«Ближе, чем кажется»: в Красноярске прошла Первая Всероссийская неделя космоса

С 6 по 12 апреля в Красноярском крае прошла Первая Всероссийская неделя космоса. Оператором мероприятия в краевой столице выступила Корпорация развития Енисейской Сибири. В Национальном центре «Россия», где прошли ключевые события, была подготовлена масштабная выставочная экспозиция. Рассказываем о самом интересном.

На большой выставке выставке в рамках Всероссийской недели космоса в Красноярске работали стенды ведущих предприятий отрасли и университетов региона: научно-производственного предприятия «Радиосвязь», Красноярского машиностроительного завода (АО «Красмаш»), АО «РЕШЕТНЁВ», «АВАКС-ГеоСервис», Сибирского федерального университета, Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнёва.

Посетителям выставки показали полномасштабные макеты спутников и космических аппаратов, а также предложили отправиться в виртуальное путешествие по Солнечной системе и попробовать свои силы в создании модели твердотопливной ракеты. Всего экспозицию посетило более восьми тысяч человек: школьников, студентов, жителей и гостей города.

Главным событием Недели космоса в Красноярском крае стал Космический форум. В его программу вошли пленарное заседание, проектная сессия и тематические круглые столы. Участие в этих мероприятиях приняли представители федеральной и региональной власти, научного сообщества, эксперты, руководители предприятий ракетно-космической отрасли и образовательных учреждений, а также студенты и школьники.

Эксперты обсудили актуальные вопросы космической отрасли, достижения, техническую и научную оснащенность; особое внимание уделили кадровому обеспечению предприятий.

На пленарном заседании форума было подписано соглашение между госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Красноярского края. Сотрудничество охватывает ряд направлений, одно из которых — создание и развитие Сибирского центра спутникостроения им. академика М. Ф. Решетнёва. Центр предназначен для обеспечения технологического лидерства и глобальной конкурентоспособности России в создании космических аппаратов.

Участником Космического форума стал первый космонавт из Красноярского края Кирилл Песков. Он выступил на пленарном заседании, а затем провел встречу со школьниками. Кирилл Песков рассказал о том, как стать космонавтом и почему он выбрал такую профессию, а также поделился своим опытом подготовки к полету. После этого космонавт-испытатель ответил на вопросы и сфотографировался со всеми желающими.

«Сейчас в нашей стране и в мире наступает новый рассвет космической эры, новый виток освоения космоса, — отметил Кирилл Песков. — Чтобы этот виток дал как можно больше результатов, нужно вовлекать в работу школьников, студентов и рассказывать о том, что космос — это не так далеко, как кажется на первый взгляд. Для этого и нужны такие мероприятия: они помогают зажигать искорку в мечтателях, первооткрывателях».

Помимо событий в Красноярске, ряд образовательных, научно-просветительских и культурных мероприятий прошел и в других городах и районах края. Они были посвящены космическим исследованиям, развитию инженерных компетенций и популяризации науки.

