«Внимание, произошла авария на нефтебазе!»: «Красноярскнефтепродукт» провел учения в Канске

Тридцатиградусная жара, 12 тысяч тонн топлива, разгерметизация резервуара и угроза экологической катастрофы, — с такой непростой задачей, по легенде, столкнулись сотрудники нефтебазы в Канске. Не обошлось и без «пострадавших» — товарный оператор, обнаруживший течь, отравился парами нефтепродуктов и потерял сознание прямо на резервуаре с дизтопливом.

В первые минуты аварии ЧП ликвидируют сами сотрудники КНП, затем к ликвидации подключается аварийно-спасательный отряд.

Место разлива нефтепродуктов обрабатывают специальной воздушно-механической пеной, чтобы не допустить дальнейшего возгорания.

«Самое опасное, что может произойти в такой ситуации, которую мы сегодня прорабатывали, это мгновенное разрушение резервуара или возгорание. Поэтому главное — предотвратить такое развитие событий, работники КНП все действия выполнили грамотно. Главное — не допустили паники во время ЧС», — пояснил начальник профессионального аварийно-спасательного формирования Павел Дербин.

Пока одна бригада спасателей устраняет порыв специальным магнитным бандажом, другая, вооружившись альпинистским вооружением, уже эвакуирует пострадавшего с высоты четырехэтажного дома. С виду всё происходит быстро и слаженно, однако руководство компании максимально требовательно к действиям работников.

Вытекшие нефтепродукты откачиваются в специальные емкости и вывозятся за территорию КНП для дальнейшей утилизации. Грунт обрабатывается специальным сорбентом.

Как заверили в КНП, шероховатости в учениях есть, однако наказывать никого не будут, главная задача — выработать четкий алгоритм действий на случай ЧП.

«Нефтебаза — это особо опасный производственный объект. Необходимо быть готовым к любым авариям, и поэтому в нашей компании уделяется огромное внимание обучению сотрудников, ведь чем больше мы учимся, тем больше мы страхуемся от тех чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти. Во время учений действия должны быть максимально приближены к реальным — нужно быстрее эвакуировать, быстрее думать, быстрее действовать», — отметил генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт» Борис Золотарев.

Вся операция по ликвидации ЧС заняла около часа. Коллектив Красноярскнефтепродукт продемонстрировал грамотные и слаженные действия, а также уложился в отведенные нормативы.

«Считаю, что учения прошли в целом хорошо. Главное, что сотрудники не растерялись и четко выполняли все поставленные задачи. Была продемонстрирована слаженная работа и взаимодействие между нашим оперативным штабом и пожарными расчетами, а также центром аварийно-спасательных операций г. Канска», — подытожил главный инженер филиала «Восточный» АО «Красноярскнефтепродукт» Владимир Винидиктов.

Следующие учения пройдут в Красноярске или в Минусинске. Каким будет сценарий нештатной ситуации — пока держится в секрете.

Богдан Богданов специально для интернет-газеты Newslab.ru

Фото Алины Ковригиной