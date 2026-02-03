«Каждый год здесь зажигаются новые звезды»: лучшие фото международного турнира по вольной борьбе Кубок Ивана Ярыгина в Красноярске

В Красноярске завершились ХХХVII международные соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина», которые проходили с 29 января по 1 февраля. За медали боролись 496 спортсменов (322 мужчины и 174 женщины), и по общему количеству участников Кубок-2026 побил рекорд за все предыдущие годы. Жесточайшая борьба, горечь поражения и триумф победителей — в большом фоторепортаже Newslab.

Место притяжения

В Красноярск на знаковые состязания по вольной борьбе съехались спортсмены из 21 страны: Египет, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Китай, Куба, Египет, Грузия, Греция, Казахстан, Кыргызстан, Корея, Монголия, Северная Македония, КНДР, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Индия, Узбекистан, Россия. Впервые на соревнованиях была представлена Бразилия. за всю историю турнира она стала 58-й страной-участницей.

Идейным вдохновителем турнира продолжает оставаться Наталья Ярыгина — супруга знаменитого спортсмена и президент благотворительного фонда содействия развитию спорта имени Ивана Ярыгина. Среди почетных гостей в этом году был сенатор РФ, федеральный координатор партийного проекта «Выбор сильных», Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин.

«Я болею за российских борцов, за наших ребят. Болею за борьбу, болею за то, чтобы сюда продолжали ехать за сильной конкуренцией и сильными сибирскими впечатлениями. И, конечно же, болею каждый раз за команду, которая проводит турнир», — поделился впечатлениями Александр Карелин.

Среди почетных гостей были также заместитель министра спорта России Алексей Морозов, представители федераций спортивной борьбы России, Турции, Румынии и Монголии, победители и призеры Олимпийских игр.

«Когда-то сам Иван Ярыгин был инициатором проведения соревнований, которые бы помогали сибирским борцам совершенствовать свое мастерство. И та инициатива за годы выросла в масштабный турнир, который сегодня ценят и уважают борцы разных стран. Дело Ивана Сергеевича живет во многом благодаря его супруге — Наталье Ярыгиной. Она из года в год лично участвует в организации и проведении турнира. И мы — красноярцы и любители борьбы в разных уголках России и мира — ей благодарны», — отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

Гордость Сибири

30 февраля соревнования открылись красивым и красочным шоу и приветственными словами организаторов и гостей.

«За 37 лет турнир стал гордостью Сибири и является одним из самых ярких событий в мире спортивной борьбы. На этом ярыгинском ковре выросло не одно поколение победителей, не одно поколение чемпионов мира и победителей олимпийских игр. Турнир каждый год зажигает звезды. Я уверен, что и этот — не будет исключением. Желаю, чтобы каждый спортсмен встретил достойного соперника, добавил себе мастерства и увез отсюда частицу сибирской энергии и русской души», — сказал в приветственной речи губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Он возглавил организационный комитет мероприятия.

«Опыт помог вырвать победу!»

Поединок Александры Скиренко из Краснодарского края и Лауры Алмаганбетовой из Казахстана проходил в упорной борьбе. Россиянке удалось удачно атаковать, в результате она завоевала золото в весовой категории 55 кг.

«Турнир Ярыгина можно сравнить по накалу с европейскими состязаниями, но здесь больше спортсменов из азиатских стран. У азиаток иной подход — они постоянно двигаются, делают ложные атаки. У меня другой стиль, я более „вязкая“. В финале что-то пошло не так, поэтому было тяжело. Опыт помог вырвать победу, и всё получилось».

Золото в весовой категории до 57 кг завоевал монгольский борец Мунх-Эрдене Батхуяг (Munkh-Erdene Batkhuyag). В сложном, упорном финальном поединке он победил россиянина Мусу Мехтиханова (Дагестан), который стал серебряным призером.

«Впервые завоевал золотую медаль на турнире, очень рад и счастлив. Эту медаль команда Монголии ждала долго. Очень тяжелый был поединок. Соперник — хороший борец. Конечно же, был очень сильный состав, и тем дороже моя победа. Моя цель на 2026 год — стать чемпионом Азии», — признался после борьбы спортсмен.

Второй раз спустя 12 лет взяла золото Ярыгинского турнира 32-летняя российская спортсменка Светлана Липатова из Татарстана. В финале в весовой категории до 59 кг она победила представительницу Казахстана Викторию Хусаинову, ставшую серебряным призером турнира. Когда-то в детстве Светлана была боевой девчонкой, и мама отвела ее в секцию борьбы, спорт затянул.

Вот что рассказала спортсменка о схватке: «Было тяжело, но победа легко не достается. Все соперники достойные: девочки амбициозные и все хотели выиграть. Это не первая моя победа на турнире: выигрывала в 2014 году, и сейчас это моя вторая ярыгинская золотая медаль. Этот турнир — очень престижный, отбор для чемпионата Европы. Если тренеры решат, то поеду на Европу».

Призовое место Ахмеду Хумидову, представляющему Красноярский край, досталось при необычных обстоятельствах: соперник не вышел на поединок из‑за травмы, поэтому третье место ему досталось автоматически .

«Первая встреча прошла нормально, вторую проиграл, и в итоге соперник травмировался и не дошёл до полуфинала. Мне не довелось побороться за 3 место. Но все равно я рад», — поделился Хумидов.

В весе до 61 кг золотую медаль завоевал Чермен Тавитов, который добивался этого титула десять лет: «Хочется быть на уровне. Турнир очень сильный. Никак не получалось выиграть золото, и вот сегодня мне Бог дал эту возможность».

