«Спорт сплачивает людей»: на зеленогорском ЭХЗ подвели спортивные итоги года

Спортсмены АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края) подвели итоги уходящего года и подсчитали сколько «золота», «серебра» и «бронзы» заработали на заводских, городских, краевых, всероссийских и международных соревнованиях.

В том числе в активе заводчан личные и командные победы в городской спартакиаде трудящихся, краевой спартакиаде трудовых коллективов, в отраслевой «Атомиаде», отраслевом фестивале «Многоборье ГТО» и многих других соревнованиях. Ни с одного соревнования зеленогорские атомщики не возвращались без медалей.

Также немало семейных стартов инициируются атомщиками. Наиболее масштабным среди которых стал легкоатлетический «Забег атомных городов» и велопробег, посвященные 80-летию отечественной атомной промышленности и Победы в Великой Отечественной войне.

Но главным спортивным состязанием для заводчан является комплексная спартакиада предприятия, в которой в 15 видах принимают участие около 500 атлетов.

Победителями заводской спартакиады, где состязались 12 команд различных подразделений и предприятий-партнеров, впервые за многие годы стала омолодившаяся команда цеха регенерации, «серебро» — у заводоуправления, «бронза» — у цеха обогащения урана.

Лучшими спортсменами ЭХЗ в 2025 году признаны Денис Сорокин и Юлия Казанцева, которые проявили себя в нескольких видах.

Денис - призер и победитель в шести видах комплексной спартакиады предприятия. Победитель городской и краевой спартакиад трудящихся в соревнованиях по классическому и пляжному волейболу, чемпион регионального и финального этапов летней спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки по пляжному волейболу. Победитель различных соревнований в составе сборной команды города.

Юлия успешно выступила в городской спартакиаде в соревнованиях по настольному теннису, лыжным гонкам и дартсу, в спартакиаде трудящихся Красноярского края, в Фестивале ГТО среди предприятий Росатома. Также Юлия победила в региональном этапе летней «Атомиады-2025» и стала серебряным призером в финальном этапе в соревнованиях по настольному теннису.

Особо на торжественном вечере отметили ветеранов, которые с 1976 года, когда родилась заводская спартакиада, закладывали основу заводского спорта — Александру Бунину, Александра Качанова, Сергея Дубровина и Андрея Агасяна.

Приветствуя спортсменов, генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов отметил:

«Радует, что и в профессиональной деятельности заводчане, активно занимающиеся физкультурой и спортом, добиваются больших успехов. Талантливые люди — талантливы во всем! Приятно видеть среди победителей молодых работников, которые активно вливаются в жизнь коллектива. Спорт сплачивает людей! Верю, что в 2026 году, когда мы будем отмечать 50-летие с момента зарождения комплексной спартакиады предприятия, заводчане вновь удивят нас своими результатами».

Новинкой праздника стал спортивный квиз, в котором среди 12 команд лидировали «Синтез удачи» (ХЦ), «Олимпийский резерв» (з/у) и «Под напряжением» (ЦСиП).

В финале на танцпол спортсмены вышли по аккомпанемент красноярской кавер-группы «Мятный бриз».

