Цветы, торты и всё для уюта: где в Красноярске найти красивые и вкусные подарки на 8 Марта

Весна наконец-то вступает в свои права в Красноярске: морозы отступают, на улицах становится светлее, а витрины магазинов наполняются цветами и сладостями. Город готовится к главному празднику марта — Международному женскому дню: мужчины активно закупаются косметикой и парфюмерией, а школьники рисуют портреты бабушкам и мамам. Однако найти хороший подарок близким не всегда бывает так просто, как кажется на первый взгляд. Если вы еще не определились с выбором — этот материал для вас.

Цветы в букетах и не только

Цветы — один из самых простых и проверенных способов порадовать родных. Букет красных роз или желтых тюльпанов придется кстати к любому торжеству и подарит праздничное настроение как молодой девушке, так и пожилой женщине.

Однако в преддверии 8 Марта цены на цветы в Красноярске традиционно растут, и найти бюджетный вариант часто бывает непросто. Решить эту задачу можно только если знать хорошие магазины и гипермаркеты, где нет больших наценок на товары.

В сети гастрономов «Красный Яр» представлен широкий выбор цветов по доступным ценам: орхидеи, гипсофилы, хризантемы, и розы различных оттенков. Также в наличии тюльпаны, стоимость одного цветка зависит от сорта и варьируется от 79,99 рублей до 99,99 рублей (по карте «Премия»). Собрать небольшой букет из пяти тюльпанов можно всего за 399,95 рублей.

Не останутся без презента и любители горшечных растений, специально для них в магазины завезли каланхоэ, бегонию, гортензию и гиацинт, сегодня на прилавках можно найти даже миниатюрные кактусы и суккуленты. Самый интересный и бюджетный вариант среди них, со слов представителей сети — гиацинт. Небольшая луковичка стоит всего в 99,99 рублей, но при должном уходе превращается в яркий и ароматный весенний цветок.

«Гиацинт — очень доступный цветок. Сейчас он у нас стоит всего 99 рублей, обычно — около 129–149. Это первоцвет, который продается в виде луковицы и за три-четыре дня после установки в воду начинает цвести. Цвет горшка соответствует цвету будущего цветка. Гиацинт можно подарить кому угодно: жене, маме, бабушке, сестре, да даже учителю. Вот пошел ребенок в школу, пять-шесть гиацинтов купил, подарил, все счастливы. Цветет, пахнет, и недорого. Отличный подарок!» — рассказала руководитель направления «Овощи, фрукты и свежие цветы» сети магазинов «Красный Яр» Елена Шевцова.

Мечта сладкоежек

Ну кто из нас не любит вкусно поесть? Хороший торт — это не просто десерт, но еще и отличный способ поднять настроение близким людям в праздничный вечер и устроить чаепитие. Если вы еще не успели закупиться сладостями к Международному женскому дню, не нужно впопыхах искать кондитера или покупать набор макарунов за бешанные деньги в модной кондитерской. Ведь все необходимое уже есть в «Красном Яре».

Сегодня клиентам сети на выбор доступны торты «Сникерс», «Медовая классика», «Пломбирный» и «Сметанный», а также шоколадно-малиновый торт и хит сезона — бюджетный торт в стаканах со вкусом малины и черники за 449,99 рублей. Эти шедевры кондитерского искусства никого не оставят равнодушным и также, как многочисленные шоколадный конфеты с хрустящей посыпкой, пирожные и сладкие батончики станут отличным дополнением к основному подарку на 8 Марта.

В придачу можно взять упаковку листового или пакетированного чая с кусочками фруктов и цветочным ароматом, для любителей кофе доступны — зерновые, капсульные и растворимые варианты от известных производителей.

Посуда и всё для уюта

Если вы из тех людей, кто считает что подарок должен быть не только красивым, но и практичным, то предлагаем вам обратить внимание на посуду, кухонную утварь и текстиль для дома. Кружки и блюдца с забавными надписями и орнаментами из «Красного Яра», удачно скрасят будни ваших любимых женщин: жен, мам, сестер и дочерей. Здесь вы даже сможете присмотреть модный лач-бокс для вашего ребенка или приобрести термос, чтобы сходить в праздничный поход на «Столбы» вместе со своей второй половинкой.

В ассортименте также представлены бокалы, тарелки, заварочные чайники, формы для печенья, вазы и менажницы — все то, что позволит облегчить быт и сделать дом в праздничный вечер чуть более уютным. Согреться прохладными весенними вечерами помогут пледы и покрывала из магазина, цена вопроса всего 1199,99 рублей.

Выбор подарка для близких — задача непростая и часто требует времени. Но когда рядом есть «Красный Яр», где можно найти цветы, сладости и полезные вещи для дома, подготовка к Международному женскому дню становится намного проще. Удобно, когда все необходимое для 8 Марта можно купить в одном месте быстро и выгодно.

Реклама. ООО «Смарт». erid: 2Vfnxy3ocC9

