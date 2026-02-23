«Долгожданное и радостное событие»: как в Красноярском крае отметили Масленицу

На прошедших выходных завершилась Масленичная неделя. Проводы зимы традиционно проходят с размахом и весело. Как Масленицу отметили в Красноярском крае — смотрите в фоторепортаже Newslab.ru.

В Красноярске масленичные гуляния развернулись на нескольких площадках в городе. В субботу, 21 февраля, несмотря на морозную погоду красноярцы пришли отметить праздник на Ярыгинскую набережную.

На празднике можно было послушать творческие коллективы, купить сувениры и поучаствовать в народных забавах.

В парке «Солнечная поляна» был развернут парад чучел Масленицы, выступали творческие коллективы. Руководитель администрации Советского района Елена Ланина лично угощала гостей блинами по собственному рецепту.

В сквере Чернышевского красноярцы согревались активными забавами — там проходили фестиваль блинов, перетягивание каната и покорение ледяного столба.

А в красноярском Торгашино отметили Масленицу с казачьим размахом.

Здесь желающие померились силами с казаками, перетягивали канат и бились подушками.

Не обошлось и без традиционного взятия снежной крепости и сжигания чучела — символа уходящей зимы.

«Это долгожданное и радостное событие сопровождается народными гуляньями, выступлениями творческих коллективов, конкурсами и, конечно, традиционным взятием снежного городка! Праздник обращает внимание на русские традиции, возвращает во времена Сурикова, становится ещё одним поводом вспомнить о творчестве художника», — поздравил жителей с Масленицей министр культуры края Аркадий Зинов.

А как вы отметили Масленицу? Делитесь в комментариях.