Красноярцы поддержали акцию «Убеги от ЕГЭ»

14 мая на красноярской набережной состоялась необычная спортивная акция — массовый забег «Убеги от ЕГЭ». Выйти на дистанцию мог любой желающий, в частности те, кого не устраивает такой формат проверки знаний, как Единый государственный экзамен.

Главная цель мероприятия — привлечь внимание к необходимости продвигать настоящие таланты, помогать раскрытию творческого потенциала выпускников, учить школьников, а не поощрять заучивание. Организатором акции в Красноярске выступило краевое отделение партии ЛДПР.

«Мы руководствовались личным опытом подготовки и сдачи Единого государственного экзамена, мнением учителей, преподавателей и опытных экспертов из министерства образования. У всех возникает вопрос: если Единый государственный экзамен не устраивает школьников, их родителей, преподавателей вузов, учителей и даже работодателей, то кому тогда нужен этот экзамен? Мы собрались здесь для того, чтобы потребовать принятия законодательной инициативы в Госдуме по отмене ЕГЭ. Мы требуем, чтобы школьников и их знания оценивали более объективными методами, — сказал организатор акции Михаил Молчанов. — К тому же, Единый государственный экзамен сегодня превратился из проверки знаний в фактор стресса для школьников и родителей. Иногда — с серьезными последствиями для здоровья и даже летальными исходами».

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Отметим, участниками спортивной акции «Убеги от ЕГЭ» стали несколько десятков молодых красноярцев. Все они пробежали дистанцию в 950 метров. «Хорошее мероприятие: мы и побегали, спортом позанимались, и инициативу хорошую поддержали. Я считаю, что это правильно, потому что в этом году я, например, сдаю ЕГЭ. И вот уже заранее очень волнуюсь и переживаю, как все это пройдет», — рассказала участница забега Анастасия.

«Здорово, что такая акция сегодня прошла. Здесь мы смогли высказаться, надеемся, что нас услышат. Конечно, экзамены важны и нужны для выпускников, но хотелось бы, чтобы как-то эта система поменялась, были какие-то более интересные задания, чтобы нас не запугивали страшными задачами, а дали возможность подойти творчески, например», — отметил участник акции Роман.

Добавим, после преодоления дистанции красноярцы приняли участие в конкурсах и получили памятные подарки от организаторов.

Фото предоставлено пресс-службой КРО ЛДПР