50 оттенков серости в центре Красноярска: прогулка по качинским трущобам

Красноярск изо всех сил прихорашивается к Универсиаде. Строятся современные спортивные объекты, за миллиарды рублей ремонтируются улицы, с использованием передовых технологий чинится Исторический квартал на Горького. А мы решили проверить, готов ли к приему заграничных гостей другой старинный район в самом центре краевой столицы — река Кача, ее набережная и прилегающие улицы.

Кача — колыбель красноярской цивилизации. История города начинается у ее устья. Старинное имя реки — Изыр-Су — переводят по-разному: как «Прозрачная», «Стремительная» или «Орлиная речка», «Езерская вода» (по имени княжества Езер). Современное название происходит от искаженного русскими поселенцами слова «изыр-кичи», или «люди, живущие у реки Изыр» — так называло себя местное тюркское население.

Кача всегда была своенравной рекой — разливалась, высыхала, замерзала, меняла русло. Из-за опасности наводнений застраивать берега Качи стали не сразу, а лишь к середине XIX века, когда город разросся. Возникли пивоваренные, мыловаренные, водочный заводы, склады, мельницы, бани, кондитерская фабрика. Появились Качинская и Закачинская слободки. Улицы Республики, Лебедевой и Марковского носили названия Береговая Качинская, Мало-Качинская и Больше-Качинская.

Сегодня берега Качи в значительной мере остаются зоной индивидуальной застройки. Эта серая, потемневшая от времени деревня в центре города-миллионера хорошо видна каждому, кто поднимется на смотровую площадку у часовни Параскевы Пятницы — главное обзорное и достопримечательное место Красноярска.

В дореволюционные годы берега реки многократно укрепляли, в том числе зловонным назьмом, вызывая возмущение местных жителей. Но их снова и снова размывало. Укрепление Качи в те времена было как ремонт дорог сейчас: новый сезон — старые проблемы — очередные расходы.

Достаточно указать на речку Качу, которая поглощает ежегодно на исправление ее берегов тысячи рублей общественных денег. И, несмотря на это, река продолжает разрушать частные усадьбы и годные для заселения городские площади. За этой капризной рекой должен быть неослабный надзор («Красноярский вестник», 13 сентября 1909 г., цитата по krasplace.ru).

Прошли годы, сменились названия улиц, Кача укрощена, но многие дома стоят тут уже сотню лет и давно просят ремонта. Ни собственники этих частных усадеб, ни строительные компании, ни власти не спешат что-то менять. Здесь немало зданий-памятников, образцов деревянного зодчества, но их вид также удручает.

Протяженность реки в черте города — около 6 км, длина благоустроенной набережной — около трех. Облагораживать берега Качи начали на рубеже XXI века, а до того, говорят, речка много лет стояла замусоренная и дурно пахнущая. За последние десятилетия русло заковали в бетон, заасфальтировали дорожки, установили беседки и вазоны, добавили немного арт-объектов. А вот разруха в жилом секторе осталась.

Сейчас набережная Качи вполне пригодна для прогулок и популярна у горожан. Можно пройти или проехать на велосипеде от Стрелки до Юдинского парка в районе ул. Обороны. Правда, не по обоим берегам и встречая на пути то разбитый асфальт, то кучку мусора, то заросший пустырь, то дом-гнилушку с провалившейся крышей.

В блоге краевой научной библиотеки мы нашли анонимный комментарий жительницы одного деревянного дома. Автор рассказывает, что 25 лет прожила в избе по ул. Коммунистической:

Вырастила дочерей-двойняшек в гнилых стенах, мылись в лохани и тазике, на стенах зимой висит 5-сантиметровый иней. Без валенок ходить по полу невозможно. Окна под завязку вросли в землю. Дети не видели нормальных человеческих условий. Воду принеси, согрей, вынеси. А самое главное — гниль, вонь, помойки кругом. И никому нет дела, что люди в центре города не живут, а мучаются в нечеловеческих условиях. Из года в год одни обещания по сносу, а сноса как не было так и нет. А название улицы по старым временам громкое, звучное. Позор, позор, да и только. Когда же лед тронется с места?

Этот крик души написан в 2013-м. Дом, о котором идет речь, стоит до сих пор.

А еще, оказывается, раньше вдоль Качи были опасные места! Вот описание столетней давности:

С Театральной площади (располагалась на месте современного стадиона «Локомотив». — прим. ред.) в северном направлении идет спуск на Качу — часть города, которая еще недавно была самым неспокойным и опасным местом, богатым уголовной хроникой. Но электрическое освещение и хороший мост через Качу (вероятно, речь про мост в районе нынешней ул. Перенсона) оказали благотворное влияние: район, при отсутствии происшествий, быстро начал заселяться и стал совершенно безопасен («Красноярский справочник», 1914 год, цитата по krasplace.ru).

В дореволюционном Красноярске «качинцы» славились молодецкой удалью, частенько попадали в криминальные сводки, устраивали побоища с жителями других слободок. Впрочем, и сейчас не все прибрежные участки мы бы рекомендовали для ночных прогулок.

Думаете, квартал с цветами на Республики — Обороны — Лебедевой с покосившимися крышами и аляповатыми вывесками выглядит неприглядно только снаружи? Вы еще не заглядывали вглубь него! Видом внутренностей исторического квартала, где сразу несколько домов признаны памятниками, ежедневно наслаждаются жильцы соседней высотки.

Еще около 100 лет назад жители улиц у Качи сетовали, что река остается у городских властей «падчерицей». Не похоже, что сегодня ситуация изменилась.

Если вам нравится романтика городского упадка, посмотрите наши фоторепортажи из бараков центра и окраин, Николаевки, Цементников.