Молодым мамам в перинатальном центре передали Благодатный огонь и крестики из Иерусалима

Сегодня, 17 апреля, храму при Красноярском краевом клиническом Центре охраны материнства и детства передали частицу Благодатного огня, который вчера прибыл спецрейсом из Иерусалима.

«В составе делегации фонда Андрея Первозванного мне удалось съездить на Святую землю и привезти Благодатный огонь. Вчера, в Пасху, его передали храму Рождества Христова. В ближайшее время Благодатный огонь доставят во все приходы Красноярского края», — рассказал член делегации Антон Натаров.

По словам министра здравоохранения края Вадима Янина, Центр охраны материнства и детства выбран не случайно для передачи Благодатного огня. «Это то место, где рождается новая жизнь, рождается будущее поколение. И где, как не здесь, должен гореть огонь, который вселяет веру и надежду в будущее».

«Схождение Благодатного огня — это проявление любви Отца Небесного. Этот огонь в нашем мире сжигает мусор, грязь. Я не металлург, но говорят, что огнем очищается золото. Огонь согревает ночью в тайге путника, сохраняет ему жизнь. Он — защита от хищного зверя. Этот огонь, который Господь дает нам с вами, мы не только должны его привезти, но и оставить его в своём сердце», — отметил протоирей, штатный священник Свято-Троицкого собора Василий Яковлев.

В завершение визита члены делегации подарили перинатальному центру крестики и иконки, также привезенные из Израиля.