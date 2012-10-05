На выходных в Красноярске потеплеет

Выходные принесут красноярцам потепление: температура повысится, прекратятся осадки и наконец-то стихнет ветер. Потепление будет постепенным, и уже к концу следующей неделе синоптики обещают 20-градусное тепло.

Если сегодня днем воздух будет прогреваться лишь до +5 °C, то в субботу синоптики обещают +7, +9 °C, а в воскресенье — до +12 °C. Однако по ночам все еще будет прохладно: Гидрометцентр прогнозирует в темное время суток −1, −3 °C, а портал gismeteo.ru — до −5 °C в ночь на субботу.

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Осадков в выходные не ожидается, солнце все чаще будет выглядывать из-за туч, а ветер будет дуть с востока со скоростью до 2 м/с.

Однако в понедельник снова возможен дождь, но температура продолжит повышаться. Ночами ожидается от +3 до +9 °C, а днем — от +17 до +23 °C по самым смелым прогнозам синоптиков.

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