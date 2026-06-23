В красноярском парке Покровский прошли «Ушастые старты» — соревнования для собак и их хозяев. Десятки питомцев пробежали спринт, преодолели полосу препятствий и поборолись за звание обладателя самых длинных ушей. Как это было — в материале Newslab.

В субботу возле часовни Параскевы Пятницы собрались 45 хвостатых спортсменов самых разных пород и размеров. Им предстояло пройти преодолеть парный забег на 200 метров в формате каникросса — в связке с хозяином. Чтобы уровнять шансы, животных разделили на три категории: мини, медиум и макси.

На трассе плечом к плечу оказались как новички, так и профи, для которых кинологический спорт давно стал стилем жизни. Строгого судейства здесь не было — праздник задумывался ради веселья, поэтому призы на финише раздавали всем.

«Моя Фини — метис таксы, я забрала ее из приюта. Я работаю в Восточно-Сибирском техникуме туризма и сервиса, мы занимаемся обучением кинологов, поэтому с собакой мы сразу пошли в спорт. Сегодня мы были волонтерами: бежали вне зачета, если другим участникам не хватало пары. Свои медали мы еще заберем на профессиональных соревнованиях, а кому-то победа здесь очень важна. В таких стартах главное — скоординировать движения и случайно не наступить на питомца», — делится участница Катарина.

Как рассказала Катарина, самое сложное с таком забеге — скоординировать движения. Собака должна понимать, что она бежит с хозяином, а не сама по себе.

«Ну и сложность еще в контроле своих собственных действий, чтобы не наступить на собаку, особенно если она маленькая», — смеется кинолог.

Маленькая чихуахуа по кличке Рози и ее хозяйка Виктория тоже пришли на финиш первыми в своей паре.

«Мы тренируемся больше любительски, но в нашей паре с другой „чишкой“ пробежали первые, — рассказывает Виктория. — Вообще Рози у нас бегает аджилити, у нее очень хорошо получается. Разве что недавно на соревнованиях случился конфуз: она прямо в туннеле начала какать».

Летние уличные соревнования с интенсивными нагрузками — дело для многих питомцев утомительное, но собаки стоически выносили все трудности.

Вторым этапом соревнования стали элементы аджилити — популярного кинологического спорта, где животное проходит трассу с туннелями и барьерами, слушая только голос и жесты хозяина. Однако, раз старты задумывались как любительские, судьи ввели правило: пройти препятствие можно любым способом, даже если это будет делать сам хозяин.

Для гостьи из Перми Евгении Фотиной и ее бордер-колли по кличке Йори такие снаряды — привычное дело.

«Это моя бордер-колли Йори. Она породистая, спортивного разведения, мы ее брали специально для аджилити. Мы уже выступали на чемпионате и Кубке России. Вообще я занимаюсь собаками уже 10 лет. Изначально училась музыке, но однажды мне предложили попробовать аджилити, я согласилась. Сначала бегала с чужими собаками, потом завела свою. Сейчас я воспитала трех собак в аджилити, еще один парсон-рассел-терьер у меня уже отправлен на пенсию», — рассказывает Евгения.

Среди спортсменов оказались и настоящие звезды. Десятилетний Зевс — звезда рекламы и даже профессиональный актер. Он пришел на соревнования с хозяйкой Александрой.

«Пробежали отлично, хотя на старте Зевс растерялся. Давно мы не были на таких массовых событиях, он слегка перевозбудился, но быстро взял себя в руки. Зевс у нас из приюта. Долгое время мы работали со специалистами, чтобы убрать агрессию к другим собакам, и сейчас это абсолютно контактный пес. Он снимается в рекламе, работает с детьми-инвалидами. А еще он играл в театре Пушкина! В спектакле „О мышах и людях“ у него была полноценная драматическая роль», — рассказывает Александра.

А те, кто устал от пробежек, перемещались в тень: измеряли длину ушей в конкурсе, знакомились с собаками-поводырями, получали советы от зоопсихологов и просто отдыхали на траве.

К счастью, грызни за места в этот день не было — каждый хвостик получил лакомство и порцию внимания.

Елизавета Чурилова специально для Newslab