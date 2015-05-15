«Четырнадцатую смяло в гармошку»: смертельная авария произошла на Шахтеров (видео)

11:35 Перед смертельным ДТП на Шахтеров опасного нарушителя преследовали полицейские

На ул. Шахтеров в Красноярске пьяный водитель иномарки разбил ВАЗ, погибли два человека. Об этом 15 мая рассказали очевидцы происшествия.

По предварительной информации очевидцев, авария произошла сегодня ночью на перекрестке ул. Березина и Шахтеров — мчавшаяся по ул. Березина Honda врезалась в ВАЗ, ехавший по ул. Шахтеров. От удара ВАЗ отлетел на обочину, сбил дорожный знак и врезался в столб освещения. По словам свидетелей, в отечественном автомобиле находились как минимум два человека, оба они погибли — один на месте, второй по дороге в больницу. Водитель Honda получил переломы, но серьезно не пострадал.

На видео с камеры наблюдения видно, что почти сразу на перекрестке появился экипаж ДПС — машина полицейских была без включенных проблесковых маячков, но затем их включили. Как утверждают очевидцы, Honda на ул. Березина ехала большой скоростью, потому что за ней якобы гнались сотрудники ДПС.

Также очевидцы утверждают, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что аварию они прокомментируют позднее, после того как будет собрана вся информация о происшествии.