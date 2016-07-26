Новые технологии позволят КрАЗу избавиться от углеродных выбросов

Технология применения инертных анодов в производстве алюминия позволит избавиться от углеродных выбросов, заявил гендиректор, председатель правления, член Совета директоров ОК «РУСАЛ» Владислав Соловьев на пленарном заседании молодежной программы КЭФ «Поколение 2030» «Модель зеленого будущего».

Владислав Соловьев отметил, что экологическая повестка будет основной на международном уровне на ближайшие десять лет. Существующая городская инфраструктура не успевает за ростом населения, количества транспорта в мегаполисах, а потому нагрузка на окружающую среду растет. По словам Соловьева, «зеленым» технологиям и программам РУСАЛ уделяет одно из приоритетных мест при планировании. С 2004 по 2008 годы Красноярскому алюминиевому заводу за счет применения новых технологий удалось снизить выбросы на 40 %. Следующий этап экологической модернизации производства, отметил Владислав Соловьев, — применение при производстве алюминия инертных анодов:

«Эта технология позволит исключить углеродную составляющую. СО2 не будет. Вместо этого будет кислород».

Напомним, при классической технологии электролиза на тонну алюминия расходуется до полутонны угольных анодов. Инертный анод не содержит углеводородов, а при производстве алюминия вырабатывается чистый кислород — один электролизер вырабатывает столько же кислорода, как 70 гектаров леса.

По словам генерального директора РУСАЛа, перевод на эту технологию всего двух из 24 цехов КрАЗа кардинально изменит ситуацию в Красноярске. В завершение выступления Владислав Соловьев призвал не искать простых ответов на сложные вопросы. Решение экологических проблем — это всегда комплекс мер, учет множества факторов, совместная работа общества, бизнеса и власти, заключил он.

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Напомним, Красноярский экономический форум «Российская экономика: повестка 2017-2025» проходит 20-22 апреля при поддержке gравительства РФ. Первый день КЭФ-2017 традиционно отведен молодежной площадке «Поколение-2030», в этом году он приурочен к Году экологии. Основная повестка форума посвящена обсуждению стратегических направлений развития России на ближайшее десятилетие, а также внедрению современных управленческих технологий.