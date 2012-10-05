Виновника страшного ДТП на Шахтеров доставили в СИЗО

Суд арестовал виновника вчерашнего ДТП со смертельным исходом на ул. Шахтеров.

Напомним, рано утром 15 мая на перекрестке ул. Шахтеров и ул. Березина в Красноярске столкнулись Honda и ВАЗ-2114. От удара ВАЗ отлетел на обочину, сбил дорожный знак и врезался в столб освещения. Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли, ими оказались молодые парни, студенты Сибирской академии гражданской авиации. Водитель Honda получил переломы.

Впоследствии выяснилось, что «Хонду» перед аварией преследовал экипаж ДПС, так как она ехала на значительной скорости с выключенными фарами, а требование остановиться водитель проигнорировал. На следующем перекрестке мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение.

Оказалось, что 31-летний водитель «Хонды» ранее был неоднократно судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет. По ходатайству следователей суд арестовал виновника ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю. Сейчас он находится в СИЗО.