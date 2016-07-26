Дайджест Newslab.ru: Приключения таджика и драма на «вписке»

«У нас у всех мандраж»: жильцов дома с разваливающимися стенами не собираются расселять. Продолжается странная история в доме № 27 по ул. Армейская в Красноярске — там уже дважды обрушилась стена, а власти просят подождать — комиссия соберется только «после праздников.

«Мурат, ты чего такой счастливый?»: приключения таджика в Красноярске Принято считать, что многие россияне мечтают поскорее «свалить» в поисках лучшей доли, а иностранцы, наоборот, ни за что не поедут жить в суровую Сибирь. Наш сегодняшний герой — Мурат Ходжаев из Душанбе — год назад решил хорошенько выучить русский с английским, собрал вещи и приехал к другу в Красноярск.

Программа Дня Победы 2017 в Красноярске. Митинг, находки поисковиков, полевая кухня, шествие «Бессмертного полка» полеты истребителей и вертолетов, салют и многое другое. Newslab.ru рассказывает о самом интересном в День Победы.

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