«Пример для других учреждений ФМБА»: как проходит капремонт поликлиники зеленогорской Клинической больницы № 42

В зеленогорской городской поликлинике Клинической больницы № 42 начался ремонт третьего этажа, где располагается хирургическая служба и кабинеты других узких специалистов, ремонтируются лестничные пролеты.

Это финальный этап капитального ремонта учреждения, который третий год проводится за счет средств АО «ПО «Электрохимический завод» в рамках проекта «Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия Госкорпорации «Росатом», реализуемого совместно с ФМБА России. Работы ведет железногорская компания ООО «ПСК «Пентар».

В январе качество ремонта, а также в целом новую модель оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене КБ-42 оценили руководитель координационного центра ФМБА России — Росатом Павел Яцына и руководитель проекта «Росатом-регион» департамента по взаимодействию с регионами ГК Михаил Каргин.

Анализируя сотрудничество атомщиков и медиков, Павел Яцына отметил:

«Инструменты производственной системы Росатома помогают медикам выстраивать новую логистику, оптимизировать процессы, реорганизовывать службы. Вначале было важно определить проблемы, а затем поэтапно их решать. Когда мы приехали в Зеленогорск впервые, наиболее востребованные и доступные для всех групп пациентов помещения первого этажа были заняты непрофильными службами, пересекались потоки здоровых пациентов и пациентов с признаками ОРВИ, и в целом нерациональное размещение кабинетов было и на других этажах».

С тех пор многое изменилось. На трех этажах уже проведен капитальный ремонт, закуплено современное оборудование, реорганизованы службы, разведены потоки, открыты новые отделения.

Так, на первом этаже сегодня работает автономный блок неотложной помощи для пациентов с признаками ОРВИ (с отдельным входом, гардеробом, санузлом, фельдшерскими кабинетами и зоной ожидания). В другом крыле неотложную помощь оказывают пациентам с соматическими заболеваниями, осуществляют забор анализов, ведет прием врач-травматолог, проводится рентген-диагностика. В левом крыле второго этажа сегодня полностью укомплектованное отделение медицинской профилактики — проводится диспансеризация населения, а в правом крыле сосредоточена терапевтическая служба.

Важным событием для Зеленогорска стало создание Центра промышленной медицины на четвертом этаже поликлиники. Благодаря открытию Центра медицинское сопровождение работающего населения стало более комфортным. Время прохождения всех специалистов сократилось до нескольких часов. За 2025 год медосмотры прошли почти 9,5 тысячи человек. В текущем году планируется также в ходе ремонта третьего этажа реализовать проект по повышению эффективности процесса оказания медицинской помощи пациентам с впервые выявленными онкологическими заболеваниями.

Заведующая городской поликлиникой Анастасия Филатова особо отмечает, что удобнее стало не только пациентам, но и медперсоналу. На каждом этаже удалось организовать комнату приема пищи и гардеробную для сотрудников. Такие положительные изменения воодушевляют медработников, и теперь они уже сами начинают вносить предложения по реорганизации пространства и процессов.

Несколько проектов по оптимизации процессов реализовано сегодня и в других подразделениях КБ-42. Например, в детской поликлинике путем реорганизации блока неотложной помощи сократили время ожидания приема для маленьких пациентов. А в физиотерапевтическом отделении существенно упростили процесс третьего этапа реабилитации.

«Зеленогорск сегодня может служить примером для других учреждений ФМБА, — считает Михаил Каргин. — И не только в части модернизации процесса оказания медпомощи в больнице. В рамках социальных проектов „Люди и города“ и „Территория здоровья и добра“ городскими организациями и Клинической больницей проводится множество мероприятий, внедряются новые практики, которые помогают людям быть здоровыми».

В завершение визита аудиторы обсудили с медиками и специалистами ПСР ЭХЗ дальнейшие шаги по оптимизации процессов и улучшению качества обслуживания населения.

Анатолий Михайлов, фото Дмитрия Коновалова