«Это же наш отец и дедушка!»: красноярцы на фронтовых снимках Игоря Венюкова

Летом 1945 года фронтовик Игорь Борисович Венюков вернулся в Красноярск с боевыми наградами и большим архивом фотографий. Фотокорреспондент «Красноярского рабочего» прошёл всю войну простым солдатом, но со своим любимым ФЭДом не расставался. Его фронтовые снимки затем часто публиковались в газетах, и Венюкову шли письма со всей страны. Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, мы предлагаем вам пережить самые трагичные и радостные моменты той Войны вместе с Игорем Борисовичем и его лучшими фотографиями.

Игорь Венюков родился в Чите в 1913 году. В 13 лет из подручных материалов он сам собрал фотоаппарат — и с его помощью снимал для школьной стенгазеты. После школы Венюков устроился работать в читинское фотоателье. В начале 30-х он отслужил в армии, в 1934 году вслед за родителями переехал в Красноярск и до самой войны работал фотокорреспондентом «Красноярского рабочего».

В декабре 1941 года Венюков был призван на войну. Он стал бойцом 309-й стрелковой дивизии, которую сформировали в Абакане из призывников юга Красноярского края и Алтая. Летом 1942 года дивизия прибыла на фронт, в район Дона, и начала свой боевой путь, завершившийся лишь в мае 1945 года взятием немецкого города Бреслау (сегодня это польский Вроцлав). «Пирятинцы» участвовали в Курской битве, форсировании Днепра, Вислы и Одера, освобождении Украины (в честь украинского города дивизия и получила свое почетное название) и Польши.

На протяжении всей войны Игорь Венюков снимал бои и жизнь своих однополчан.

«Признаюсь, что по-хорошему завидую воинам 309-й Пирятинской стрелковой дивизии, в составе которой Игорь Венюков прошел всю войну с автоматом на одном плече и с фотоаппаратом на другом. В итоге такой боевой фотолетописи, какую создал Игорь Венюков, по-моему, не имеет ни одна воинская часть», — признавался коллега Игоря Борисовича, фронтовик и фотограф «Красраба» Василий Кирьянов.

Фронтовые снимки Венюкова часто публиковались в газетах и после войны. Всякий раз после этого автору, по воспоминаниям его коллег, приходили десятки и сотни писем со всех концов страны.

«Он особенно не афишировал их перед нами, только внимательно прочитывал, делался задумчивым, малоразговорчивым. А затем писал до этого не известным людям, отвечал на вопросы, высылал снимки», — рассказывал журналист «Красраба» Владимир Попков.

Многим хотелось верить, что в объектив фотографа попали именно их родные. Такое письмо, например, Венюков получил в 1985 году: «Я проплакала всю ночь, наконец-то я нашла след своего мужа, Алёши. Дорогой Игорь Борисович, на снимке „Внимание: танки“ справа мой муж, Алексей Васильевич Иванов. Он пропал без вести в феврале 1942 года».

«А я ведь на фронт уходил только в конце апреля 1942-го, — сказал Венюков тогда в беседе с сослуживцем. — Что мне писать ей в Калугу? Фамилий бойцов на большинстве фотографий я не знаю. Делать записи в блокноте мне по понятным причинам не разрешалось... Иногда уж и не знаешь, стоит ли помещать в газете такие фотографии. Нет, я, конечно, знаю, что надо, и непременно, но вот получишь такое письмо...»

А второго бойца на той же фотографии опознали сразу три семьи. «На снимке мой брат, Александр Афанасьевич Алексеев. Знаю, что на Одере его ранило разрывными пулями в грудь и ноги. Потом пропал без вести...», — писала жительница Москвы. «Это же наш отец и дедушка. Он воевал на Западном фронте», — писали о том же герое из Читы. «Я с трепетом всматриваюсь в фотографию. В бойце слева я вижу черты лица моего дорогого брата Баранова Вячеслава Николаевича — гвардии лейтенанта артиллерии. Он погиб 11 февраля 1945 года под Кенигсбергом», — сообщали из Тюмени.

К подобным письмам Венюков относился трепетно, без скепсиса. Когда на нечётком газетном снимке, изображавшем группу бойцов на переправе, 80-летняя женщина узнала своего сына Сергея, Игорь Борисович выслал ей увеличенный фрагмент фотографии.

Однажды снимок действительно помог Венюкову встретиться с родственниками своего однополчанина. В начале 80-х в кинотеатре «Луч» была организована выставка его фронтовых работ. Внимание сотрудников привлек посетитель, который покупал билет в кино, но в зал не заходил. На вопрос билетерши он ответил так: «Извините, я встречаюсь со своим отцом». Оказалось, что это сын прославленного снайпера 309-й дивизии Тимофея Попова, погибшего в 1944 году в боях за Польшу. Игорь Борисович познакомился с семьёй Поповых, ездил к ним в Канск, делился фронтовыми воспоминаниями.

Игорь Венюков умер в 2002 году, совсем немного не дожив до своего девяностолетия.

Вот небольшой фильм, снятый в 1984 году, где Игорь Борисович сам рассказывает о своем боевом пути.

Интернет-газета Newslab.ru,

в материале использованы фотографии Игоря Борисовича Венюкова из фондов музея «Мемориал Победы»