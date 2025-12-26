Главная
>
Фото
>
«То, чего нет больше нигде»: проверяем, как Красноярск украсили к Новому году

«То, чего нет больше нигде»: проверяем, как Красноярск украсили к Новому году

26.12.2025
7
Главная улица города — проспект Мира сверкает праздничными огнями

Праздничное настроение в Красноярске в этом году начали создавать еще в октябре. В ноябре мэрия объявила концепцию празднования Нового года — «Зимний Яр». Акцент решили сделать на знаменитых промыслах — гжели, кружеве и дымковской игрушке. Оформление выдержали в простой цветовой гамме — бежевый, символизирующий льняное полотно, и красный, как отсылка к историческому названию Красноярска.

Новая иллюминация на улицах Красноярска
Спиральные световые элементы установили на Дубровинского
В центре установили светящиеся арт-объекты
Иллюминация в центре Красноярска
Коммунальный мост тоже поддерживает праздничное настроение
Центр города светится разноцветными огнями
Часть светящихся деревьев «переехала» на набережную

Конечно же, лучше всего украшены перед праздником центральные улицы города. Прежде всего, это заслуга бизнеса — практически около каждого магазина появились фотолокации, наряженная елка, гирлянды или другой новогодний декор.

Конечно, лучше всего задекорированы различные магазины и кафе
Яркие фотозоны
Впереди год лошади. Вот она и прискакала
А кто-то придумал поставить у магазина корзину с подарками
В прошлом году красноярцы ворчали, что слишком много елок в декоре. В этом году тенденция сохраняется
Гирлянды из веток могут быть большими и поменьше
Гирлянды из веток могут быть большими и поменьше
У аптеки на Мира, как обычно, сменили название сезона — чтобы никто не запутался из-за переменчивой погоды

И далеко не всегда нужно много дорогих украшений — атмосферу поможет создать даже небольшая гирлянда.

Нет денег на большое количество декора — не беда. Можно установить одну яркую фигуру
Порой для новогоднего настроения достаточно повесить рядом с заведением гирлянду из лампочек
Главное, чтобы украшения не приглянулись вандалам

В этом году в городе установили 19 праздничных новогодних елей. Две из них подарены бизнесом — это елки на Предмостной площади и на Центральной набережной. В одном районе — Тихих зорях — елка в этом году появилась впервые. Но кроме районных елок, по всему Красноярску устанавливают дворовые новогодние городки, которые помогают поднимать настроение как детям, так и взрослым.

В городе в этом году установили 19 елок
Кроме районных городков, перед праздником пострарались украсить каждый двор
Вот такая елка в Новом Академе
Вот такая елка в Новом Академе
В сквере Энтузиастов пока самым ярким пятном является церковь. Но елка там тоже будет

Новый год — праздник в окружении белого снега. Обязательно нужно найти время на то, чтобы прогуляться на природе, слепить снеговика или поиграть в снежки. В Гремячей гриве тоже уже царит праздничное настроение.

В Гремячей гриве много белого снега
Его «сторожит» вот такой веселый снеговик
Кофе-машины в «гриве» тоже принарядились к празднику
Гирлянды, новогодние шары и другой декор

Красноярск готов к Новому году, который наступит через несколько дней. И пусть наш город украшен не так богато, как столица, пусть его гирлянды не столь пышны, а декорации не столь грандиозны. Но в нем есть то, чего нет нигде больше: наши близкие, наши воспоминания, наша любовь. И следующий год добавит новую страницу в эту историю.

Рекомендуем почитать