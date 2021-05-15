«Девчонки выскочили, а через две минуты авария»: новые подробности ДТП на Шахтеров

Виновник страшной аварии на ул. Шахтеров подрабатывал извозом, сообщила 15 мая жительница Красноярска Екатерина, заявившая, что ставшая его клиенткой в ночь ДТП.

Девушка рассказала в соцсети, что вместе с тремя подругами она вызвала такси не через какую-либо службу заказа, а с помощью приложения InDriver, которое связывает желающих добраться куда-либо с водителями, готовыми их подвезти.

По ее словам, приехавший водитель управлял машиной неадекватно: чуть не устроил ДТП на ул. Белинского и «пролетел» на красный. «На наши крики и недовольство никак не реагировал. На „Медакадемии“ патруль нас пытался остановить, мы были этому очень рады. Но радость быстро закончилась, когда он дал резко по газам, пытаясь уйти от погони». — рассказала Екатерина.

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Девушка пояснила, что им удалось покинуть машину лишь на ул. Аэровокзальной.

«Я не знаю, что произошло, но это было чудо: он начал тормозить и мы на ходу вышли из машины. Он стартанул дальше с открытыми дверями», — поделилась красноярка.

Помощь им оказал случайно оказавшийся в том же месте водитель — он предложил подвезти их и поехал по Березина, где они и увидели последствия аварии. «Мы с парнями доставали ребят из металлолома.. один сразу на месте.. второй парнишка был с пульсом... За считанные минуты не стало и второго парня. Ужасная авария», — рассказала пассажирка авто.

Стало известно, что погибшие молодые люди — студенты Сибирской академии гражданской авиации. Они учились на третьем курсе, и сейчас одногруппники собирают деньги на то, чтобы оказать помощь их родителям.