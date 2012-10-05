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Виновника страшного ДТП на Шахтеров доставили в СИЗО
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Виновника страшного ДТП на Шахтеров доставили в СИЗО

16 мая 18:27
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Суд арестовал виновника вчерашнего ДТП со смертельным исходом на ул. Шахтеров.

Напомним, рано утром 15 мая на перекрестке ул. Шахтеров и ул. Березина в Красноярске столкнулись Honda и ВАЗ-2114. От удара ВАЗ отлетел на обочину, сбил дорожный знак и врезался в столб освещения. Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли, ими оказались молодые парни, студенты Сибирской академии гражданской авиации. Водитель Honda получил переломы.

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Впоследствии выяснилось, что «Хонду» перед аварией преследовал экипаж ДПС, так как она ехала на значительной скорости с выключенными фарами, а требование остановиться водитель проигнорировал. На следующем перекрестке мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение.

Оказалось, что 31-летний водитель «Хонды» ранее был неоднократно судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет. По ходатайству следователей суд арестовал виновника ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю. Сейчас он находится в СИЗО.

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