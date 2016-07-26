Дайджест Newslab.ru: Лучший Ленин и новый КЭФ

Сегодня открылся Красноярский экономический форум-2017. Его первый день по традиции был посвящен молодежи — молодые активисты со всей России встретились на площадке «Модель зеленого будущего», посвященной обсуждению экологических проблем.

«Лучший Ленин в СССР»: фотоистория о памятниках Ильичу в Красноярске. Сегодня улицы Красноярска украшают четыре памятника Ленину: самый большой на площади Революции, самый старый на «Красноярском рабочем», «студенческий» Ленин на фасаде вуза и Ленин в раздумьях во дворе дома на Марковского. В честь дня рождения самого известного революционера в мире Newslab.ru вспоминает, как и почему они здесь появились.

Репортаж из соцсетей: КЭФ, стартуем! Сегодня в Красноярске стартовал XIV экономический форум «Российская экономика: повестка 2018-2024». Его первый день по традиции посвящен молодежи — молодые активисты со всей России встретились на площадке «Модель зеленого будущего», посвященной обсуждению экологических проблем. Мы же решили собрать самые яркие фото из их инстаграмов.

«Лаба» в Красноярске: зачем отвечать на недетские вопросы? 22 апреля в Красноярске пройдет «Всероссийская лабораторная» — образовательно-просветительская акция в поддержку научной грамотности. Всем желающим предстоит за час ответить на 20 вопросов из самых разных областей: физики, химии, биологии и астрономии. Newslab.ru узнал у «завлабов» — кураторов акции, какие ненаучные заблуждения их удивили, и зачем нужно решать простые с виду задачки.

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