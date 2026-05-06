Звон клинков, сцены из кино и волшебный мир фэнтези: как в Красноярске прошел фестиваль арт-фехтования

Артистическое фехтование давно перестало быть увлечением для узкого круга реконструкторов и любителей исторических боев. Сегодня это самостоятельное сценическое направление, где сочетаются спорт, театр, хореография и зрелищность, характерная для кино. Крупные события и турниры по арт-фехтованию собирают команды со всей страны, а на сцене оживают самураи, викинги и герои популярных фантастических миров.

В минувшую субботу, 2 мая, в Красноярске прошел «Стальной рассвет» — фестиваль артистического фехтования, собравший более ста участников из семи регионов России. В арт-резиденции «Каменка» они выступили в дисциплинах «соло», «дуэль», «группа» и «ансамбль».

Руководитель школы боевой хореографии «Пульсар», красноярец Валентин Власов вместе с командой представили на суд зрителей и жюри сразу несколько постановок. Среди них — дуэль викингов за право возглавить поход на Британию, история противостояния сторонников сёгуна и японского императора в эпоху Бакумацу, а также авторское переосмысление боя из фильма «Убить Билла».

Валентин признался, что ребята месяцами не выпускали оружие из рук, оттачивая мастерство в спортзале:

«Подготовка качественного номера занимает минимум полгода. Можно, конечно, и по-быстрому что-нибудь склепать, если вы ограничены во времени. Но на победу в таком случае рассчитывать не стоит. К „Стальному рассвету“ мы начали готовиться еще в январе: прописали концепцию, распределили роли, составили схему и начали репетировать. Фестиваль для нас событие очень важное — это не только возможность показать себя, но и шанс стать лучше, узнать что-то новое. Ведь помимо конкурсной программы, есть еще и образовательная — разные мастер-классы и лекции от знатоков своего дела».

Труды ребят из школы боевой хореографии окупились сполна: во время их выступлений зал не раз взрывался смехом и аплодисментами. Юные гости фестиваля были в восторге от шоу, многие даже выразили желание записаться в студию артистического фехтования после того, как увидели на сцене Валентина и его команду.

Еще одной звездой «Стального рассвета» стала красноярка Ангелина Бонтар — для нее это уже третий фестиваль. Она покорила публику не только своим мастерством и артистизмом, но и интересным костюмом. На мероприятии девушка появилась в образе персонажа киновселенной Marvel — Сильвии, альтернативной версии бога хитрости и обмана, сводного брата Тора, знаменитого проказника Локи.

Ангелина рассказала, что пришла в арт-фехтование из интереса к необычному виду спорта и любви к сценическим образам:

«Артистическое фехтование — спорт интересный и редкий, вряд ли вы на улице случайно встретите человека, который в совершенстве владеет рапирой или саблей. У меня всегда были необычные хобби, поэтому, когда я узнала об этом направлении, сразу заинтересовалась. Сама идея постановки и преображение в другого персонажа является для меня интересной и концептуальной. Благодаря таким мероприятиям, как этот фестиваль, я могу перевоплотиться совершенно в другого человека, почувствовать себя супергероем и суперзлодеем».

Она также отметила, что «Стальной рассвет» дает возможность любителям арт-фехтования обзавестись знакомствами и обрасти связями, найти новых друзей и единомышленников.

Еще одной участницей фестиваля стала красноярка Анастасия Мирошенко. Она представила сольный номер по мотивам вселенной Bleach. Постановка строилась вокруг персонажа Шинджи Хирако в образе водяного дракона и сочетала боевую хореографию с игровыми элементами и обманными движениями.

Выступление в арт-резиденции «Каменка» стало для Анастасии дебютом. Она рассказала корреспонденту Newslab о том, как оценивает свой первый сценический опыт:

«Я пришла в артистическое фехтование из косплея. Мне надо было ставить номера именно с оружием — это моя страсть, я очень люблю персонажей с оружием. А навыков — ноль. И вот я здесь. Готовиться начала в конце марта. Не все удалось, но для первого раза, я считаю, пойдет. Концепция номера была построена на трех этапах: сначала серьёзный бой, потом больше заигрывания, а под конец — хитрость, финты, обманы. Потому что мой персонаж — Шиндзи Хирако из Bleach — очень хитрый».

Выступления конкурсной программы оценивали две судейские бригады по правилам Национальной академии фехтования и Министерства спорта РФ. В состав жюри вошли представители театральной сферы, спортивного фехтования и исторической реконструкции.

Одним из судей фестиваля стала историк моды и модельер исторического костюма Юлия Кубарева из Москвы. Она высоко оценила организацию мероприятия и уровень подготовки участников:

«Я бываю на многих мероприятиях, и иногда бывает, что не хватает каких-то мелочей. Однако эти мелочи зачастую доставляют жюри и участникам массу неудобств. Здесь же организаторы все предусмотрели: и встретят, и реквизит выдадут. Это очень облегчает работу, снимает лишнюю тревогу: „А вдруг получится? А вдруг нет?“. В общем по сравнению с другими подобными мероприятиями — это небеса. Мне очень нравится наблюдать за тем, как коллективы взрослеют. Вот красноярские ребята занимаются всего второй год, но сделали такое, до чего не все старички могут дотянуться. Это прорыв».

Юлия также отметила, что в этом году участники «Стального рассвета» стали больше внимания уделять визуальной составляющей постановок:

«Сейчас важно думать не только о самом номере, но и о том, как костюм будет сочетаться с задником сцены. Тогда возникает ощущение настоящей сказки».

Организаторами фестиваля традиционно выступили руководители студии арт-фехтования «Грифон» Галина и Сергей Дрянных. Студия появилась в Красноярске в 2006 году после реорганизации клуба «Камелот». По словам Галины Дрянных, c тех пор интерес к артистическому фехтованию в регионе продолжает неуклонно расти.

«Фестивалю уже семнадцать лет. Ежегодно приезжают коллективы со всей России. В этом году у нас представлены уже семь регионов. Растет уровень, растет интерес. Потребность не угасает, и это радует. Раньше мы делали фестиваль одним блоком, а уже второй год подряд выделяем отдельный гала-концерт — зовем зрителей на самые зрелищные номера. Участники знают, что будут выступать на гала-концерте, и поэтому тщательнее готовятся: прорабатывают образы, сюжеты, драматургию — выдают свой максимум», — отметила она.

Несмотря на солидный возраст фестиваля и высокий уровень участников, организаторы делают все, чтобы искусство арт-фехтования оставалось доступным для новичков. Галина рассказала, где и как можно начать свой путь в этом направлении:

«При молодежном центре „Новые имена“ работают коллективы „Грифон“ и „Пульсар“ — саберфайтинг и фехтование на тяжелом оружии. Для молодежи занятия бесплатные, все оборудование выдаем на месте. Можно прийти и сразу начать».

Вместе с любителями артистического фехтования на сцене выступили профессиональные артисты: певица AiRa и фолк-рок-группа «Русские Амазонки», ансамбль «Крылья» из Железногорска, вокальный дуэт «Нимфы», команда кавер-танцев WEIGHTLESS, студия светового шоу «Гравитация», а также представители Красноярской краевой федерации кинологического спорта.

По итогам фестиваля победители и призеры получили заслуженные награды.

Алена Шишкина специально для Newslab