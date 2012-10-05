«Жутковатый переход»: женщина на «зебре» попала под колеса иномарки

Пожилая женщина попала в больницу после аварии на нерегулируемом переходе в Октябрьском районе Красноярска, сообщили 12 мая очевидцы происшествия.

Авария произошла на ул. Курчатова, в районе дома № 15а, — на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль Hyundai сбил переходившую дорогу пенсионерку. В ГИБДД информацию об аварии подтвердили, пояснив, что женщине 68 лет. С травмами она доставлена в БСМП, но насколько серьезны полученные повреждения — неизвестно.

По предварительным данным, водитель Hyundai в момент аварии был трезвым. Сейчас сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

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Жители района в комментариях отметили, что дорога в этом месте достаточно широкая, что делает ее опасной: «Эти полторы полосы в каждую сторону вечно провоцируют водителей „нарисовать“ третий ряд. И вроде понятное желание, но дорогу там жутковато переходить — головой на 360 градусов приходится крутить».