Перед смертельным ДТП на Шахтеров опасного нарушителя преследовали полицейские

В полиции подтвердили информацию о преследовании автомобиля Honda, устроившего смертельную аварию на улице Шахтеров в Красноярске.

Напомним, сегодня, 15 мая, утром в социальных сетях появилась информация о том, что на перекрестке ул. Шахтеров и ул. Березина произошло ДТП, в котором погибли 2 человека. Очевидцы сообщали, что до столкновения Honda преследовали полицейские.

В пресс-службе ГИБДД информацию об этом подтвердили.

«Сегодня ночью инспекторами ДПС была предпринята попытка остановить автомобиль нарушителя, двигавшийся со значительным превышением скорости без включенных фар. Водитель проигнорировал законное требование об остановке, в связи с чем полицейские начали его преследование. Однако на следующем перекрестке мужчина выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с „ВАЗ-2114“. В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте. Виновник аварии с тяжелыми травмами был госпитализирован», — рассказали в пресс-службе.

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В момент аварии 31-летний водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения — прибор показал 0,85 мг/л. Мужчина оказался злостным нарушителем: в апреле этого года, после того как его поймали в пьяном виде за рулем, его арестовали на 11 суток.

Сегодняшняя поездка может стоить ему свободы на значительно больший срок: следователи ГУ МВД России по Красноярскому краю решают вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Кроме этого, в его отношении составили протоколы о совершении административных правонарушений.