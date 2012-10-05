Красноярцы не увидели третьей репетиции истребителей

Красноярцы не дождались третьей репетиции полета боевой авиации на День Победы. Ранее анонсировалось, что последний тренировочный полет стартует сегодня в 11 утра, но, как оказалось, его отменили. При этом некоторые горожане приготовились наблюдать за зрелищными полетами истребителей-перехватчиков МиГ-31 и боевых вертолётов Ми-8.

Начальник отдела мобилизационного управления губернатора Красноярского края Александр Егоров пояснил Newslab.ru, что 5 мая было заявлено как резервный день. Летчики приняли решение не лететь сегодня. Предположительно, еще два полета перед праздником могут состояться 6 и 7 мая — ранее о них не сообщалось. Однако более точная информация о дополнительных полетах появится позже.

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Напомним, первая тренировка состоялась утром 3 мая, когда из-за погоды самолеты и вертолеты было практически не видно. А вчера истребители и вертолеты были хорошо видны и слышны.

Также 27 апреля и 4 мая в центре Красноярск отрепетировали праздничное шествие на 9 Мая. Демонстрационные полеты начнутся в 12:15 часов 9 мая во время прохождения техники по площади Революции.