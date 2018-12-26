Репортаж из соцсетей: керлинг во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина

К соревнованиям Зимней универсиады-2019 во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина отремонтировали все спортивные и тренировочные залы, а также разместили ледовую арену для соревнований по керлингу.
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Публикация от Ianas Kadirov (@ianaskadirov) 23 Дек 2018 в 12:14 PST
Волонтеры Студенческих игр как всегда за работой:
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🥌КУБОК РОССИИ ПО КЕРЛИНГУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД🥌 Волонтёр медицинского обслуживания, по-моему, одна из важнейших функций, ведь именно мы отвечаем за жизни и здоровья гостей и участников Игр!🏥 . . . #волонтер #универсиада2019 #universiade2019 #студент #КрасГМУ #Красноярск #selfie #селфи #парень #взаимныелайки #декабрь #Россия #Krsk #Krasnoyarsk #Sibiria #nofilter #безфильтра #Russia #2018
Публикация от Ivanov Andrey (@ivanov__andrey) 24 Дек 2018 в 6:40 PST
И помогают всем, кто хочет посмотреть соревнования:
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При помощи этого чудесного волонтера попала на #russiancurlingcup #керлингкрасноярск просто счастлива #волонтеры2018 #волонтерыуниверсиады
Публикация от Ольга Шикунова (@olgashikunova) 20 Дек 2018 в 7:39 PST
Многие приходили семьями:
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Публикация от Сергей Тихонов (@sergey_tikhonov_) 23 Дек 2018 в 9:19 PST
Кто сказал, что керлинг — это скучно? Вы только посмотрите на эти эмоции!
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HARD КРИК 🥌#curling #teamtolstovcy
Публикация от ᴀʟᴇᴋsᴀɴᴅʀᴀ ᴋᴀʀᴅᴀᴘᴏʟᴛsᴇᴠᴀ (@sasha_724) 23 Дек 2018 в 9:33 PST
Важно всё рассчитать с точностью до сантиметра:
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Чуть-чуть классных фоток❤🐰 #loveforever
Публикация от Alina Lets🌸 (@aliletsv) 24 Дек 2018 в 9:08 PST
Cпортсмены из Новосибирска делятся впечатлениями:
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Ну вот и подошли к концу соревнования, они были очень крутыми😍 очень интересные😍💪 организация на высшем уровне, почувствовали себя на чемпионате мира или европы, правда! На каждой игре у нас были фотографы, у нас был куратор которые везде сопровождал, который вступался за нас, помогал, с безопасностью все было довольно жестко, постоянные досмотры, трансфер опечатывали, кормили постоянно вкусно. Я считаю что и универсиада пройдет супер, судя по тому что даже тестовые соревнования 10/10. Арена просто огонь!!! #красноярск#кубокроссии#сборнаяновосибирскойобласти#керлинг#спорт#универсиада2019#команда
Публикация от ❕OFFICIAL❕ (@mozsasha54) 24 Дек 2018 в 7:38 PST
Керлинг — командная игра:
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Девки, спасибо вам за этот кубок) #люблюцелуюобнимаю💞
Публикация от ksenia bezdushnaya (@ksenia_bezdushnaya) 23 Дек 2018 в 10:28 PST
Очередные соревнования Зимней универсиады-2019 — еще один повод для встречи с друзьями:
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Очень рада была встрече ☺️❤️ Где как не на керлинге можно было встретиться?😁 Спорт сближает людей ☝🏻😜 #красноярск#встреча#приятнаявстреча#классныйруководитель#керлинг#спорт#универсиада#2019
Публикация от Lena🦄 (@lenazenya) 24 Дек 2018 в 9:17 PST
Сделать фото на всероссийских соревнованиях — бесценно!
Соскучились по талисману Зимней универсиады-2019 — U-Лайке? Вот же она!
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Публикация от ⒶⓇⒾⓈⒽⒶ (@_maliar_) 23 Дек 2018 в 10:08 PST
А вот и победители — команда «Адамант — Санкт-Петербург» во главе со скипом Алиной Ковалевой:
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Увозим Кубок России домой🏆👊🏽Моя 💜 @team_kova #дальшелучше #лучшеилучшекаждыйдень #teamkova #hardlinenation #icepadmaxim
Публикация от Alina Kovaleva (@alinakovaleva18) 24 Дек 2018 в 11:18 PST
Обязательный снимок на память с милой U-Лайкой. Где еще увидишь такую прелесть!
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Для нашей команды Кубок России начался с победы 🤗🇷🇺 и мы уже успели получить много комплиментов о нашей новой форме ❤️ хотим ещё раз поблагодарить @dynastycurling и спортивный клуб Адамант за наши крутые кофты ❤️ • • • Угадайте ,что за персонаж с нами на фото? ☺️😉🇷🇺 #teamkova #icepadmaxim #hardlinenation
Публикация от Team Kovaleva 🥌 (@team_kova) 21 Дек 2018 в 12:33 PST
«Серебряные» призеры турнира — команда Екатерины Галкиной «Москвич — Зекурион»:
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Когда ты там в финальном матче, хочется его единственного :) Но, наше серебро им немного отблескивает! Спасибо за эту авантюру и такой достойный результат, @antonova_90, Саша, Настя, @rimmasikxvii и @anna_curling ! 🥌🥈💃🏼💃🏻💃🏼💃🏻💃🏼 #teamzecurion #кубокроссии2018 #curling #testevent #universiade2019
Публикация от Ekaterina Galkina (@katerina_ga_) 25 Дек 2018 в 2:08 PST
Награждение победителей:
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Ну вот и все! Праздник кончился! Медальки получили призеры! Увидимся на следующем кубке!!!!
Публикация от Svetlana Kogan (@cbetkoko) 24 Дек 2018 в 9:36 PST
Отметим, до начала Зимней универсиады-2019 в Красноярске пройдут тестовые соревнования по четырём видам спорта. В январе продолжатся этапы Кубка России по фристайлу и сноуборду, а также пройдет Первенство мира среди юниоров по хоккею с мячом. В феврале состоятся Чемпионат России по биатлону и этап Кубка России по биатлону. Новости и расписание соревнований — на сайте Зимней универсиады-2019.
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