Дайджест Newslab.ru: Как перекроют центр Красноярска?

Совсем скоро в центре Красноярска начнется глобальный дорожный ремонт. Коммунальный мост на все лето закроют для проезда личного транспорта, а на многих центральных улицах движение будет ограничено. В мэрии предупреждают: «заторовых ситуаций избежать не удастся». Смотрите, где и что будет перекрыто!

«Не пытайтесь понять этот народ»: как Марина год жила в Китае Newslab.ru продолжает рассказывать истории о красноярцах, которые решили круто изменить свою жизнь — уехать в другую страну. Сегодня у нас в гостях Марина Лебедева — инженер, бариста и баскетболистка в одном лице. Год назад она улетела в Пекин — и за это время успела вдоволь насладиться смогом, поработать в модельном бизнесе и поближе познакомиться с вечно галдящими китайцами.

Волшебный меч, упадок Джеки Чана и большой балет: кино на выходных Бандит возвращает корону, Джеки Чан снова ищет сокровища, падчерица и мачеха учатся дружить, а балерина строит большую карьеру. Мы рассказали про новинки в кинотеатрах Красноярска.

График отключения воды в Красноярске в 2017 году. Утвержден график остановки котельных, ТЭЦ и водозаборов и отключений холодной и горячей воды в домах красноярцев. Первым на профилактику уже в мае остановится водозабор на острове Татышев, снабжающий холодной водой Советский район.

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