение местных жителей. Но их снова и снова размывало. Укрепление Качи в те времена было как ремонт дорог сейчас: новый сезон — старые проблемы — очередные расходы.

Достаточно указать на речку Качу, которая поглощает ежегодно на исправление ее берегов тысячи рублей общественных денег. И, несмотря на это, река продолжает разрушать частные усадьбы и годные для заселения городские площади. За этой капризной рекой должен быть неослабный надзор («Красноярский вестник», 13 сентября 1909 г., цитата по krasplace.ru).

Прошли годы, сменились названия улиц, Кача укрощена, но многие дома стоят тут уже сотню лет и давно просят ремонта. Ни собственники этих частных усадеб, ни строительные компании, ни власти не спешат что-то менять. Здесь немало зданий-памятников, образцов деревянного зодчества, но их вид также удручает.

Правый берег Качи от Стрелки до улицы Сурикова вполне благоустроен: гнилого частного сектора нет. Зато есть скамейки-лодки «Мачты сбываются», ряды деревьев, дорожки для прогулок.
Вид в сторону улицы Сурикова: вешние воды быстро бегут меж бетонных берегов, пузырятся и шумят.
Этот бревенчатый старичок стоит на левом берегу Качи, напротив улицы Парижской Коммуны. Слева от него дома уже снесли, собирались строить ни больше ни меньше — Центр международной торговли. Но с 2016 года так и не начали: вместо гостиниц и небоскребов лишь пустырь и забор.
Наскальное искусство на трансформаторной будке на Марковского и одинокий частный домик за ней. Произведения этого неизвестного нам мастера встречаются в разных местах прикачья.
Этот прибрежный барак стоит на перекрестке Качинской и Сокольского переулка, около «Автоспецбазы».
А вот и сама база (Качинская, 56А) и старый мост через Качу, ведущий к ней. Перила заржавели, фонари сломаны. Территорию базы мэрия собиралась продать, но передумала. А сто лет назад тут была Закачинская слобода и Сокольская площадка — спортивная площадка гимнастического общества «Сокол».
То же место, только на правом берегу реки. Сзади на серую деревню наступают элитные новостройки, вид из окон которых пока оставляет желать лучшего.
Рядом с новостройками стоит и глядит на это безобразие памятник архитектуры — Дом Арбекова (Лебедевой, 34). Построен в 1804 году, перестроен в 1909-м. Сочетает неорусский стиль, элементы модерна и новые окна из пластикового профиля.

Протяженность реки в черте города — около 6 км, длина благоустроенной набережной — около трех. Облагораживать берега Качи начали на рубеже XXI века, а до того, говорят, речка много лет стояла замусоренная и дурно пахнущая. За последние десятилетия русло заковали в бетон, заасфальтировали дорожки, установили беседки и вазоны, добавили немного арт-объектов. А вот разруха в жилом секторе осталась.

Сейчас набережная Качи вполне пригодна для прогулок и популярна у горожан. Можно пройти или проехать на велосипеде от Стрелки до Юдинского парка в районе ул. Обороны. Правда, не по обоим берегам и встречая на пути то разбитый асфальт, то кучку мусора, то заросший пустырь, то дом-гнилушку с провалившейся крышей.

Идем дальше. Так выглядит правый берег Качи между Вейнбаума и Перенсона: к скромному одноэтажному домику пристроено нечто с панорамными окнами на втором этаже и гараж для грузовика. Дальше — добротный беленый каменный дом.
Вид на этот же квартал с другой стороны — более печальное зрелище.
А это улица Коммунистическая — следующая за качинской набережной. Кажется, что этой бревенчатой избе не дают развалиться только каменные пристройки с обеих сторон.
В квартале еще выше, на Лебедевой, планировали построить высотку. Даже инвестор вроде бы нашелся. Одноэтажный домик на первом плане — памятник деревянного зодчества — должны сохранить.
Въезд во двор ветхой двухэтажки на Лебедевой, 50: развалившиеся ворота, почтовые ящики и предупреждающая об опасности надпись.
Вернемся на набережную. Такие круглые беседки — украшение серого берега Качи, хоть и заржавевшее.
По ту сторону реки, на перекрестке Качинской и Транспортного переулка, еще недавно была зеленая зона. Теперь — свежие пеньки.
А так выглядит благоустроенный при прошлом мэре Сквер садоводов (перекресток Перенсона и Короткого переулка). Дорожки, скамейки, трава есть, но с деревьями туго.

