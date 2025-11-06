«Фигурное катание — это часть культуры города»: как в Красноярске прошел второй этап Гран-при России

В Красноярске 3 ноября завершился второй этап серии Гран-при России по фигурному катанию «Красноярье». На лед «Кристалл арены» вышли чемпионы России, призеры чемпионатов мира и участники Олимпийских игр. От уверенных побед лидеров до неожиданных прорывов дебютантов — в материале Newslab.

Новая звезда Тутберидзе набирается уверенности

В женском одиночном катании победу одержала 16-летняя Алиса Двоеглазова, дебютировавшая в этом сезоне на взрослом уровне. Турнир лишился одной из главных звезд, Софьи Акатьевой, снявшейся по медицинским показаниям, что сделало борьбу за золото еще более непредсказуемой.

Несмотря на ошибку на четверном лутце в произвольной программе, ученица Этери Тутберидзе собралась и чисто исполнила другие элементы. В итоге ее сумма за два выступления составила 217,79 балла. Фигуристка продемонстрировала не только сложнейшую технику, но и хладнокровие, перестраивая контент прямо по ходу проката.

«Я готовила себя к такому исходу событий, потому что я понимаю, что может произойти все что угодно. Я еще сегодня ночью не очень хорошо спала и как раз думала о своей программе, чтобы нигде не потерять какой-то повтор или наоборот сделать на один оборот больше. Нужно просчитывать наперед и принимать решения секунду в секунду», — рассказала Алиса Двоеглазова.

Серебряную медаль завоевала еще одна дебютантка взрослых соревнований, ученица олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Анна Ляшенко, с результатом 197,57 балла. Бронзовая награда у Елизаветы Куликовой — 189,30.

Успех Угожаева

Красноярский этап Гран-при среди мужчин второй год подряд выигрывает Николай Угожаев. В прошлом году он победил здесь с результатом 292,56 балла, в этот раз итоговая сумма оказалась ниже — 266,25. Несмотря на падение с четверного тулупа, Николай сумел исполнить четверные риттбергер, флип и сложнейший каскад четверной лутц — двойной аксель, став единственным участником, кто чисто приземлил этот прыжок.

«Не до конца понимаю, что произошло на флипе. На повторе было видно, что у меня ноги чуть-чуть разлетелись. Завтра на тренировке получше его отработаю, чтобы в прокате не было никаких неприятностей. После ошибки я сразу абстрагировался от нее, сказал себе: „Все, проехали, едем дальше“. Нельзя расслабляться», — прокомментировал Николай Угожаев.

Второй результат показал Григорий Фёдоров, который вторую неделю подряд забирает серебро этапов Гран-при (249,67 балла). Бронзовым призером неожиданно для многих стал Александр Мельников (241,90 балла). Турнир у мужчин в целом получился драматичным: многие фавориты, включая чемпиона Европы Андрея Мозалёва, Матвея Ветлугина и Даниила Самсонова, допустили ошибки и остались за чертой призеров.

Возвращение спустя 11 месяцев

Главным событием в танцах на льду стало возвращение на соревновательный лед четырехкратных чемпионов России Александры Степановой и Ивана Букина. Пара не выступала 11 месяцев, пропустив часть прошлого сезона для подготовки к олимпийской квалификации, а также контрольные прокаты в сентябре из-за операции у Ивана.

В Красноярске они впервые представили новые программы. Их произвольный танец на музыку из рок-оперы «Орфей и Эвридика» судьи оценили высоко, и с общей суммой 210,81 балла дуэт одержал уверенную победу.

«11 месяцев — это действительно большой перерыв. Это был наш первый старт, мы не выступали на прокатах, сразу ворвались в соревновательный период. Конечно, не всем мы сегодня довольны, но рады, что большую часть того, над чем мы работали, мы сегодня и вчера выполнили. Идею этой программы еще в середине прошлого сезона нашел наш хореограф Сергей Георгиевич Петухов. Это одна из наших любимых программ, непростая, тягучая, нежная, и только в конце можно разорваться от эмоций», — поделилась Александра Степанова.

Вторыми стали победители этапа в Магнитогорске Василиса Кагановская и Максим Некрасов (204,54 балла). Третье место заняли Екатерина Миронова и Евгений Устенко (189,21 балла).

Уверенная победа и яркий дебют в парах

В соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский начали сезон с уверенной победы, набрав 226,18 балла. Несмотря на степ-аут на четверном выбросе, пара показала высокий уровень и опередила ближайших преследователей более чем на 20 баллов.

Серебряными призерами стали дебютанты взрослого уровня Таисия Щербинина и Артём Петров. Их прокат не обошелся без недочетов, но позволил набрать 201,34 балла и завоевать первую взрослую медаль.

«Нам очень радостно, что у нас получилось занять второе место. Знаем, куда дальше работать, куда расти. Действительно, были небольшие помарочки, над которыми будем работать и исправлять. Ожидания оправдались на 101 %», — прокомментировала Таисия Щербинина.

Бронзу взяли Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (191,38 балла), которые вернулись в спорт после годичного перерыва, связанного с травмой партнерши.

Красноярск уже третий год подряд принимает этапы Гран-при, укрепляя свой статус одного из центров фигурного катания в России. Как отметил олимпийский чемпион Алексей Ягудин, фигурное катание стало для Красноярска чем-то большим, чем просто спорт — «частью культуры города».