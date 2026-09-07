Удобная лагуна, гниющий пароход и большое будущее: что ждет красноярцев на обновленном острове Молокова?

Одно из самых известных мест для отдыха красноярцев — остров Татышев — уже, можно сказать «трещит по швам» от количества посетителей. Еженедельно, практически в любую погоду, исключая разве что зимние морозы, на остров приходят тысячи человек. Но скоро у любимого острова с сусликами появится конкуренция. Корреспондент Newslab прогулялся по острову Молокова и оценил, как он изменяется и что там уже появилось.

Остров Молокова в том виде, к которому привыкли современные красноярцы, существует сравнительно недавно — его соединили дамбой с островом Отдыха во второй половине XX века. И вот теперь до него наконец начала добираться и цивилизация, хотя раньше гуляющих здесь ждали заборы, охраняющие их собаки, а при прогулке мог встретиться даже самый настоящий БТР.

Несколько лет назад городские власти анонсировали изменения. Остров пообещали превратить в парк-музей, посвященный освоению российского Севера:

«Парк-музей освоения Севера (Арктики) планируется открыть на острове Молокова в 2026 году. Будет создана парковая территория: вело-пешеходные дорожки, музейная тропа освоения Севера, спортивные площадки. Также планируется благоустроить пляжную зону, смотровые площадки вдоль береговой линии, зоны отдыха и многое другое», — пояснили в январе 2026 года в агентстве по туризму Красноярского края.

Что нас ждет?

В июле официально открылся первый объект обновленного парка — пляж с лежаками на «лагуне». Рядом есть парковка на 350 мест, визит-центры, где можно оставить вещи на время прогулки, а также несколько туалетов — уличных и теплых.

В жару здесь было сложно найти свободный лежак, хотя их действительно много. Для детей, которым неинтересно загорать, есть детская площадка, на воде организован прокат сапов, рядом есть волейбольное поле. А вещи можно оставить в ящичках для хранения в визит-центрах. Их здесь целых два, со столами для перекуса под крышей и теплым туалетом.

Кроме того, между визит-центрами есть достаточное количество столов, за которыми можно перекусить. Правда, пока для этого лучше принести свою еду. Единственное на территории кафе предлагает только напитки и бургеры.

Сразу за пляжем находится еще одно строение с крышей в виде трибуны, откуда удобно смотреть на то, что происходит на лагуне. Предполагается, что там будут устраивать соревнования по водным видам спорта. Но пройти к визит-центру не так-то просто. Дорожка упирается в закрытую калитку. Здание с вывеской «Водный стадион» выглядит скорее ангаром для хранения лодок и прочего инвентаря, и совершенно не вписывается в окружающую его действительность.

Зато прямо от визит-центра начинается благоустроенная территория: дорожки для велосипедов пошире и пешеходные гравийные тропы поуже. Вдоль троп установлено освещение, есть лавочки для отдыха, а также небольшие площадки, где можно устроить пикник.

По правому берегу дорожка тянется вдоль протоки, которая раньше относилась к затону. В зеленоватой воде здесь отражаются дома Южного берега и все еще встречаются артефакты старой эпохи.

В парке достаточно пространств про детей и спортсменов. Самая большая игровая площадка находится на середине маршрута и выполнена в виде северных чумов.

О том, что этот парк будет посвящен освоению Севера, напоминают памятный знак, установленный еще в 2017 году, а также небольшой гидросамолет на центральной аллее. Где-то здесь обещали установить и легендарный «Дуглас», который все еще находится на реставрации в Новосибирске.

Тропинки парка доходят почти до самой восточной оконечности острова и поворачивают обратно вдоль территории пейнтбольного клуба «Сибирская дивизия». Там еще идет стройка — возводится визит-центр, а чуть дальше строится «балкон» над водой прямо напротив Вантового моста.

Для тех, кто не хочет углубляться в территорию парка, есть альтернативный вариант — прогулка по старой аллее, проложенной вдоль берега по дамбе, соединяющей остров Отдыха и остров Молокова. Отсюда открывается отличный вид на весь левый берег Енисея с речным вокзалом, музейный комплекс «Площадь Мира», Вантовый мост и прочие достопримечательности.

В конце этой аллеи стоит корабль, который мог бы стать прекрасным общедоступным экспонатом музея — пароход «Красноярский рабочий». Это поистине легендарное судно и его судьба не менее интересна, чем судьба «Святителя Николая». Но он гниет за забором и единственными посетителями являются собаки, которые живут на огороженной территории.

Остров Молокова перестает быть «диким» и скоро станет еще одним любимым местом для прогулок красноярцев. Как Татышев, но пока без сусликов и лис. Хотя, кто знает, кто водится на этом пока еще непривычном для горожан месте?