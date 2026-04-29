«Не только физподготовка, но и воспитание»: фоторепортаж с краевого турнира по лазертагу в Красноярске

Лазертаг — вид спорта, который сочетает в себе технологичность и командное взаимодействие. При этом он более безопасен, чем пейнтбол, где можно получить довольно неприятный удар шариком. Современное оборудование позволяет создавать различные сценарии игр с разными видами оружия. Корреспондент Newslab понаблюдал за турниром, в котором приняли участие ученики классов правоохранительной направленности из школ Красноярска.

Мероприятие посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В турнире участвовали 11 команд из школ края, где созданы такие классы при поддержке ведущих ведомств: ГУ МВД России по краю, ГУФСИН по краю, ГУ МЧС по краю, прокуратуры Красноярского края, ГСУ СК России по краю и Республике Хакасия.

Главной целью соревнований организаторы назвали укрепление связи поколений, воспитание у молодежи чувства долга и уважения к защитникам Отечества. Также они хотели показать школьникам особенности службы в силовых структурах.

«Несколько лет назад главное министерство образования Красноярского края с Главным управлением МВД России и другими ведомствами создали классы правоохранительной направленности. Они призваны сформировать у детей правильное правовое поведение, чтобы они могли дальше в своей среде на своем языке доносить до других детей соответствующие посылы и помогать нам в правильном воспитании молодежи», — рассказал заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Запьянцев.

Подобные классы по линии МВД России есть уже в 78 школах Красноярского края. В них обучение проходят около 2 тысяч школьников.

Молодым людям показали служебные машины, дали пострелять из пневматической винтовки и пейнтбольного маркера и показали, как метать ножи.

Наибольший интерес вызвала площадка по оказанию первой медицинской помощи. Как отметил Алексей Запьянцев, эти навыки нужны всем, потому что оказаться в ситуации, когда от оперативности и уверенности твоих действий будет зависеть чья-то жизнь, может любой.

Участники мероприятия приехали, в том числе, из других городов Красноярского края. Например, 10-классница Наталья Корюкина приехала из Ачинска. Она учится в Мариинской гимназии при кадетском корпусе. Девушка уже несколько лет занимается полиатлоном.

«В таких мероприятиях мы можем показать свою хорошую физическую подготовку, нашу стойкость. Мы не забываем подвиги наших предков и чтим тех, кто отдал свои жизни в Великой Отечественной войне», — отметила Наталья.

Девушка уже опробовала свои силы в лазертаге. Для нее это новый вид спорта, которого в ее родной гимназии и кадетском корпусе пока нет.

Больше всего эмоций принесло показательное выступление кинологов. Четвероногие полицейские с удовольствием общались с участниками.

По результатам соревнований 1-е место заняла сборная команда Красноярского кадетского корпуса имени Александра Лебедя и Красноярской Мариинской гимназии, которую курирует ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. На втором месте оказались юные полицейские из Рощинской средней общеобразовательной школы, а третье заняли будущие прокуроры красноярской гимназии № 13.

Турнир стал ярким событием в жизни молодежи Красноярского края, объединяющим спорт, патриотизм и знакомство с благородными служебными профессиями. Мероприятие организовано при поддержке регионального отделения «Динамо».