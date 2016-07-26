Дайджест Newslab.ru: Стыд и срам

Красноярцы сегодня бурно обсуждают моральный облик молодой учительницы, которая уволилась после нападок общественника из культурной столицы. Активист изучил ее страничку в соцсети и сделал собственный вывод об «аморальности» публикаций.

«Нет хлеба? Кушайте бриоши!» Холодными зимними вечерами многим из нас, по примеру старика Коэльо, хочется укутаться в одеяло, включить любимый фильм и порадовать себя чем-то вкусным. Newslab.ru рассказывает про румяную выпечку, которая вдохновляла французских художников.

«Яблоко» в беде: где в Красноярске починить iPhone? Номофобия — этот новый термин, который ввели в обиход британские исследователи пару лет назад, означает боязнь остаться без мобильного телефона или вдалеке от него. Свою жизнь без смартфона мы и вправду уже не представляем, и когда гаджет ломается, сразу встают вопросы: что делать и куда обращаться, чтобы вернуть его к жизни? Отвечают специалисты.

Фоторепортаж: часы к интерьеру. Часы в современном интерьере становятся гордостью хозяев, украшают комнату и задают настроение. Вместе с дизайнером-декоратором Владой Назаровой и магазином часов «Тик-Так» мы научим вас выбирать настенные, напольные и настольные часы в ваш дом.

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