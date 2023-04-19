«Человек всегда стремится к знанию»: чем удивлял марафон лекций и кофе «Нансен» в Красноярске

В Красноярске в минувшие выходные — 15 и 16 апреля впервые прошел образовательный марафон «Нансен». Событие, названное в честь норвежского путешественника, покорителя Северного полюса и нобелевского лауреата Фритьофа Нансена, организовали медиагруппа «Прима» и золотодобывающая компания «Полюс». Рассказываем, как это было, и когда ждать следующего марафона.

От возникновения идеи до фестиваля прошло два года. За это время организаторы, «Полюс» и «Прима», поняли концепцию, проработали формат и нашли подходящих спикеров, на лекции которых с удовольствием пришли больше двух тысяч человек (за пару дней до события билеты были распроданы!)

«После того как ковид закончился, мы поняли, что усталость от лже-спикеров и псевдонаучного знания просто гигантская. Ведь в тот период советы давали люди, которые ничего не понимают ни в эпидемиях, ни в вирусологии, ни в коронавирусе. Бич последних лет — инфоцыгане, которые за деньги обещают научить вас всему и сразу. Человек же всегда стремится к знанию, и востребованность доказанного научного знания, изложенного доступным языком и в интересной и захватывающей форме, только возросла», — рассказала Виктория Васильева, директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс».

Любопытно, что наибольший энтузиазм у зрителей вызвали не медийные личности, а именно ученые.

«Секция „Наука“ собирала не меньшую аудиторию, чем „Жизнь“. Вот, например, на лекции Полины Сенотрусовой о мирах мертвых в археологии Енисейской Сибири был полный зал. Туда пришли не только жители города, которым интересна наука, как научпоп, но и настоящие ученые. И вот здесь они тоже получили возможность пообщаться друг с другом и встретиться со своими кумирами», — отметил Сергей Рубцов, руководитель медиагруппы «Прима».

Анна Хоружая на своей лекции «Мозг гурман: нейрофизиология гастрономических удовольствий» поделилась лайфхаком: чтобы не взять ничего вредного в зоне с фастфудом, нужно продержаться минут 7-10, тогда наша хемосенсорная система насытится и желание съесть что-нибудь вредное пропадет.

Сергей Рязанский, герой РФ, летчик-космонавт рассказывал о том, как космические подходы можно применять в обычной жизни. Например, собирая команду, нужно адаптироваться и пытаться понять каждого, распределять нагрузку, учитывая индивидуальные особенности, вроде темпа работы. Всегда нужно устраивать мозговой штурм, давать обратную связь и устраивать «разбор полетов». Только так можно создать успешную команду. И не только команду, кстати, но и семью.

Федор Лисицын свою лекцию посвятил норвежцу Фритьофу Нансену. Он был ученым, выдающимся путешественником, лауреатом Нобелевской премии мира и изобретателем полярной кухни. Так, о важности жиров в организме человека стало известно во время экспедиции Нансена в Гренландию. Тогда его команда начала испытывать проблемы со здоровьем, сильно сохла кожа. О причинах долго думали, пока не поняли, что в их рационе было много белков и углеводов, но совсем отсутствовали жиры.

С лекций люди выходили воодушевленными, а спикеров с сессии «вопрос-ответ» не отпускали по 15 минут. И если кажется, что научные темы интересны далеко не всем, то это именно только кажется. Например, на лекции про астероиды в зале сидел мальчик лет 11-12; он задал три интересных вопроса по теме. И таких ребят было немало.

«Нам хотелось показать, что значит наука в жизни каждого человека. Интересно же, когда тебе ученые с мировым именем рассказывают о том, что они делают полезного и как это влияет на твою жизнь. Мы попросили в части лекций сделать упор на Сибирь. Чтобы рассказать о мире вокруг нас, и чтобы, выезжая за город, наши зрители могли себе представить, как выглядела доисторическая флора и фауна Сибири, или куда отправиться, чтобы посмотреть на звезды вдали от огней города», — Виктория Васильева, директор по связям с общественностью «Полюса».

В перерывах гости интеллектуального марафона посещали площадки в холле, которые создавали ту самую атмосферу «примовских» фестивалей. Так, любой желающий мог прогуляться на фоне северного сияния, отправить фирменную открытку, выучить национальный норвежский танец, научиться вязать речные узлы или сделать оригами-кораблики, а также ознакомиться с экспонатами Музея геологии GEOS.

Гости марафона могли не только получить актуальные знания, но и взбодриться чашкой кофе на локации от студентов Института гастрономии СФУ и гастрономической экосистемы Bellini. Сюда все дни гости шли за бодрящим напитком.

«Классное мероприятие! Нам с дочерью удалось побывать на четырех лекциях. Мы шли в первую очередь на Станислава Дробышевского. И он не подвел! Как всегда был интересен и остроумен. От него узнали, что в Омск древние люди пришли из Израиля, а чукчи и эскимосы — это „понаехавшие“ из Индонезии. Открытием для нас стал местный спикер — Роман Морячков с лекцией „Потенциально опасные астероиды: чего от них ждать?“. Потрясающе интересно! Правда, у меня теперь еще одна фобия (смеется). Понравилась и сама организация мероприятия. Сделано всё четко и круто!», — рассказала Елена Шабанова, участница марафона.

«Получился такой просветительский проект, который ориентирует и просвещает очень многих в разных областях и дает толчок для дальнейших размышлений и выбора жизненного пути», — считает Сергей Рубцов, руководитель медиагруппы «Прима».

Яркой финальной точкой стало музыкальное путешествие по странам вместе с красноярским Духовым оркестром. Музыканты сыграли эксклюзивную программу-кругосветку с мелодиями из разных стран.

Следующий марафон лекций и кофе пройдет через год в Магадане — и это веский повод туда слетать, если пропустили в родном городе. В Красноярск же «Нансен» вернется в 2025 году и, как планируется, станет своего рода биеннале.

Екатерина Арутюнян специально для Newslab,

фото: компания «Полюс»