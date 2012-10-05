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Молодым мамам в перинатальном центре передали Благодатный огонь и крестики из Иерусалима
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В Красноярском крае

Молодым мамам в перинатальном центре передали Благодатный огонь и крестики из Иерусалима

17 апреля 18:39
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Сегодня, 17 апреля, храму при Красноярском краевом клиническом Центре охраны материнства и детства передали частицу Благодатного огня, который вчера прибыл спецрейсом из Иерусалима.

«В составе делегации фонда Андрея Первозванного мне удалось съездить на Святую землю и привезти Благодатный огонь. Вчера, в Пасху, его передали храму Рождества Христова. В ближайшее время Благодатный огонь доставят во все приходы Красноярского края», — рассказал член делегации Антон Натаров.

По словам министра здравоохранения края Вадима Янина, Центр охраны материнства и детства выбран не случайно для передачи Благодатного огня. «Это то место, где рождается новая жизнь, рождается будущее поколение. И где, как не здесь, должен гореть огонь, который вселяет веру и надежду в будущее».

Слева направо: Антон Натаров, Василий Яковлев , главный врач перинатального центра Андрей Павлов, министр Вадим Янин
Протоирей Александр Косов и Антон Натаров
Василий Яковлев, Антон Натаров, Андрей Павлов, Вадим Янин
Александр Косов зажигает лампаду

«Схождение Благодатного огня — это проявление любви Отца Небесного. Этот огонь в нашем мире сжигает мусор, грязь. Я не металлург, но говорят, что огнем очищается золото. Огонь согревает ночью в тайге путника, сохраняет ему жизнь. Он — защита от хищного зверя. Этот огонь, который Господь дает нам с вами, мы не только должны его привезти, но и оставить его в своём сердце», — отметил протоирей, штатный священник Свято-Троицкого собора Василий Яковлев.

От огня верующие зажигали свечи
Молодая мама показывает гостям новорожденного
Такие иконки и крестики привезли из Иерусалима
Вручение подарка

В завершение визита члены делегации подарили перинатальному центру крестики и иконки, также привезенные из Израиля.

Натаров Антон Сергеевич
Натаров Антон Сергеевич
Экс-заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края
Янин Вадим Николаевич
Янин Вадим Николаевич
Министр здравоохранения Красноярского края

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