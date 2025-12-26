«То, чего нет больше нигде»: проверяем, как Красноярск украсили к Новому году

В соцсетях перед Новым годом появился тренд: жители разных городов России сравнивают украшения своих районов с Москвой. Наверняка они специально выбирают не самые лучшие примеры. Newslab тоже решил включиться в эту гонку, но для того, чтобы доказать: а у нас не хуже!

Праздничное настроение в Красноярске в этом году начали создавать еще в октябре. В ноябре мэрия объявила концепцию празднования Нового года — «Зимний Яр». Акцент решили сделать на знаменитых промыслах — гжели, кружеве и дымковской игрушке. Оформление выдержали в простой цветовой гамме — бежевый, символизирующий льняное полотно, и красный, как отсылка к историческому названию Красноярска.

Конечно же, лучше всего украшены перед праздником центральные улицы города. Прежде всего, это заслуга бизнеса — практически около каждого магазина появились фотолокации, наряженная елка, гирлянды или другой новогодний декор.

И далеко не всегда нужно много дорогих украшений — атмосферу поможет создать даже небольшая гирлянда.

В этом году в городе установили 19 праздничных новогодних елей. Две из них подарены бизнесом — это елки на Предмостной площади и на Центральной набережной. В одном районе — Тихих зорях — елка в этом году появилась впервые. Но кроме районных елок, по всему Красноярску устанавливают дворовые новогодние городки, которые помогают поднимать настроение как детям, так и взрослым.

Новый год — праздник в окружении белого снега. Обязательно нужно найти время на то, чтобы прогуляться на природе, слепить снеговика или поиграть в снежки. В Гремячей гриве тоже уже царит праздничное настроение.

Красноярск готов к Новому году, который наступит через несколько дней. И пусть наш город украшен не так богато, как столица, пусть его гирлянды не столь пышны, а декорации не столь грандиозны. Но в нем есть то, чего нет нигде больше: наши близкие, наши воспоминания, наша любовь. И следующий год добавит новую страницу в эту историю.