На главу района завели уголовное дело

В отношении главы администрации Краснотуранского района возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе Красноярской краевой прокуратуры.

Напомним, в феврале правоохранительные органы заподозрили Линдта в растрате 6 млн рублей, выделенных из бюджета на организацию рекреационной зоны, и незаконном начислении себе премии. Позднее прокурорская проверка выявила целый ряд оплаченных, но не исполненных муниципальных контрактов по строительству жилых домов.

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Именно последнее нарушение стало основанием для возбуждения уголовного дела. «Установлено, что несмотря на неисполнение подрядчиком — директором ООО „Сибирский комфорт“ — принятых на себя муниципальными контрактами обязательств, главой администрации района подписаны акты о приемке выполненных работ, на основании которых осуществлено перечисление бюджетных денежных средств на общую сумму 7 783 073,06 рублей», — сообщили в прокуратуре.

4 мая следственные органы возбудили в отношении главы администрации Краснотуранского района уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование дела находится на контроле прокуратуры.