В категории до 65 кг победу праздновала 22‑летняя Ксения Тереня. В ходе турнира она последовательно выиграла схватки с сильными соперницами — в том числе Динарой Кудаевой и Ханум Велиевой из Красноярского края.

«Не помню точно, что сделала, но то, что отрабатывала дома, сработало — есть коронный прием. Первый раз приехала на Ярыгин и выиграла — ощущения очень положительные. Финал был тяжелее, чем предварительные схватки, мне было тяжело настроиться. Соперница так же стояла со мной впервые, и, наверное, немного опасалась меня, как и я ее», — рассказала победительница.

Тимур Бижоев стал чемпионом в весе до 74 кг. Его путь к золоту осложняла жесткая конкуренция:

«В финале боролся с другом, с которым тренируемся в одном зале, поэтому было тяжело настраиваться. Конкуренция высочайшая — много сильных спортсменов. Золото — первое мое на Ярыгине, до этого был вторым и третьим. Надеюсь, тренеры доверят поехать на чемпионат Европы».

В воскресном финале 1 февраля махачкалинец Ибрагим Кадиев (86 кг) превзошел призера Олимпиады, осетинского борца Артура Найфонова.

«Впервые выиграл кубок Ивана Ярыгина. Всё было очень непросто: перелет в Красноярск около 40 часов, в аэропорту просидели, напряженные схватки, а в финале — самое сложное, — рассказал после финала Ибрагим Кадиев, который дважды побеждал на чемпионатах России. — Люди уже списывали меня после поражения во Владикавказе — хотел доказать и им, и себе, что я лучший. Тогда, после поражения, отец сказал мне: проигран бой, но не проиграна борьба. С детства я наблюдаю за этим турниром, вырос на турнире, можно сказать... Просто хотел выиграть кубок, отобраться на Европу, и выиграть Европу. Никакого секрета нет, и у меня это получилось».

В Красноярске дагестанский вольник Мухамед Ханиев из Хасавюрта впервые в карьере завоевал золото на турнире памяти Ивана Ярыгина. В финале в весовой категории до 97 кг он победил своего земляка, чемпиона Европы и призера чемпионата мира Магомеда Курбанова.

Ханиев и его братья — Исмаил и Магомед-Башир — уже давно входят в число перспективных и успешных борцов. После финала Мухамед сказал: «Обычно в финале осторожничаем, чтобы меньше было ошибок. Старался в целом все схватки отработать, выложиться на все 100 %. Брат остался в шаге от золотой медали, но ему всего 19 лет, думаю, он еще приедет и выиграет турнир. Мы, братья, все — преданные своему делу. В меня верит старший брат больше, чем я в себя. В прошлом году он был со мной на турнире и поддерживал меня, в этом году его очень не хватало».

Сильнейшие на Кубке

На Кубке разыграли 20 комплектов медалей, по десять у мужчин и женщин. Российские борцы лидировали, завоевав почти все золото среди мужчин. Во всех пяти мужских тяжеловесных весовых категориях (74 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг и 125 кг) золотые медали завоевали представители России, а весь пьедестал почета также распределился между отечественные спортсмены.

Победителями стали Тимур Бижоев (74 кг), Ибрагим Кадиев (86 кг), Аманулла Гаджимагомедов (92 кг), Мухамед-Тахир Ханиев (97 кг) и Муса Евлоев (125 кг). До 57 кг — впервые за долгие годы победу одержал монгольский спортсмен Мунх-Ердене Батхуяг.

Самой популярной у мужчин оказалась весовая категория 74 кг, туда заявились 40 борцов из десяти стран. Самая многочисленная иностранная команда — сборная Монголии, 51 спортсмен. Только она и Россия выставили своих атлетов во всех десяти весовых категориях. У женщин самой популярной была весовая категория 53 кг, собравшая 29 претенденток на медали.

Среди женщин призовые места взяли: Мьён Гьён Вон (КНДР) до 50 кг, Цой Хёгён (КНДР) до 53 кг, Александра Скиренко (Краснодарский край) до 55 кг, Сон Иль Сим (КНДР) до 57 кг, Светлана Липатова (Татарстан) до 59 кг, Ок Жу Ким (КНДР) до 62 кг, Ксения Тереня (Беларусь) до 65 кг, Сол Гум Пак (КНДР) до 68 кг, Жамиля Бакбергенова (Казахстан) до 72 кг, Тарав Тувшинжаргал (Монголия) до 76 кг.

Сборная Красноярского края завоевала четыре награды: Ханум Велиева (65 кг) — серебряный призер турнира, еще трое — Динара Кудаева (65 кг), Валерия Трифонова (76 кг) и Ахмед Хумидов (61 кг) — стали бронзовыми. Всего из Красноярска участвовали 28 спортсменов — 28 мужчин и 13 женщин.

За особые заслуги

Помимо победителей и призеров, по итогам турнира были награждены еще несколько спортсменов — за особые заслуги. Выступавший за Красноярский край Ахмед Хумидов получил денежный приз от главы Красноярска.

Приз «За волю к победе» от фонда Валерия Сергиенко вручили единственной представительнице Бразилии Джулии Пеналбер. Мунх-Эрдене Батхуяг из сборной Монголии стал обладателем приза лучшему иностранному борцу от фонда «Россконгресс», а северокорейская спортсменка Цой Хё Гён удостоилась приза губернатора Красноярского края «За лучшую технику борьбы». Еще один приз главы региона — «Лучший борец» достался Давиду Баеву из команды Ханты-Мансийского автономного округа.

Кубок Ярыгина остается не только спортивным событием высокой категории, но и площадкой для обмена опытом между сильнейшими сборными мира. Турнир подтверждает, что российская школа вольной борьбы по-прежнему сильна и способна формировать спортсменов мирового уровня.

Ирина Егорова специально для Newslab