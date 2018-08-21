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«А где тут праздновать?»: как выглядит раскопанный центр Красноярска накануне Дня города

«А где тут праздновать?»: как выглядит раскопанный центр Красноярска накануне Дня города

21.08.2018
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Этим летом центральные улицы Красноярска больше похожи на полосы препятствий, чем на место для приятного променада. И растянулся бы ремонт, как бывает, до белых мух, но в этом выборном году красноярцам несказанно повезло: краевой центр празднует сразу два дня рождения. Один уже отгремел в июне, а второй горожане отметят буквально через несколько дней. И рабочим велено если не привести проспект в полный порядок к гуляньям, то хотя бы избавить его от мусора и строительных материалов. Полностью завершить ремонт в центре должны в сентябре.

Начинаем путешествие от площади Мира. Сама площадь почти готова, но на подходах к ней еще полный разгром.

Мы прогулялись по проспекту Мира — около 3 км от начала до конца, 307 млн рублей на ремонт — и запечатлели его состояние за неделю до праздника. Выводы делайте сами.

На участке от площади Мира до ул. Парижской Коммуны в субботу, 25 августа, пройдет фестиваль​ «Здоровый», а на самой площади вечером выступит «Хор Турецкого». В воскресенье, 26 августа, «Здоровый» расширит границы и протянется от Стрелки до улицы Сурикова. То, что мы увидели там за несколько дней до празднества, почти в тему спорта и ЗОЖ: похоже на тренажеры для прыжков в длину и через барьеры, а также для спортивного ориентирования.

В самом разгаре работы по замене тротуарной плитки в квартале от Каратанова до 9 Января.
Нечего делать пешеходам и дальше — люди в оранжевых жилетах вызывают пыльные бури от площади Правосудия до улицы Парижской Коммуны.
Вот так это место выглядело месяц назад. Стало лучше?
Посетителям здания Министерства социальной политики не позавидуешь. Подобраться к нему непросто, особенно маломобильным гражданам.
К офисному зданию рядом проход только через кучи песка.
Нетронутым остается сквер с елями на перекрестке Мира и Парижской коммуны, но это, похоже, ненадолго. Техника тут уже встает на дыбы.
После сквера, в сторону улицы Сурикова, старый тротуар уже разобран и лучше пойти по другой стороне...
... но и там тротуара нет!

На участке от улицы Горького до Парижской Коммуны днем 25 августа развернутся праздничные мероприятия под названием «День города — мой день!». Но пока тут не день пешехода. Песчаные горы и равнины, штабеля новой плитки, поддоны, провалы, катки, сигнальные ленты, метры упаковочной пленки, торчащие из урн, — всё это здесь.

В следующем квартале — от «Дома быта» до Вейнбаума — схема честно предупреждает пешеходов, что дальше дороги нет!
И правильно делает: четная сторона на ремонте, киоск с мороженым водрузили на газон.
Еще и машины припаркованы. Ходить тут небезопасно.
Хотя нечетная сторона проспекта в этом квартале ничем не лучше: ремонтируют и тротуар, и здание магазина «Орион».
Четная сторона от Вейнбаума до Перенсона, вдоль СибГУ, просто оазис. Работы по замене пока не начались, а прошлогодняя брусчатка еще не вся провалилась под землю. На нечетную даже не суйтесь — там всё разобрали.
По старой брусчатке можно дойти до Кирова, где опять новый участок.
От Кирова до Диктатуры Пролетариата ремонт идет по обе стороны проспекта. Пройти этот квартал целиком и не испачкать ног не получится.
Водитель погрузчика показывает, кто хозяин Мира!

На следующем участке картина не меняется: дюны, гранитные вазоны, взгроможденные на газон, заботливо прикрытая пластиковой бутылкой арматура. Наиболее проходимым (кроме надраенного тротуара перед домом № 110 — он вне конкуренции) оказался квартал между улицами Робеспьера и Профсоюзов. Как ни странно, там общегородских праздничных площадок не запланировано.

Отрезок возле сквера Дзержинского лучше обходить стороной. Здесь ремонт как будто только начался.
Пыль, кучи песка, торчащие из земли куски арматуры, снующие мини-тракторы — не весь список поджидающих пешехода опасностей.
Зато вдоль здания краевого правительства все уже в ажуре — новый тротуар, цветы, парковочные карманы. Даже песок с плитки сметен.
Однако радоваться придется недолго. На перекрестке Мира и Горького снова уже привычный кавардак!
Это перекресток Мира и Робеспьера. Так это место выглядело в конце июля этого года...
... а так выглядит сейчас. За месяц мало что изменилось.
С противоположной стороны улицы предела благоустройству тоже не видно.
«Ко-ко-когда же все это закончится?» — будто бы вопрошает петух у Музтеатра. До него люди в оранжевых жилетах еще не добрались.

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Честно сказать, прогулка по центральной улице за неделю до большого праздника, не принесла удовольствия. Песок на ногах, шум в ушах, пыль кругом. И опасное лавирование по дороге под сигналы проезжающих авто. 

Кстати, в воскресенье, 26 августа, День города завершится благотворительным концертом «Хворостовский и друзья – детям» на площади Мира. В Красноярск приедут известные музыканты — ведущие солисты мировых оперных сцен. Не хочется, чтобы они видели главную улицу такой, какой лицезрели ее мы.

Впрочем, праздник вполне может пройти успешно, ведь проезжая часть, ровная и гладкая, будет закрыта для машин. Главное для гуляющих — на тротуар не заходить!

Интернет-газета Newslab.ru

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