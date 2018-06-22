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«Это же наш отец и дедушка!»: красноярцы на фронтовых снимках Игоря Венюкова

«Это же наш отец и дедушка!»: красноярцы на фронтовых снимках Игоря Венюкова

Интернет-газета Newslab.ru
22.06.2018
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Дивизия идёт на запад

Игорь Венюков родился в Чите в 1913 году. В 13 лет из подручных материалов он сам собрал фотоаппарат — и с его помощью снимал для школьной стенгазеты. После школы Венюков устроился работать в читинское фотоателье. В начале 30-х он отслужил в армии, в 1934 году вслед за родителями переехал в Красноярск и до самой войны работал фотокорреспондентом «Красноярского рабочего».

В декабре 1941 года Венюков был призван на войну. Он стал бойцом 309-й стрелковой дивизии, которую сформировали в Абакане из призывников юга Красноярского края и Алтая. Летом 1942 года дивизия прибыла на фронт, в район Дона, и начала свой боевой путь, завершившийся лишь в мае 1945 года взятием немецкого города Бреслау (сегодня это польский Вроцлав). «Пирятинцы» участвовали в Курской битве, форсировании Днепра, Вислы и Одера, освобождении Украины (в честь украинского города дивизия и получила свое почетное название) и Польши.

На протяжении всей войны Игорь Венюков снимал бои и жизнь своих однополчан.

Игорь Венюков, 1942 год. На поясе фотоаппарат ФЭД.
Артиллеристы 309-й дивизии ведут огонь по танкам противника на Курской дуге.
Инспекторский смотр перед отправкой на фронт.
Солдаты на окопных работах.
Противотанковые расчеты меняют огневую позицию.
Рекогносцировка перед артподготовкой.
Снайпер Мовшович.

«Признаюсь, что по-хорошему завидую воинам 309-й Пирятинской стрелковой дивизии, в составе которой Игорь Венюков прошел всю войну с автоматом на одном плече и с фотоаппаратом на другом. В итоге такой боевой фотолетописи, какую создал Игорь Венюков, по-моему, не имеет ни одна воинская часть», — признавался коллега Игоря Борисовича, фронтовик и фотограф «Красраба» Василий Кирьянов.

Солдатская жизнь: утренний туалет.
Полевая парикмахерская.
У полевой кухни.
Обед.
Солдаты на марше получают свежий номер дивизионной газеты.
Инспекторский смотр.

Фронтовые снимки Венюкова часто публиковались в газетах и после войны. Всякий раз после этого автору, по воспоминаниям его коллег, приходили десятки и сотни писем со всех концов страны.

«Он особенно не афишировал их перед нами, только внимательно прочитывал, делался задумчивым, малоразговорчивым. А затем писал до этого не известным людям, отвечал на вопросы, высылал снимки», — рассказывал журналист «Красраба» Владимир Попков.

Снайперы на позиции
Атака.
Бойцы переправляются на правый берег Дона — в тыл противника.
Орудийный расчет старшего сержанта Старкова
Разведчики перед заданием

Многим хотелось верить, что в объектив фотографа попали именно их родные. Такое письмо, например, Венюков получил в 1985 году: «Я проплакала всю ночь, наконец-то я нашла след своего мужа, Алёши. Дорогой Игорь Борисович, на снимке „Внимание: танки“ справа мой муж, Алексей Васильевич Иванов. Он пропал без вести в феврале 1942 года».

«А я ведь на фронт уходил только в конце апреля 1942-го, — сказал Венюков тогда в беседе с сослуживцем. — Что мне писать ей в Калугу? Фамилий бойцов на большинстве фотографий я не знаю. Делать записи в блокноте мне по понятным причинам не разрешалось... Иногда уж и не знаешь, стоит ли помещать в газете такие фотографии. Нет, я, конечно, знаю, что надо, и непременно, но вот получишь такое письмо...»

Тот самый снимок «Внимание: танки», в героях которого многие видели черты своих родных

А второго бойца на той же фотографии опознали сразу три семьи. «На снимке мой брат, Александр Афанасьевич Алексеев. Знаю, что на Одере его ранило разрывными пулями в грудь и ноги. Потом пропал без вести...», — писала жительница Москвы. «Это же наш отец и дедушка. Он воевал на Западном фронте», — писали о том же герое из Читы. «Я с трепетом всматриваюсь в фотографию. В бойце слева я вижу черты лица моего дорогого брата Баранова Вячеслава Николаевича — гвардии лейтенанта артиллерии. Он погиб 11 февраля 1945 года под Кенигсбергом», — сообщали из Тюмени.

Уличные бои в немецком городе-крепости Бреслау, 1945 год
Пришла полевая почта!
Письма из дома
Полевая хлебопекарня
Саперы готовят переправу через реку

К подобным письмам Венюков относился трепетно, без скепсиса. Когда на нечётком газетном снимке, изображавшем группу бойцов на переправе, 80-летняя женщина узнала своего сына Сергея, Игорь Борисович выслал ей увеличенный фрагмент фотографии.

Однажды снимок действительно помог Венюкову встретиться с родственниками своего однополчанина. В начале 80-х в кинотеатре «Луч» была организована выставка его фронтовых работ. Внимание сотрудников привлек посетитель, который покупал билет в кино, но в зал не заходил. На вопрос билетерши он ответил так: «Извините, я встречаюсь со своим отцом». Оказалось, что это сын прославленного снайпера 309-й дивизии Тимофея Попова, погибшего в 1944 году в боях за Польшу. Игорь Борисович познакомился с семьёй Поповых, ездил к ним в Канск, делился фронтовыми воспоминаниями.

Комиссар 309-й дивизии И. Остяков беседует с тем самым снайпером Тимофеем Поповым (слева).
Ожесточенные бои в укрепленном Бреслау продолжались с февраля по май 1945 года.
Уличные бои в Германии.
Бои на улицах Бреслау.
Агитмашина дивизии поздравляет героев Бреслау. Май 1945-го.
Венюков побывал и у стен рейхстага в поверженном Берлине — правда, уже по собственной инициативе.
Игорь Борисович Венюков.

Игорь Венюков умер в 2002 году, совсем немного не дожив до своего девяностолетия.

Вот небольшой фильм, снятый в 1984 году, где Игорь Борисович сам рассказывает о своем боевом пути.

Спецвыпуск киножурнала «Енисейский Меридиан», № 4, 1984 г.

Видео: фильмофонд.рф

Интернет-газета Newslab.ru,
в материале использованы фотографии Игоря Борисовича Венюкова из фондов музея «Мемориал Победы»

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