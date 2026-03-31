«Только с виду кажется зеленым»: как в Центральном парке Красноярска следят за состоянием деревьев

Реконструкция Центрального парка — тема, которая у всех на слуху. Территория, которой более 200 лет, является небольшим зеленым оазисом посреди города. С 2023 года парк обновляют при поддержке компании РУСАЛ. О том, как специалисты оценивают состояние зеленых насаждений и какие решения принимают по их сохранению — в материале Newslab.

«За этими деревьями три десятка лет никто не ухаживал. Лет 15 назад провели обрезку, и всё. Теперь на этих пнях, которые снизу гниют, выросло сразу несколько верхушек. Это, конечно, добавляет зеленую массу и получается, когда сверху смотришь, видишь зеленое пятно парка. Но пятно это больное и потенциально опасное», — рассказывает журналистам руководитель проекта озеленения парка, директор Ботсада СФУ Елена Селенина.

Мы находимся в части парка со стороны улицы Дзержинского. Здесь в скором времени специалистам предстоит провести благоустройство территории, дополнительные посадки и обустройство пешеходной сети.

Не нужно быть ученым-дендрологом, чтобы понять правильность слов Елены Селениной. Стоящий неподалеку, обтянутый сигнальной лентой, тополь обрезали когда-то на высоте метров в 10. Толстый ствол теперь выглядит как ежик — он плотно утыкан тонкими ветками, а наверху, как антенны, торчат около десятка верхушек. Понять, что дерево больно, может и не специалист — у здорового растения кора не отстает от ствола большими кусками.

Прямо рядом с путями детской железной дороги лежит упавшее дерево. Весь его ствол покрыт грибами, а корней нет в принципе — на чем дерево держалось, не очень понятно.

Перед началом работ эксперты провели инструментальное обследование деревьев. Для этого использовался метод кернирования — отбор небольших образцов древесины с помощью специального тонкого бура. Это позволяет оценить внутреннее состояние дерева и определить необходимость дальнейшего наблюдения.

По методике московских ученых, если повреждение составляет около 40 %, деревья еще могут жить, но нуждаются в постоянном контроле, от 60 % повреждения делает дерево опасным для размещения в парке, а при поражении 80 % древесины растения признаются аварийными.

Такие исследования проводятся раз в 5 лет, сейчас разрабатывается новая методика, которая позволит проверять деревья чаще.

В числе хронических заболеваний, которые угнетают деревья, встречаются гниль ствола, которая возникла из-за болезни, проникшей после обрезки деревьев, а также повреждение корневой зоны из-за протоптанных тропинок и тому подобное.

«Наша задача — обеспечить безопасное и устойчивое развитие зеленых насаждений парка. По итогам обследований принимаются взвешенные решения: где достаточно ухода, где требуется дополнительное наблюдение, а где необходима поэтапная замена. Это стандартная практика работы с городскими зелеными территориями», — отметила Елена Селенина.

Деревья являются важнейшей частью инфраструктуры парка. Они требуют большого внимания и заботы. И дать их — задача ученых, которые будут действовать, исходя из научного подхода, а не просто из любви к растениям. Такой подход позволит обеспечить устойчивое развитие парка и сохранить его как важное общественное пространство, которое сможет еще много лет радовать красноярцев и гостей города своей зеленью.