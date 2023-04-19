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«Человек всегда стремится к знанию»: чем удивлял марафон лекций и кофе «Нансен» в Красноярске

«Человек всегда стремится к знанию»: чем удивлял марафон лекций и кофе «Нансен» в Красноярске

Newslab.ru
19.04.2023
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От возникновения идеи до фестиваля прошло два года. За это время организаторы, «Полюс» и «Прима», поняли концепцию, проработали формат и нашли подходящих спикеров, на лекции которых с удовольствием пришли больше двух тысяч человек (за пару дней до события билеты были распроданы!)

Конгресс-холл Сибирского федерального университета — привычная площадка для проведения научных конференций и студенческих мероприятий — на два дня она стала местом притяжения ученых, медийных личностей и красноярцев всех возрастов.
На входе красноярцев встречали улыбчивые волонтеры, готовые подсказать дорогу и вручить фирменный «входной» браслет.
Открытие марафона «Нансен».

«После того как ковид закончился, мы поняли, что усталость от лже-спикеров и псевдонаучного знания просто гигантская. Ведь в тот период советы давали люди, которые ничего не понимают ни в эпидемиях, ни в вирусологии, ни в коронавирусе. Бич последних лет — инфоцыгане, которые за деньги обещают научить вас всему и сразу. Человек же всегда стремится к знанию, и востребованность доказанного научного знания, изложенного доступным языком и в интересной и захватывающей форме, только возросла», — рассказала Виктория Васильева, директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс».

Руководитель медиагруппы «Прима» Сергей Рубцов и директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс» Виктория Васильева.

Любопытно, что наибольший энтузиазм у зрителей вызвали не медийные личности, а именно ученые.

«Секция „Наука“ собирала не меньшую аудиторию, чем „Жизнь“. Вот, например, на лекции Полины Сенотрусовой о мирах мертвых в археологии Енисейской Сибири был полный зал. Туда пришли не только жители города, которым интересна наука, как научпоп, но и настоящие ученые. И вот здесь они тоже получили возможность пообщаться друг с другом и встретиться со своими кумирами», — отметил Сергей Рубцов, руководитель медиагруппы «Прима».

Татьяна Полякова, специалист по этикету, делится правилами, без которых никак не обойтись цивилизованному человеку.
Алексей Водовозов, врач, научный журналист развенчал многие медицинские мифы.
Александр Цыпкин, писатель, сценарист и драматург на публичном интервью.
Сергей Мерц, ученый-физик из ОИЯИ рассказывает о том как адронный коллайдер помогает обычным людям.

Анна Хоружая на своей лекции «Мозг гурман: нейрофизиология гастрономических удовольствий» поделилась лайфхаком: чтобы не взять ничего вредного в зоне с фастфудом, нужно продержаться минут 7-10, тогда наша хемосенсорная система насытится и желание съесть что-нибудь вредное пропадет.

 Анна Хоружая, врач-рентгенолог, исследователь, медицинский журналист.

Сергей Рязанский, герой РФ, летчик-космонавт рассказывал о том, как космические подходы можно применять в обычной жизни. Например, собирая команду, нужно адаптироваться и пытаться понять каждого, распределять нагрузку, учитывая индивидуальные особенности, вроде темпа работы. Всегда нужно устраивать мозговой штурм, давать обратную связь и устраивать «разбор полетов». Только так можно создать успешную команду. И не только команду, кстати, но и семью.

Сергей Рязанский рассказал о космических подходах к жизни в эпоху перемен.

Федор Лисицын свою лекцию посвятил норвежцу Фритьофу Нансену. Он был ученым, выдающимся путешественником, лауреатом Нобелевской премии мира и изобретателем полярной кухни. Так, о важности жиров в организме человека стало известно во время экспедиции Нансена в Гренландию. Тогда его команда начала испытывать проблемы со здоровьем, сильно сохла кожа. О причинах долго думали, пока не поняли, что в их рационе было много белков и углеводов, но совсем отсутствовали жиры.

Федор Лисицын о Фритьофе Нансене, в честь которого назван марафон лекций.

С лекций люди выходили воодушевленными, а спикеров с сессии «вопрос-ответ» не отпускали по 15 минут. И если кажется, что научные темы интересны далеко не всем, то это именно только кажется. Например, на лекции про астероиды в зале сидел мальчик лет 11-12; он задал три интересных вопроса по теме. И таких ребят было немало.

«За два дня Нансен посетили более 2 000 зрителей».
Гости марафона ни минуты не скучали.

«Нам хотелось показать, что значит наука в жизни каждого человека. Интересно же, когда тебе ученые с мировым именем рассказывают о том, что они делают полезного и как это влияет на твою жизнь. Мы попросили в части лекций сделать упор на Сибирь. Чтобы рассказать о мире вокруг нас, и чтобы, выезжая за город, наши зрители могли себе представить, как выглядела доисторическая флора и фауна Сибири, или куда отправиться, чтобы посмотреть на звезды вдали от огней города», — Виктория Васильева, директор по связям с общественностью «Полюса».

В перерывах гости интеллектуального марафона посещали площадки в холле, которые создавали ту самую атмосферу «примовских» фестивалей. Так, любой желающий мог прогуляться на фоне северного сияния, отправить фирменную открытку, выучить национальный норвежский танец, научиться вязать речные узлы или сделать оригами-кораблики, а также ознакомиться с экспонатами Музея геологии GEOS.

Научиться вязать морские узлы? Легко!
А как насчет традиционного норвежского танца?
Разумеется, под норвежскую музыку.
А еще здесь можно было выбрать открытку с впечатляющими видами и тут же ее подписать.
Сибирские красоты.

Гости марафона могли не только получить актуальные знания, но и взбодриться чашкой кофе на локации от студентов Института гастрономии СФУ и гастрономической экосистемы Bellini. Сюда все дни гости шли за бодрящим напитком.

«Кофейня» от студентов Института гастрономии СФУ и группы компаний Bellini.
На стаканчиках для кофе бариста оставляли самые добрые пожелания
Фирменный кофе «Нансен»

«Классное мероприятие! Нам с дочерью удалось побывать на четырех лекциях. Мы шли в первую очередь на Станислава Дробышевского. И он не подвел! Как всегда был интересен и остроумен. От него узнали, что в Омск древние люди пришли из Израиля, а чукчи и эскимосы — это „понаехавшие“ из Индонезии. Открытием для нас стал местный спикер — Роман Морячков с лекцией „Потенциально опасные астероиды: чего от них ждать?“. Потрясающе интересно! Правда, у меня теперь еще одна фобия (смеется). Понравилась и сама организация мероприятия. Сделано всё четко и круто!», — рассказала Елена Шабанова, участница марафона.

«Получился такой просветительский проект, который ориентирует и просвещает очень многих в разных областях и дает толчок для дальнейших размышлений и выбора жизненного пути», — считает Сергей Рубцов, руководитель медиагруппы «Прима».

Яркой финальной точкой стало музыкальное путешествие по странам вместе с красноярским Духовым оркестром. Музыканты сыграли эксклюзивную программу-кругосветку с мелодиями из разных стран.

Музыка и наука... Кто сказал, что между ними нет ничего общего?
Выступление Красноярского духового оркестра.
Для всех, кто влюблен в искусство не меньше, чем в науку.

Следующий марафон лекций и кофе пройдет через год в Магадане — и это веский повод туда слетать, если пропустили в родном городе. В Красноярск же «Нансен» вернется в 2025 году и, как планируется, станет своего рода биеннале.

Екатерина Арутюнян специально для Newslab,
фото: компания «Полюс»

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