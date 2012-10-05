На главу района завели уголовное дело

В отношении главы администрации Краснотуранского района возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе Красноярской краевой прокуратуры.
Напомним, в феврале правоохранительные органы заподозрили Линдта в растрате 6 млн рублей, выделенных из бюджета на организацию рекреационной зоны, и незаконном начислении себе премии. Позднее прокурорская проверка выявила целый ряд оплаченных, но не исполненных муниципальных контрактов по строительству жилых домов.
Именно последнее нарушение стало основанием для возбуждения уголовного дела. «Установлено, что несмотря на неисполнение подрядчиком — директором ООО „Сибирский комфорт“ — принятых на себя муниципальными контрактами обязательств, главой администрации района подписаны акты о приемке выполненных работ, на основании которых осуществлено перечисление бюджетных денежных средств на общую сумму 7 783 073,06 рублей», — сообщили в прокуратуре.
4 мая следственные органы возбудили в отношении главы администрации Краснотуранского района уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование дела находится на контроле прокуратуры.