В блоге краевой научной библиотеки мы нашли анонимный комментарий жительницы одного деревянного дома. Автор рассказывает, что 25 лет прожила в избе по ул. Коммунистической:

Вырастила дочерей-двойняшек в гнилых стенах, мылись в лохани и тазике, на стенах зимой висит 5-сантиметровый иней. Без валенок ходить по полу невозможно. Окна под завязку вросли в землю. Дети не видели нормальных человеческих условий. Воду принеси, согрей, вынеси. А самое главное — гниль, вонь, помойки кругом. И никому нет дела, что люди в центре города не живут, а мучаются в нечеловеческих условиях. Из года в год одни обещания по сносу, а сноса как не было так и нет. А название улицы по старым временам громкое, звучное. Позор, позор, да и только. Когда же лед тронется с места?

Этот крик души написан в 2013-м. Дом, о котором идет речь, стоит до сих пор.

Улицы Чехова, Достоевского, Островского, Самодеятельности, переулки Короткий, Поперечный, Транспортный — левобережье Качи. Тут все как в настоящей деревне: дома с печками, огороды, сараи, бани.
Например, улица Достоевского могла бы стать закачинским продолжением улицы Кирова и взять на себя часть автомашин, но на ней нет автомобильного моста через реку.
Только пешеходный. С круглой площадкой для отдыха.
В 2018 году, как и 100 лет назад, некоторые жители центра Красноярска — города инноваций и инвестиций — продолжают ходить по воду на колонку.
Думаете, это промышленная городская окраина? Нет, это самый настоящий исторический центр Красноярска! Отсюда всего километр до здания администрации края. Ну хоть кофебар имеется.
Вид получше: изгиб Качи в районе Центрального рынка, еще одна беседка и строящаяся старообрядческая церковь на Кирова.

А еще, оказывается, раньше вдоль Качи были опасные места! Вот описание столетней давности:

С Театральной площади (располагалась на месте современного стадиона «Локомотив». — прим. ред.) в северном направлении идет спуск на Качу — часть города, которая еще недавно была самым неспокойным и опасным местом, богатым уголовной хроникой. Но электрическое освещение и хороший мост через Качу (вероятно, речь про мост в районе нынешней ул. Перенсона) оказали благотворное влияние: район, при отсутствии происшествий, быстро начал заселяться и стал совершенно безопасен («Красноярский справочник», 1914 год, цитата по krasplace.ru).

В дореволюционном Красноярске «качинцы» славились молодецкой удалью, частенько попадали в криминальные сводки, устраивали побоища с жителями других слободок. Впрочем, и сейчас не все прибрежные участки мы бы рекомендовали для ночных прогулок.

Центральный рынок теперь называют ярмаркой. Поможет ли это уйти чиновничьих проверок?
Эта мебельная ярмарка даже в воскресный день выглядит полузаброшенной. Похоже, ее время ушло.
Комплекс «Нептун» (Диктатуры Пролетариата, 39) с саунами, бассейнами и лечебными ваннами, похоже, давно не работает в полную силу. За бетонным забором — уличный бассейн, который воды уже и не помнит. Но баня вроде бы в строю. Если посещали «Нептуна», пишите в комментариях, что там было?
Рядом с «Нептуном» красивое и ветшающее задние «Востсибуглеразведки» (Ады Лебедевой, 98) 1952 года постройки с прилепленным к нему деревянным строением.
Это тоже улица Лебедевой — высотки-новостройки вперемешку с откровенными трущобами и историческими зданиями.
А это улица Обороны в районе Качи. Тут все возможные постройки приспособлены под торговлю цветами. Выглядит чудовищно.

Думаете, квартал с цветами на Республики — Обороны — Лебедевой с покосившимися крышами и аляповатыми вывесками выглядит неприглядно только снаружи? Вы еще не заглядывали вглубь него! Видом внутренностей исторического квартала, где сразу несколько домов признаны памятниками, ежедневно наслаждаются жильцы соседней высотки.

Такой серый вид открывается жильцам верхних этажей ЖК «У реки» (Республики, 33-39).
У подножья высоток настоящие фавелы.
Кто-то оборудовал во дворе летнюю лаунж-зону с диванами и шиферной крышей.
А кому-то нравится заниматься огородничеством.
Движемся дальше. Это пешеходный мост через Качу и всеми забытый частный сектор на улице Брянской (Брянская, 105-220). Несколько рядов домиков разной изношенности.
Здесь кучи мусора лежат прямо на берегу реки. Фото, кстати, сделано на следующий день после общегородского субботника.
Ждать реновации посеревших прикачиснких территорий, по-видимому, придется еще долго. Говорят, строительным компаниям невыгодно соваться в эти места из-за плотной застройки и сложностей с установлением владельцев трущоб.

Еще около 100 лет назад жители улиц у Качи сетовали, что река остается у городских властей «падчерицей». Не похоже, что сегодня ситуация изменилась.

Если вам нравится романтика городского упадка, посмотрите наши фоторепортажи из бараков центра и окраин, Николаевки, Цементников.

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