«А где тут праздновать?»: как выглядит раскопанный центр Красноярска накануне Дня города

На ближайших выходных, 25 и 26 августа, Красноярск отметит День города. По программе основные развлекательные площадки должны развернуться на проспекте и площади Мира. 19 августа — ровно за неделю до городских торжеств — мы прошлись центру и посмотрели, готова ли главная улица встречать празднующих. Как выяснилось — не очень.

Этим летом центральные улицы Красноярска больше похожи на полосы препятствий, чем на место для приятного променада. И растянулся бы ремонт, как бывает, до белых мух, но в этом выборном году красноярцам несказанно повезло: краевой центр празднует сразу два дня рождения. Один уже отгремел в июне, а второй горожане отметят буквально через несколько дней. И рабочим велено если не привести проспект в полный порядок к гуляньям, то хотя бы избавить его от мусора и строительных материалов. Полностью завершить ремонт в центре должны в сентябре.

Мы прогулялись по проспекту Мира — около 3 км от начала до конца, 307 млн рублей на ремонт — и запечатлели его состояние за неделю до праздника. Выводы делайте сами.

На участке от площади Мира до ул. Парижской Коммуны в субботу, 25 августа, пройдет фестиваль​ «Здоровый», а на самой площади вечером выступит «Хор Турецкого». В воскресенье, 26 августа, «Здоровый» расширит границы и протянется от Стрелки до улицы Сурикова. То, что мы увидели там за несколько дней до празднества, почти в тему спорта и ЗОЖ: похоже на тренажеры для прыжков в длину и через барьеры, а также для спортивного ориентирования.

На участке от улицы Горького до Парижской Коммуны днем 25 августа развернутся праздничные мероприятия под названием «День города — мой день!». Но пока тут не день пешехода. Песчаные горы и равнины, штабеля новой плитки, поддоны, провалы, катки, сигнальные ленты, метры упаковочной пленки, торчащие из урн, — всё это здесь.

На следующем участке картина не меняется: дюны, гранитные вазоны, взгроможденные на газон, заботливо прикрытая пластиковой бутылкой арматура. Наиболее проходимым (кроме надраенного тротуара перед домом № 110 — он вне конкуренции) оказался квартал между улицами Робеспьера и Профсоюзов. Как ни странно, там общегородских праздничных площадок не запланировано.

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Честно сказать, прогулка по центральной улице за неделю до большого праздника, не принесла удовольствия. Песок на ногах, шум в ушах, пыль кругом. И опасное лавирование по дороге под сигналы проезжающих авто.

Кстати, в воскресенье, 26 августа, День города завершится благотворительным концертом «Хворостовский и друзья – детям» на площади Мира. В Красноярск приедут известные музыканты — ведущие солисты мировых оперных сцен. Не хочется, чтобы они видели главную улицу такой, какой лицезрели ее мы.

Впрочем, праздник вполне может пройти успешно, ведь проезжая часть, ровная и гладкая, будет закрыта для машин. Главное для гуляющих — на тротуар не заходить!

Интернет-газета Newslab.ru