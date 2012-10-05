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Красноярцы поддержали акцию «Убеги от ЕГЭ»
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Красноярцы поддержали акцию «Убеги от ЕГЭ»

15 мая 9:27
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14 мая на красноярской набережной состоялась необычная спортивная акция — массовый забег «Убеги от ЕГЭ». Выйти на дистанцию мог любой желающий, в частности те, кого не устраивает такой формат проверки знаний, как Единый государственный экзамен.

Главная цель мероприятия — привлечь внимание к необходимости продвигать настоящие таланты, помогать раскрытию творческого потенциала выпускников, учить школьников, а не поощрять заучивание. Организатором акции в Красноярске выступило краевое отделение партии ЛДПР.

«Мы руководствовались личным опытом подготовки и сдачи Единого государственного экзамена, мнением учителей, преподавателей и опытных экспертов из министерства образования. У всех возникает вопрос: если Единый государственный экзамен не устраивает школьников, их родителей, преподавателей вузов, учителей и даже работодателей, то кому тогда нужен этот экзамен? Мы собрались здесь для того, чтобы потребовать принятия законодательной инициативы в Госдуме по отмене ЕГЭ. Мы требуем, чтобы школьников и их знания оценивали более объективными методами, — сказал организатор акции Михаил Молчанов. — К тому же, Единый государственный экзамен сегодня превратился из проверки знаний в фактор стресса для школьников и родителей. Иногда — с серьезными последствиями для здоровья и даже летальными исходами».

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Отметим, участниками спортивной акции «Убеги от ЕГЭ» стали несколько десятков молодых красноярцев. Все они пробежали дистанцию в 950 метров. «Хорошее мероприятие: мы и побегали, спортом позанимались, и инициативу хорошую поддержали. Я считаю, что это правильно, потому что в этом году я, например, сдаю ЕГЭ. И вот уже заранее очень волнуюсь и переживаю, как все это пройдет», — рассказала участница забега Анастасия.

Забег «Убеги от ЕГЭ» прошел на красноярской набережной
Организатор акции Михаил Молчанов
Депутат ЗС края Александр Глисков
Координатор КРО ЛДПР Семен Сендерский
Депутат ЗС края Денис Притуляк
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Вручение подарков

«Здорово, что такая акция сегодня прошла. Здесь мы смогли высказаться, надеемся, что нас услышат. Конечно, экзамены важны и нужны для выпускников, но хотелось бы, чтобы как-то эта система поменялась, были какие-то более интересные задания, чтобы нас не запугивали страшными задачами, а дали возможность подойти творчески, например», — отметил участник акции Роман.

Добавим, после преодоления дистанции красноярцы приняли участие в конкурсах и получили памятные подарки от организаторов.

Фото предоставлено пресс-службой КРО ЛДПР

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