>
>
«Внимание, произошла авария на нефтебазе!»: «Красноярскнефтепродукт» провел учения в Канске

«Внимание, произошла авария на нефтебазе!»: «Красноярскнефтепродукт» провел учения в Канске

21.06.2019
1
Сотрудник оперативного штаба нефтебазы КНП объявляет по громкоговорителю о чрезвычайной ситуации и плане действий. Персонал, незадействованный в ликвидации аварии, эвакуируется с территории нефтебазы.

В первые минуты аварии ЧП ликвидируют сами сотрудники КНП, затем к ликвидации подключается аварийно-спасательный отряд.

Сотрудник с портативным газоанализатором проверяет состав воздуха на наличие загрязняющих веществ.
По легенде, утечка из резервуара произошла на высоте 6 метров, а высота взлива (уровень жидкости) составляет 7,5 метров. Соответственно, часть топлива необходимо перекачать в другой резервуар.
Электроподстанциия обесточивается, чтобы снизить риск возгорания нефтепродуктов. Электричество подается лишь на автоматическую станцию розлива, чтобы была возможность перегнать топливо из поврежденного резервуара в соседний.
В это время пожарные (первыми на место прибывает команда, приписанная к территории нефтебазы) подготавливают оборудование для ликвидации разлива.

Место разлива нефтепродуктов обрабатывают специальной воздушно-механической пеной, чтобы не допустить дальнейшего возгорания.

Пожарные покрывают место розлива нефтепродуктов пеной.
Это необходимо, чтобы предупредить возможное возгорание, а также распространение паров нефтепродуктов.
По легенде, площадь розлива нефтепродуктов составила 100 кв. метров.
Для оперативного покрытия пеной такой площади к тушению подключается пожарно-спасательная часть г. Канска.
В это же время соседняя цистерна орошается водой из специального «душа». Он расположен наверху резервуара.
Охлаждение резервуара водой.

«Самое опасное, что может произойти в такой ситуации, которую мы сегодня прорабатывали, это мгновенное разрушение резервуара или возгорание. Поэтому главное — предотвратить такое развитие событий, работники КНП все действия выполнили грамотно. Главное — не допустили паники во время ЧС», — пояснил начальник профессионального аварийно-спасательного формирования Павел Дербин.

Спасатель с помощью альпинистского снаряжения опускается с самого верха резервура — с высоты 12,5 метров.
Он успешно устанавливает на место утечки магнитную заплатку.
Начальник профессионального аварийно-спасательного формирования Павел Дербин.

Пока одна бригада спасателей устраняет порыв специальным магнитным бандажом, другая, вооружившись альпинистским вооружением, уже эвакуирует пострадавшего с высоты четырехэтажного дома. С виду всё происходит быстро и слаженно, однако руководство компании максимально требовательно к действиям работников.

На резервуаре, по легенде, находится пострадавший сотрудник нефтебазы. Спасатели оперативно спускают его вниз.
Эвакуация проходит за считанные минуты.
Пострадавшего передают врачам скорой помощи и увозят в больницу г. Канска.

Вытекшие нефтепродукты откачиваются в специальные емкости и вывозятся за территорию КНП для дальнейшей утилизации. Грунт обрабатывается специальным сорбентом.

Спасатели готовят ограждение вокруг места розлива нефтепродуктов.
Специальные экраны устанавливаются по всему периметру.
Подготовка оборудования для откачки пены.
Место розлива покрывается не только пеной, но и сорбентом, который впитывает нефтепродукты, проникшие в почву.
Затем пена и остатки сорбента откачиваются с помощью насоса в переносной резервуар (на фото он справа — оранжевого цвета).

Как заверили в КНП, шероховатости в учениях есть, однако наказывать никого не будут, главная задача — выработать четкий алгоритм действий на случай ЧП.

«Нефтебаза — это особо опасный производственный объект. Необходимо быть готовым к любым авариям, и поэтому в нашей компании уделяется огромное внимание обучению сотрудников, ведь чем больше мы учимся, тем больше мы страхуемся от тех чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти. Во время учений действия должны быть максимально приближены к реальным — нужно быстрее эвакуировать, быстрее думать, быстрее действовать», — отметил генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт» Борис Золотарев.

Генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт» Борис Золотарев.

Вся операция по ликвидации ЧС заняла около часа. Коллектив Красноярскнефтепродукт продемонстрировал грамотные и слаженные действия, а также уложился в отведенные нормативы.

«Считаю, что учения прошли в целом хорошо. Главное, что сотрудники не растерялись и четко выполняли все поставленные задачи. Была продемонстрирована слаженная работа и взаимодействие между нашим оперативным штабом и пожарными расчетами, а также центром аварийно-спасательных операций г. Канска», — подытожил главный инженер филиала «Восточный» АО «Красноярскнефтепродукт» Владимир Винидиктов.

Главный инженер фиалиала «Восточный» АО «Красноярскнефтепродукт» Владимир Венедиктов:

Следующие учения пройдут в Красноярске или в Минусинске. Каким будет сценарий нештатной ситуации — пока держится в секрете.

Богдан Богданов специально для интернет-газеты Newslab.ru
Фото Алины Ковригиной

Рекомендуем почитать