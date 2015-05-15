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«Четырнадцатую смяло в гармошку»: смертельная авария произошла на Шахтеров (видео)
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«Четырнадцатую смяло в гармошку»: смертельная авария произошла на Шахтеров (видео)

15 мая 10:23
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11:35 Перед смертельным ДТП на Шахтеров опасного нарушителя преследовали полицейские

На ул. Шахтеров в Красноярске пьяный водитель иномарки разбил ВАЗ, погибли два человека. Об этом 15 мая рассказали очевидцы происшествия.

По предварительной информации очевидцев, авария произошла сегодня ночью на перекрестке ул. Березина и Шахтеров — мчавшаяся по ул. Березина Honda врезалась в ВАЗ, ехавший по ул. Шахтеров. От удара ВАЗ отлетел на обочину, сбил дорожный знак и врезался в столб освещения. По словам свидетелей, в отечественном автомобиле находились как минимум два человека, оба они погибли — один на месте, второй по дороге в больницу. Водитель Honda получил переломы, но серьезно не пострадал.

Авария Шахтеров - Березина

видео: vk.com/kraschp

На видео с камеры наблюдения видно, что почти сразу на перекрестке появился экипаж ДПС — машина полицейских была без включенных проблесковых маячков, но затем их включили. Как утверждают очевидцы, Honda на ул. Березина ехала большой скоростью, потому что за ней якобы гнались сотрудники ДПС.

Источник: vk.com/kraschp
Источник: vk.com/kraschp
Источник: vk.com/kraschp
Источник: vk.com/kraschp
Источник: vk.com/kraschp

Также очевидцы утверждают, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что аварию они прокомментируют позднее, после того как будет собрана вся информация о происшествии.

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