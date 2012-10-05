Дайджест Newslab.ru: Зачем Красноярску столько ТЦ?

Давно в Красноярске торговых центров новых не строили... Скоро еще один появится рядом с Предмостной площадью — у памятника «Кандальный путь». Мы разобрались, как так вышло и кому это нужно.

Как это сделано: Красноярский кадетский корпус Красноярский кадетский корпус был и остается престижным образовательным учреждением для мальчиков. Здесь будущие защитники отечества получают не только безупречное образование, но и воспитывают в себе присущие настоящим мужчинам качества — дисциплинированность, целеустремленность и духовность. Мы побывали в Красноярском кадетском корпусе и готовы рассказать, чем живут кадеты сегодня.

Репортаж из соцcетей: Здравствуй, лужа! На выходных в красноярском «Бобровом логу» вот уже в 10-й раз прошли самые отвязные и веселые соревнования уходящего сезона — «Зимний горнолужник». Задача участников, если кто не помнит, придумать костюм покруче, встать на лыжи или сноуборд и преодолеть 25-метровую лужу. Ну, по крайней мере, попытаться. Смотрим, как это было!

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