Дайджест Newslab.ru: Штраф для Мироненко

Министра культуры края Елену Мироненко оштрафовали за езду без ремня безопасности после видео в Instagram. Инцидент произошел еще две недели назад, жалобу на министра в полицию написал неравнодушный житель Красноярска.

Красивые ноги за час: миф или реальность После изнурительного трудового дня или долгой прогулки многие из нас сталкивались с ощущением гудения в ногах. Хорошо, если подобное вы испытываете редко, в противном случае имеет смысл узнать больше о таком диагнозе, как хронической венозной недостаточностью нижних конечностей. Тем более, что лечить это сегодня можно и нужно.

Фотоистория: Кеша, авралы и 11 миллиардов: красноярские спартакиады 80-х. В 1982 и 1986 годах Красноярск проводил легендарные зимние спартакиады народов СССР. Как принято считать, именно благодаря им наш город получил обширную спортивную инфраструктуру и прославился на весь Союз. Однако в истории красноярских спартакиад помимо побед и новых рекордов были и настоящие трагедии...

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