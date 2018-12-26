Репортаж из соцсетей: керлинг во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина

25 декабря в Красноярске завершился Кубок России по керлингу среди женских команд — десятое тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019. Во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина участницы соревнований сразились в решающих поединках. Newslab заглянул в соцсети и выбрал лучшие фото и видео состязаний.

К соревнованиям Зимней универсиады-2019 во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина отремонтировали все спортивные и тренировочные залы, а также разместили ледовую арену для соревнований по керлингу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ianas Kadirov (@ianaskadirov) 23 Дек 2018 в 12:14 PST

Волонтеры Студенческих игр как всегда за работой:

И помогают всем, кто хочет посмотреть соревнования:

Многие приходили семьями:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Кёрлинг Публикация от Сергей Тихонов (@sergey_tikhonov_) 23 Дек 2018 в 9:19 PST

Кто сказал, что керлинг — это скучно? Вы только посмотрите на эти эмоции!

Посмотреть эту публикацию в Instagram HARD КРИК 🥌#curling #teamtolstovcy Публикация от ᴀʟᴇᴋsᴀɴᴅʀᴀ ᴋᴀʀᴅᴀᴘᴏʟᴛsᴇᴠᴀ (@sasha_724) 23 Дек 2018 в 9:33 PST

Важно всё рассчитать с точностью до сантиметра:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Чуть-чуть классных фоток❤🐰 #loveforever Публикация от Alina Lets🌸 (@aliletsv) 24 Дек 2018 в 9:08 PST

Cпортсмены из Новосибирска делятся впечатлениями:

Керлинг — командная игра:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Девки, спасибо вам за этот кубок) #люблюцелуюобнимаю💞 Публикация от ksenia bezdushnaya (@ksenia_bezdushnaya) 23 Дек 2018 в 10:28 PST

Очередные соревнования Зимней универсиады-2019 — еще один повод для встречи с друзьями:

Сделать фото на всероссийских соревнованиях — бесценно!

Посмотреть эту публикацию в Instagram #керлинг Публикация от Юрбас (@yurii_eydemiller) 21 Дек 2018 в 5:14 PST

Соскучились по талисману Зимней универсиады-2019 — U-Лайке? Вот же она!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⒶⓇⒾⓈⒽⒶ (@_maliar_) 23 Дек 2018 в 10:08 PST

А вот и победители — команда «Адамант — Санкт-Петербург» во главе со скипом Алиной Ковалевой:

Обязательный снимок на память с милой U-Лайкой. Где еще увидишь такую прелесть!

«Серебряные» призеры турнира — команда Екатерины Галкиной «Москвич — Зекурион»:

Награждение победителей:

Отметим, до начала Зимней универсиады-2019 в Красноярске пройдут тестовые соревнования по четырём видам спорта. В январе продолжатся этапы Кубка России по фристайлу и сноуборду, а также пройдет Первенство мира среди юниоров по хоккею с мячом. В феврале состоятся Чемпионат России по биатлону и этап Кубка России по биатлону. Новости и расписание соревнований — на сайте Зимней универсиады-2019.

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