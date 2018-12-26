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Репортаж из соцсетей: керлинг во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина

Репортаж из соцсетей: керлинг во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина

26.12.2018
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К соревнованиям Зимней универсиады-2019 во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина отремонтировали все спортивные и тренировочные залы, а также разместили ледовую арену для соревнований по керлингу.

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Публикация от Ianas Kadirov (@ianaskadirov) 23 Дек 2018 в 12:14 PST

Волонтеры Студенческих игр как всегда за работой:

И помогают всем, кто хочет посмотреть соревнования:

Многие приходили семьями:

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Кёрлинг

Публикация от Сергей Тихонов (@sergey_tikhonov_) 23 Дек 2018 в 9:19 PST

Кто сказал, что керлинг — это скучно? Вы только посмотрите на эти эмоции!

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HARD КРИК 🥌#curling #teamtolstovcy

Публикация от ᴀʟᴇᴋsᴀɴᴅʀᴀ ᴋᴀʀᴅᴀᴘᴏʟᴛsᴇᴠᴀ (@sasha_724) 23 Дек 2018 в 9:33 PST

Важно всё рассчитать с точностью до сантиметра:

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Чуть-чуть классных фоток❤🐰 #loveforever

Публикация от Alina Lets🌸 (@aliletsv) 24 Дек 2018 в 9:08 PST

Cпортсмены из Новосибирска делятся впечатлениями:

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Ну вот и подошли к концу соревнования, они были очень крутыми😍 очень интересные😍💪 организация на высшем уровне, почувствовали себя на чемпионате мира или европы, правда! На каждой игре у нас были фотографы, у нас был куратор которые везде сопровождал, который вступался за нас, помогал, с безопасностью все было довольно жестко, постоянные досмотры, трансфер опечатывали, кормили постоянно вкусно. Я считаю что и универсиада пройдет супер, судя по тому что даже тестовые соревнования 10/10. Арена просто огонь!!! #красноярск#кубокроссии#сборнаяновосибирскойобласти#керлинг#спорт#универсиада2019#команда

Публикация от ❕OFFICIAL❕ (@mozsasha54) 24 Дек 2018 в 7:38 PST

Керлинг — командная игра:

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Девки, спасибо вам за этот кубок) #люблюцелуюобнимаю💞

Публикация от ksenia bezdushnaya (@ksenia_bezdushnaya) 23 Дек 2018 в 10:28 PST

Очередные соревнования Зимней универсиады-2019 — еще один повод для встречи с друзьями:

Сделать фото на всероссийских соревнованиях — бесценно!

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#керлинг

Публикация от Юрбас (@yurii_eydemiller) 21 Дек 2018 в 5:14 PST

Соскучились по талисману Зимней универсиады-2019 — U-Лайке? Вот же она!

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Публикация от ⒶⓇⒾⓈⒽⒶ (@_maliar_) 23 Дек 2018 в 10:08 PST

А вот и победители — команда «Адамант — Санкт-Петербург» во главе со скипом Алиной Ковалевой:

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Увозим Кубок России домой🏆👊🏽Моя 💜 @team_kova #дальшелучше #лучшеилучшекаждыйдень #teamkova #hardlinenation #icepadmaxim

Публикация от Alina Kovaleva (@alinakovaleva18) 24 Дек 2018 в 11:18 PST

Обязательный снимок на память с милой U-Лайкой. Где еще увидишь такую прелесть!

«Серебряные» призеры турнира — команда Екатерины Галкиной «Москвич — Зекурион»:

Награждение победителей:

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Ну вот и все! Праздник кончился! Медальки получили призеры! Увидимся на следующем кубке!!!!

Публикация от Svetlana Kogan (@cbetkoko) 24 Дек 2018 в 9:36 PST

Отметим, до начала Зимней универсиады-2019 в Красноярске пройдут тестовые соревнования по четырём видам спорта. В январе продолжатся этапы Кубка России по фристайлу и сноуборду, а также пройдет Первенство мира среди юниоров по хоккею с мячом. В феврале состоятся Чемпионат России по биатлону и этап Кубка России по биатлону. Новости и расписание соревнований — на сайте Зимней универсиады-2019.

Ваш спортивный Newslab.ru

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