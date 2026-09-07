«Место, где отдыхает весь город»: как красноярцы отпраздновали 20-летие «Бобрового лога»

Фанпарку «Бобровый лог» исполнилось 20 лет. В честь юбилея любимого горожанами курорта прошел масштабный фестиваль, объединивший спорт, музыку и развлечения. Как развивался комплекс при поддержке «Норникеля», чем запомнился праздник и почему красноярцы так любят это место — читайте в материале Newslab.

Праздничные события стартовали 4 сентября со Дня экологии и туризма в Национальном центре «Россия» в Красноярском крае. На круглом столе эксперты обсудили будущее курорта, а сотрудники Фанпарка получили заслуженные награды от краевых и городских властей. Для школьников в этот день организовали экоактивности, мастер-классы и показ документального фильма об уникальной природе плато Путорана.

А уже на следующий день, 5 сентября, торжество переместилось непосредственно в «Бобровый лог». Большой праздник на территории Фанпарка стал отличным поводом напомнить, что построенный два десятилетия назад компанией «Норникель» комплекс — уже давно не просто локальный горнолыжный склон. За эти годы он вырос в настоящий всесезонный курорт, который ежегодно посещают более миллиона гостей.

«Я поздравляю всех красноярцев с таким чудесным и замечательным событием — 20-летием Фанпарка „Бобровый лог“. За это время был пройден большой путь. Фанпарк создавался как горнолыжный курорт. В 2019 году здесь прошла Всемирная Универсиада. Это был серьезный вызов. Тогда, на мой взгляд, курорт претерпел серьезные качественные изменения, появились новые трассы, которые прошли сертификацию по международным стандартам. Сегодня, спустя 20 лет, можно с большой уверенностью сказать, что Фанпарк „Бобровый лог“ — это не только лыжи и сноуборд, это прежде всего место силы для всех красноярцев, для гостей этого славного города. Хочу выразить благодарность правительству края — у нас получается прекрасный симбиоз. Мы на этом точно не собираемся останавливаться. У нас большие планы по развитию этого замечательного места», — отметил первый вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

Погода в день праздника выдалась по-настоящему летней, теплой и солнечной. С самого открытия интерактивных площадок территория комплекса начала заполняться людьми. Взрослые и дети с азартом включались в эстафеты: например, участникам нужно было на скорость пройти дистанцию в огромных ботинках, а затем собрать пазл из больших кубиков. Рядом желающие пробовали свои силы в мастерской по тафтингу, создавая ковры, или бесплатно покоряли скалодром под присмотром инструкторов.

«Мы приехали просто погулять, программу заранее особо не изучали и даже не знали, что нас тут именно ждет. В итоге надолго застряли на площадках! Дочку заинтересовал тафтинг, сын поиграл в дартс. Мы с мужем пока успели сделать фото в нейробудке, но очень ждем концерт, конечно же», — рассказывает красноярка Елена, пришедшая на праздник с мужем и двумя детьми.

Помимо этого, на территории комплекса работали и другие интерактивные локации. Гости могли проверить ловкость в игре с гигантской «Дженгой» или заглянуть в различные мастерские. Причем организаторам удалось увлечь самую разную аудиторию: на творческих площадках можно было заметить не только семьи с детьми, но и компании молодежи. Девушки постарше с удовольствием делали себе яркий аквагрим и погружались в беззаботную атмосферу праздника.

Для любителей экстрима организовали гонки на монстр-самокатах и туристическую полосу препятствий. Отдельное внимание привлек мастер-класс по флэт-фристайлу, где инструкторы показывали базовые трюки на сноуборде прямо на ровном покрытии. За происходящим с интересом наблюдали заядлые райдеры.

«Для меня зима без „Бобрового лога“ — вообще не зима. Достаточно давно я как любитель катаюсь на сноуборде, и каждый сезон традиционно открываю здесь, — делится гость праздника Антон. — Вообще приятно видеть, как место, где ты частенько бываешь, так круто и масштабно отмечает день рождения, чувствуешь какую-то сопричастность».

Но главным местом притяжения стала сцена. Красноярцы собрались здесь не только ради вечернего концерта: в течение всего дня люди участвовали в интерактивах с ведущим, выигрывали призы, танцевали массовую зумбу и слушали кавер-группу «Нон-стоп». К шести часам вечера поляна заполнилась полностью, ведь именно в это время состоялся выход приглашенной звезды — Владимира Преснякова. Горожане с удовольствием подпевали его хитам «Стюардесса по имени Жанна», «Аэропорты», «У тебя есть я», «Странник» и другим, а после вызвали певца на бис.

В общей сложности праздник посетили около пяти тысяч человек. И, наверное, каждый, кто проникся этой атмосферой согласится с мыслью, что сегодня уже сложно представить Красноярск без «Бобрового лога». За двадцать лет этот проект «Норникеля» стал неотъемлемой частью города — местом, которое объединяет спорт, уютный отдых и самые теплые эмоции.

Интернет-газета Newslab, фото предоставлены компанией «Норникель»