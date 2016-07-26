Красноярские дороги станут особо опасными

ГИБДД Красноярска предупредила жителей города об осложнении дорожной обстановки. Сообщается, что резкое потепление, которое ожидается в краевой столице в ближайшие дни, может привести к появлению на дорогах гололедицы.

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Как сообщили в пресс-службе дорожной полиции, стражи порядка рекомендуют автовладельцам выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, соблюдать безопасную дистанцию, не совершать резких маневров и заблаговременно тормозить перед пешеходными переходами.

Также автовладельцев просят быть предельно внимательными на загородных трассах, соблюдать правила, не нарушать скоростной режим и не выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения.

Пешеходам полицейские советуют не стоять у края проезжей части и не переходить дорогу до полной остановки всех транспортных средств.