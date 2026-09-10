«Новая прекрасная традиция»: зеленогорцы успешно выступили на Фестивале танцевального спорта Росатома

Зеленогорские пары выступили на первом Фестивале танцевального спорта Росатома «Танец атомных сердец», который прошел в Северске. На одном паркете спорткомплекса «Олимпия» встретились около 80 спортсменов и любителей из Москвы, Глазова, Зеленогорска, Томска и Северска. Возраст участников — от четырех до 60 лет.

Мероприятие было инициировано АО «ТВЭЛ» в рамках празднования 30-летия компании при поддержке Министерства спорта РФ и Всероссийской ассоциации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.

Зеленогорск в категории «сеньоры» представляли Александр Долгих и Ольга Агуленко (клуб «Современник»), а в юношеской категории — Иван Белянцев и Таисия Шульга («Феникс»). Главный критерий отбора — принадлежность к АО «ПО «Электрохимический завод» (работники либо дети работников).

Участников приветствовала президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. И не просто приветствовала, но и сама вышла на паркет вместе с коллегами-руководителями.

«Мы не случайно выбрали Северск для проведения первого фестиваля „Танец атомных сердец“. Северск славится сильнейшими школами бальных танцев. Сегодня мы присутствуем при рождении новой прекрасной традиции Росатома», — отметила Наталья Никипелова.

В конкурсной программе участники могли заявиться в европейской и латиноамериканской программах, аргентинском танго, двоеборье, карибских танцах и других кубковых дисциплинах. Причем не только в парах, но и соло.

Зеленогорцы смогли в полной мере проявить свои таланты — семь кубков в различных танцевальных дисциплинах!

Помимо соревнований, участники побывали на мастер-классах от чемпиона Европы по латиноамериканскому шоу среди профессионалов Владислава Сильде, финалиста чемпионата Европы в категории Professional American Smooth и турнира Blackpool China Андрея Доломанова и известного педагога Ильи Казанкина.

По словам зеленогорских танцоров, они не только отработали тонкости исполнения, но и получили мощный заряд вдохновения и бесценные рекомендации от мэтров танцевального мира. Подобные встречи — важнейшая часть подготовки к турнирам.

Фестиваль планируется проводить ежегодно, каждый раз меняя город проведения. Так что не исключено, что и Зеленогорск когда-нибудь примет «атомных» танцоров.

Спортсмены благодарят организаторов и отмечают, что такие спонсорские турниры позволяют участникам получить серьезную соревновательную практику и расширяют творческий кругозор. Ведь танцевальный спорт — дорогое «удовольствие», чтобы попасть на серьезный турнир необходимы серьезные средства. А пообщаться с мэтрами-преподавателями — это вообще мечта любого спортсмена. Хорошо, когда мечты сбываются!

Текст и фото: пресс-служба ЭХЗ